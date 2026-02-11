Rosyjska ekspansja w Afryce. Sieć dyplomatów i agentów wpływu

Wojciech M. Salwiński
Wojciech M. Salwiński
2026-02-11 8:40

Rosja intensyfikuje swoją obecność w Afryce, wysyłając na kontynent coraz więcej dyplomatów, oficerów wywiadu i agentów wpływu. Estońska służba wywiadu zagranicznego alarmuje, że Moskwa wykorzystuje rozwój Afryki do szerzenia antyzachodniej propagandy i umacniania swoich wpływów, zwłaszcza po wydaleniu wielu rosyjskich agentów z Europy.

Rosyjska strategia w Afryce: propaganda i "miękka siła"

Według tegorocznego raportu Estońskiej Agencji Wywiadu Zagranicznego (Välisluureamet, VLA), Rosja aktywnie dąży do zacieśnienia więzi z państwami afrykańskimi. Moskwa wykorzystuje rozwój kontynentu jako okazję do wysyłania dyplomatów, oficerów wywiadu oraz agentów wpływu, którzy zostali wydaleni z krajów europejskich i zachodnich. Jak czytamy w raporcie, „Moskwa stara się przekonać mieszkańców Afryki do własnych narracji i rozpowszechniać antyzachodnie hasła”. W ramach tej propagandy Rosja przedstawia się jako „obrońca prawdziwie wielobiegunowego porządku świata i suwerenności, oferujący współpracę na zasadzie równego partnerstwa”, kontrastując to z rzekomo „neokolonialnymi, niesprawiedliwymi i protekcjonalnymi" warunkami, które stwarza Zachód.

Oprócz tradycyjnej współpracy wojskowej, Kreml coraz bardziej stawia na promowanie swojej „miękkiej siły”, obejmującej edukację i kulturę. Przykładem jest fundacja Russkij Mir, która rozszerzyła swoją działalność, otwierając nowe centra w Burundi i Ugandzie, promując język rosyjski za granicą.

Polecany artykuł:

Polskie służby na celowniku Kremla. Dlaczego Rosja i Białoruś tworzą fałszywe n…

Studenci na froncie i nadszarpnięte relacje

Wzrost liczby afrykańskich studentów na rosyjskich uniwersytetach jest kolejnym elementem strategii Rosji. W 2025 roku na rosyjskich uczelniach zarejestrowanych było około 35 tysięcy studentów z Afryki. Rosyjskie agencje państwowe zawarły porozumienia i uruchomiły programy edukacyjne skierowane do obywateli krajów takich jak Czad, Erytrea, Dżibuti czy Gwinea.

Jednakże, jak zaznaczono w raporcie, te „serdeczne stosunki” zostały poważnie nadszarpnięte. Część zagranicznych studentów, w tym pochodzących z Zambii, Tanzanii, Gwinei, Kamerunu, Erytrei i Nigerii, została zwerbowana i wysłana na front ukraiński, gdzie poniosła śmierć. Wiele rodzin nie otrzymało należnych odszkodowań, a ambasady nie zostały poinformowane o ofiarach, co budzi poważne kontrowersje i podważa zaufanie do rosyjskich obietnic.

Polecany artykuł:

RUSI ostrzega: Rosja i Chiny stają się groźniejsze w powietrzu. Czego może spod…

Trzeci szczyt Rosja-Afryka: umacnianie wpływów

Estońskie służby wywiadowcze poinformowały również, że Moskwa intensywnie przygotowuje się do organizacji trzeciego szczytu Rosja-Afryka w bieżącym roku. Poprzednie edycje tego wydarzenia odbyły się w 2023 roku w Petersburgu oraz w 2019 roku w Soczi. Szczyty te stanowią kluczowe platformy dla Rosji do umacniania swoich wpływów politycznych i gospodarczych na kontynencie afrykańskim, a także do dalszego promowania swojej narracji antyzachodniej.

Działania Rosji w Afryce są częścią szerszej strategii, mającej na celu osłabienie wpływów Zachodu i budowanie alternatywnych sojuszy. Wykorzystywanie dyplomacji, wywiadu oraz propagandy do osiągnięcia tych celów stanowi wyzwanie dla stabilności regionalnej i międzynarodowej.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

ROSJA POZWALA SOBIE NA CORAZ WIĘCEJ. GDZIE SIĘ ZATRZYMA?
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ESTONIA
SŁUŻBY
AFRYKA
ROSJA
DYPLOMACJA