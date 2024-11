Co Polska przekazała Ukrainie? Raport Prezydenta RP opublikowany

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała obszary raport pomocy, jaką przekazała Polska Ukrainie. Według raportu Polska zajmuje pierwsze miejsce (w stosunku do PKB) wśród wszystkich państw, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie. Polska przeznaczyła na tę pomoc równowartość 4,91 proc. PKB, z czego 0,71 proc. PKB to wydatki na wsparcie dla Ukrainy, 4,2 proc. PKB to koszty pomocy ukraińskim uchodźcom. A co się znalazło jeśli chodzi o uzbrojenia?

