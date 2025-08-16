W czwartek, 14 sierpnia 2025 r. Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała, że jej służby wywiadowcze przechwyciły rosyjskie komunikaty radiowe ujawniające nagłą utratę kontaktu z Su-30SM na południowy wschód od Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Według Defense Express, samolot rozbił się w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach podczas misji bojowej.

Rosjanie stracili kolejny myśliwiec Su-30SM

Marynarka Wojenna Ukrainy przekazała również, że na powierzchni morza zaobserwowano szczątki samolotu. Przechwycone komunikaty wskazywały, że rosyjskie siły rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą w tym rejonie. Nie wiadomo, jaki los spotkał dwóch pilotów. Według ukraińskich źródeł najprawdopodobniej zginęli podczas katastrofy Su-30SM.

Ukraiński serwis Militarny zwrócił natomiast uwagę, że myśliwiec pochodził z 43. Morskiego Pułku Lotnictwa Szturmowego stacjonującego na okupowanym lotnisku Saki na Krymie. Według portalu od 2022 roku jednostka straciła ponad połowę ze swojej eskadry 12 myśliwców wielozadaniowych Su-30SM. W ciągu trzech lat wojny potwierdzono zniszczenie siedmiu maszyn i uszkodzenie kolejnych dwóch, co znacząco ograniczyło zdolności bojowe jednostki.

The Ukrainian Navy intercepted signals which suggest that a Russian Su-30SM crashed somewhere southeast from Snake Island. SAR operations by the Russian occupation are ongoing and debris was found. The whereabouts of the pilots are unknown. pic.twitter.com/fsmOGtVvxP— (((Tendar))) (@Tendar) August 14, 2025

Su-30SM na celowniku Ukraińców, ale nie tylko

Pierwsza strata miała miejsce 5 marca 2022 roku nad obwodem mikołajowskim. Obaj członkowie załogi, dowódca eskadry mjr Ołeksij Hołowenśkyj i nawigator kpt. Aleksiej Kozłow, katapultowali się i trafili do ukraińskiej niewoli. Kolejny cios przyszedł 9 sierpnia 2022 roku, gdy ukraińskie siły zaatakowały lotnisko Saki. Zniszczono wówczas trzy Su-30SM i uszkodzono jeden, a także pięć bombowców Su-24 i uszkodzono trzy kolejne.

43. Morski Pułk Lotnictwa Szturmowego ponosił również straty w kolejnych latach. Militarny przypomina, że 11 września 2024 roku jednostka utraciła myśliwiec Su-30SM zestrzelony przez ukraińskie siły specjalne za pomocą przenośnego zestawu przeciwlotniczego. 2 maja 2025 roku po raz pierwszy w historii załogowy samolot został zniszczony przez pocisk AIM-9 odpalony z morskiego drona. Operację te przeprowadził wywiad wojskowy HUR wspólnie z SBU. W lipcu 2025 roku jeden Su-30SM padł ofiarą ataku ukraińskich dronów, a ostatnia potwierdzona utrata Su-30SM miała natomiast miejsce 14 sierpnia 2025 roku w rejonie Wyspy Węży.

Su-30SM wspierają lotnictwo morskie

Su-30SM to dwumiejscowy, wielozadaniowy myśliwiec generacji 4+, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja jako rozwinięcie rodziny Su-30. Maszyna została przystosowana do rosyjskich wymogów i jest jednym z filarów lotnictwa morskiego. Wyposażono ją w zaawansowaną awionikę, nowoczesny radar Bars-R z fazowaną anteną, systemy walki elektronicznej oraz szeroki wachlarz uzbrojenia powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Myśliwce te są w stanie prowadzić zarówno walkę powietrzną, jak i ataki na cele naziemne oraz nawodne, dzięki czemu mają duże znaczenie w działaniach Floty Czarnomorskiej.

Samoloty Su-30SM stacjonujące na Krymie wspierają rosyjskie operacje bojowe nad Morzem Czarnym i południową Ukrainą. Ich zadania obejmują patrolowanie przestrzeni powietrznej, eskortę innych maszyn, przechwytywanie ukraińskich samolotów oraz uderzenia rakietowe na infrastrukturę wojskową. Dzięki dwóm członkom załogi, pilotowi i operatorowi systemów, samoloty mogą skutecznie wykonywać skomplikowane misje wymagające koordynacji wielu rodzajów uzbrojenia.

Każda utrata Su-30SM to poważny problem dla Rosjan, ponieważ produkcja nowych maszyn jest kosztowna i czasochłonna, a dostępne rezerwy nie są duże. Dodatkowo wyszkolenie załóg również pochłania sporo czasu i wymaga ogromnych nakładów, dlatego strata doświadczonych pilotów jest równie bolesna jak zniszczenie samolotu.