Bundeswehra wybiera czeski pistolet CZ P-10 C OR jako swoją nową broń służbową P13, zastępując 30-letnie P8.

Czeska konstrukcja pokonała jedenaście innych pistoletów od sześciu producentów, w przetargu na dostawę 203 tys. kompletów broni.

Sukces CZ to prestiżowe zwycięstwo nad niemieckimi producentami, potwierdzające reputację broni.

Dowiedz się, dlaczego CZ P13 z opcją celownika optycznego to optymalny wybór dla niemieckiej armii!

Historyczny sukces – pokonać Niemców na ich podwórku

Czeska konstrukcja wygrała w prowadzonym od listopada 2024 roku postępowaniu na dostawę „pistoletu służbowego” (Pistole querschnittlich) z 11 innymi typami pistoletów od sześciu producentów. 5 listopada 2025 roku Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła środki o wartości 19 mln euro na realizację pierwszej umowy wykonawczej dla firmy Ceska Zbrojovka. Jest to dostawa 65 tys. pistoletów P13 wraz z akcesoriami. Łącznie planowana jest dostawa w ciągu siedmiu lat łącznie 203 tys. pistoletów P13 o wartości około 56 mln euro. CZ będzie ściśle współpracować ze swoim autoryzowanym partnerem na rynku niemieckim, firmą POL-TEC GmbH & Co.

Jest to ogromny sukces dla czeskiego producenta i ugruntowanie jego pozycji, szczególnie w porówaniu z bardzo silną pozycję niemieckich producentów broni palnej na rodzimym rynku. Można powiedzieć, że to kolejny historyczny krok. – „Jesteśmy zaszczyceni, że niemiecka Bundeswehra wybrała CZ na swojego partnera. Nasz sukces w tym przetargu to jedno z najważniejszych osiągnięć w nowoczesnej historii CZ. Potwierdza to doskonałą reputację, jaką nasza broń zdobyła dzięki aktywnemu wykorzystaniu w realnych warunkach bojowych. Liczymy na długofalową współpracę z Bundeswehrą i wypełnienie wszystkich wymagań kontraktu" – skomentował sytuację Jan Zajic, dyrektor generalny i prezes zarządu Ceskiej Zbrojovki.

CZ P13 dla Bundeswehry

Pistolety, które otrzymają niemieckie oznaczenie P13 oparty jest na modelu CZ P-10 C kalibru 9 mm w wersji OR (Optics-Ready), co oznacza, że są one dostosowane do instalacji celowników optycznych. Broń osiada standardowe, mechaniczne przyrządy celownicze oraz specjalne frezowane w bloku zamka miejsce, przygotowane do osadzenia celownika kolimatorowego czy holograficznego. Obecnie nie wiadomo jakiego typu celowniki zostały wybrane do standardowej konfiguracji.

Egzemplarze P10 C dla Bundeswehry zostaną dostarczone w wykończeniu Flat Dark Earth (FDE), czyli brązowym, co odpowiada współczesnym wymaganiom kamuflażu taktycznego. Na broń w tym kolorze można łatwo nanieść dodatkowy kamuflaż, zależny od potrzeb i warunków klimatycznych. Oprócz tej wersji bojowej zamówiono również pistolety w wersji szkolnej, ze szkieletem w kolorze czerwony, aby uniknąć pomyłki.

Dane techniczne P13

Jeśli chodzi o konstrukcję to CZ P-10 C jest pistoletem ze szkieletem z tworzywa sztucznego, opartym na zasadzie wykorzystania energii krótkiego odrzutu lufy, która ma długość 102 mm (4 cale). Mechanizm spustowy działa tylko na zasadzie podwójnego działania (Double Action Only) i jest bezkurkowy (striker-fired), co oznacza, że nie można napiąć mechanizm jedynie poprzez naciśnięcie spustu.

Całkowita długość broni to 187 mm a wysokość to 132 mm. Masa pustej broni wynosi 740 gramów. P13 zasilany jest standardową amunicją 9 mm x19 Parabellum z dwurzędowego magazynka o pojemności 15 naboi, choć dostepne są też przedłużone do 17. Broń jest wysoko oceniana jeśli chodzi o ergonomię i funkcjonalność. Jej obsługa jest dostosowana dla osób prawo- i leworęcznych, a okładki chwytu dostępne są w trzech rozmiarach, umożliwiając dostosowanie broni do wielkości dłoni. Pod lufą można zamocować latarkę lub inne wyposażenie dodatkowe.

Wybór czeskiego CZ P-10 C przez Bundeswehrę to dla Ceskiej Zbrojovki to nie tylko sukces finansowy, ale przede wszystkim prestiżowy dowód zaufania od jednej z najważniejszych i największych armii w Europie. Producent ten osiągnął spore sukcesy ze swoją bronią krótką na rynku cywilnym i w służbach porządkowych, ale poza armią Republiki Czeskiej, która przyjęła CZ P-10 C na uzbrojenie w 2014 roku, jest to pierwszy eksportowy użytkownik wojskowy, poza niewielkimi dostawami dla jednostek specjalnych czy żandarmerii.