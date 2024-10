Jaką broń Polska wyeksportowała za granicę? Główny odbiorca to Ukraina

Po raz kolejny Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało obszerny raport, bo liczący aż 77 stron dot. eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski za rok 2023. Trzeba jednak nadmienić, że raport nie przedstawia danych dotyczących przekazanego sprzętu Ukrainie w ramach donacji, a jedynie sprzedany.

Według danych przedstawionych w raporcie MSZ wartość zezwoleń eksportowych wyniosła 10,788 mld euro, a rzeczywisty eksport polskiej broni i amunicji wyniósł 1,753 mld euro. Jak zauważa się w raporcie: „należy odnotować utrzymującą się wysoką ilość i wartość wydanych w 2023 roku zezwoleń na eksport w porównaniu do roku 2020 oraz istotny wzrost wartości rzeczywiście zrealizowanego eksportu w zestawieniu z latami 2020-2022”. W 2020 roku rzeczywisty eksport wynosił 392 510 466 euro.

Jak możemy zauważyć w raporcie, Polski eksport sprzętu wojskowego został podzielony na 22 kategorie, gdzie to kategoria ML 3 czyli amunicja i zapalniki nastawcze oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe, stanowiły największą część polskiego eksportu, bo wynoszącą 589 mln Euro, co jest związane oczywiście z toczącą się wojną na Ukrainie.

Na drugim miejscu znalazła się kategoria ML 4, czyli bomby, torpedy, rakiety, pociski rakietowe, inne urządzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe, i wartość tego wyniosła 497 mln Euro.

Z kolei na trzecim miejscu znalazła się kategoria ML 6, czyli pojazdy lądowe i ich elementy składowe czego wartość wyniosła 237 mln Euro.

Na czwartym miejscu znalazła się kategoria ML 10 czyli statki powietrzne, statki powietrzne lżejsze od powietrza, bezzałogowe statki powietrzne, silniki lotnicze i wyposażenie statków powietrznych, pokrewne wyposażenie czego wartość wyniosła 236 mln Euro. Co ciekawe w raporcie nie wskazano, by Polska wyeksportowała w 2023 jakiegoś śmigłowca uzbrojonego w całości zmontowanego w kraju.

Zgodnie z danymi z raportu największym importerem polskiego uzbrojenia była Ukraina, do której Polska wyeksportowała broń o wartości 1,419 mln euro.

Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone z wartością - 118 mln Euro;

Na trzecim Hiszpania - 26 mln Euro;

Na czwartym Niemcy - 24 mln Euro;

Na piątym Norwegia – 21 mln;

Na szóstym Szwajcaria – 21 mln;

Na siódmym Czechy prawie 19 mln;

Na ósmym Łotwa – 17 mln;

Na dziewiątym Francja – 16 mln;

Na dziesiątym Gruzja – prawie 9 mln.

W sumie w tabeli jest 57 państw.

Co sprzedaliśmy na Ukrainę?

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w dokumencie rządowym, na Ukrainę Polska wyeksportowała następujący sprzęt wojskowy:

22 moździerze kołowe M74 kal. 120 mm;

49 pojazdów opancerzonych Oncilla;

1 transporter opancerzony SKOT R-3M;

1 pojazd opancerzony Curt Spartan;

18 armatohaubic Krab;

20 rewolwery i pistolety samopowtarzalne;

845 karabiny i karabinki;

2360 lekkie karabiny maszynowe;

10150 ręcznych granatników podwieszanych i nasadkowych;

130 dział bezodrzutowych;

24 575 przenośnych wyrzutni rakiet przeciwpancernych i systemy rakietowe;

Co sprzedaliśmy do USA?

Do Stanów Zjednoczonych polska wyeksportowała:

1 MTLB;

2214 rewolwery i pistolety samopowtarzalne;

25 karabiny i karabinki;

150 pistolety maszynowe;

1 ręczny granatnik podwieszany i nasadkowy;

Z ciekawszego uzbrojenia udało się wyeksportować:

Kategoria bojowe pojazdy opancerzone

1 BMP-1 i 8 WZT-3 do Czech;

1 MTLB i 1 BTR-60 do Niemiec;

Kategoria wielkokalibrowe systemy artyleryjskie:

2 Haubice 122 mm do Niemiec;

Kategoria rakiety i wyrzutnie

8 RBS15 Mk 2 do Szwecji

Kategoria przenośne, plot. zestawy rakietowe

17 Piorunów do Estonii;

84 Pioruny (14 zestawów startowych) do Łotwy;

70 Piorunów (30 zestawów startowych) do Norwegii;

Jeśli chodzi o wykaz firm, które dokonały rzeczywistego eksportu w 2023 r., to można wymienić m.in.:

Agencja Mienia Wojskowego;

AIRBUS Poland S.A.;

Huta Stalowa Wola S.A.;

LUBAWA S.A.;

MASKPOL S.A.;

MESKO S.A.;

PIT-RADWAR S.A.;

PGZ S.A.;

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.;

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – PZL Mielec;

Radmor S.A. (Grupa WB);

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa;

WB Electronics S.A;