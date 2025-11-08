16. Brygada Zmotoryzowana dostaje posiłki. Pierwsze Rosomaki wieżą HITFIST 30P dotarły do brygady

Piątek 7 listopada zakończył się dla 16. Brygady Zmotoryzowanej miłym prezentem, ponieważ jak przekazała brygada na Facebooku dostarczono jej pierwsze KTO ROSOMAK z wieżą HITFIST 30P. Jak dodano we wpisie:

"Przed nami okres wytężonego szkolenia na długo wyczekiwanym sprzęcie etatowym. Będzie ogień! Trzymajcie kciuki!"

Trzeba zaznaczyć, że nie są to nowe wozy, tylko jak się wydaje przeniesione z jednej jednostki do drugiej.

Rosomak z wieżą bojowa HITFIST-30P

Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak w wersji bojowej wyposażony jest w system wieżowy HITFIST-30P. To dwuosobowy system wieżowy opracowany we współpracy z włoską firmą Oto Melara. Jej podstawowym uzbrojeniem jest automatyczna armata ATK Mk 44 Bushmaster kalibru 30 mm z dwustronnym podajnikiem amunicji, wsparta współosiowym karabinem maszynowym UKM-2000C kalibru 7,62 mm. Służy głównie do zwalczania lekkich pojazdów opancerzonych, takich jak transportery czy bojowe wozy piechoty, a także do rażenia śmigłowców w zawisie lub powolnym locie. Zapewnia wysoką celność dzięki stabilizacji uzbrojenia w dwóch płaszczyznach oraz nowoczesnemu systemowi kierowania ogniem z napędami elektrycznymi. Wyposażona jest w całodobowy układ optoelektroniczny z kamerą termowizyjną i dalmierzem laserowym bezpiecznym dla oczu. Konstrukcja spełnia normy balistyczne STANAG 4569A, z możliwością zwiększenia ochrony przez dodatkowy pancerz. Załoga liczy dwie osoby, masa własna wynosi 2410 kg, a w konfiguracji bojowej 2900 kg. Uzbrojenie obejmuje armatę 30 mm z zapasem 220 naboi gotowych do strzału, karabin maszynowy 7,62 mm oraz sześć wyrzutni granatów dymnych 81 mm. Napędy obrotu i podnoszenia lufy są elektryczne.

Kołowy Transporter Opancerzony (KTO) Rosomak to jeden z filarów polskiej armii, wprowadzony do służby w 2004 roku. Przez ponad dwie dekady te pojazdy udowodniają swoją wartość w misjach zagranicznych. Załogę pojazdu stanowią: kierowca, dowódca i działonowy oraz 8 żołnierzy piechoty. Wysoki współczynnik mocy zapewnia transporterowi wysoką prędkość i dobre właściwości manewrowe, także w trudnym terenie, a specjalna konstrukcja umożliwia szybką wymianę poszczególnych systemów i układów. KTO Rosomak jest pojazdem pływającym, może być transportowany koleją, drogą morską oraz powietrzną. Spełnia najwyższe wymagania współczesnego pola walki.

Polska Armia zmierza ku kompleksowej modernizacji, w której kluczową rolę odegra montaż nowych, rodzimych wież ZSSW-30. ZSSW-30, opracowany przez konsorcjum HSW, WB Electronics i Rosomak S.A., to bezzałogowa wieża z działem Bushmaster Mk44S 30 mm, wyrzutnią Spike-LR (do 4 ppk) i zaawansowanymi sensorami (termowizja, detektor laserowy). Jej modułowość umożliwia łatwy montaż na podwoziach Rosomak, w tym wersji MLU (Mid-Life Upgrade) z wydłużonym kadłubem dla pływania. Wieża posiada precyzyjny, elektryczny system naprowadzania i stabilizacji, oraz zautomatyzowany system obserwacyjno-celowniczy, wyposażony m.in. w autotracker. Umowa ramowa z 2022 roku na 341 ZSSW-30 do 2027 r. o wartość 3,4 mld zł realizowana jest etapami. Pierwszą umowę realizacyjną dotyczącą dostarczenia 70 sztuk podpisano w tym samym czasie co umowę ramową. Kolejna, obejmująca 58 jednostek (wozy z zakupionymi wieżami), została zawarta 8 lipca 2024. W grudniu 2024 roku podpisano trzecią umowę na 80 wozów z kupionymi wieżami. Pierwsze 5 Rosomaków z ZSSW-30 trafiło do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w grudniu 2023 roku, kolejne w 2024 r., do tej samej jednostki.

Według słów wiceprezesa WB Adam Bartosiewicza z grudnia 2024 roku, obecnie prowadzona jest produkcja wież ZSSW-30 w tempie około pięciu egzemplarzy miesięcznie, co oznacza 60 wież w skali roku. Jednakże, gdy zajdzie taka potrzeba ze strony zamawiającego, to przedsiębiorstwo może zwiększyć produkcję do piętnastu sztuk. Jednocześnie wiceprezes Bartosiewicz zaznaczył, że obecnie nikt w Europie nie produkuję tak dużej ilości zaawansowanych wież bezzałogowych co WB Group.