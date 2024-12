Nowe KTO Rosomak-L z wieżą ZSSW-30 dla wojska. Podpisano umowę na kołowe transportery opancerzone

W siedzibie MON 17 grudnia miało miejsce podpisanie umowy na dostawę kołowych transporterów opancerzonych Rosomak-L wyposażonych w systemy wieżowe ZSSW-30 z wyrzutnią ppk Spike dla Wojska Polskiego. Stronami umowy są Skarb Państwa–Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. oraz Rosomak S.A.

Umowa zakłada pozyskanie 80 egzemplarzy, Kołowych Transporterów Opancerzonych ROSOMAK-L ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30 wyposażonymi w wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Umowa zawiera pakiet logistyczny i szkoleniowy w latach 2027-2028, za kwotę ok. 4,3 mld złotych brutto. Umowa przewiduje także możliwość zwiększenia liczb dostarczanych pojazdów w przypadku zwiększenia możliwości produkcyjnych producenta oraz potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Jak mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz po podpisaniu umowy:

"80 rosomaków w wersji L jest potrzebnych, bo to podstawowy sprzęt, którym dzisiaj posługują się polscy żołnierze. W siłach lądowych nie brakuje KTO ROSOMAK, bo mamy ich około tysiąca, ale w tej najnowocześniejszej wersji są po prostu bardzo potrzebne. Bezzałogowa wieża ZSSW-30 to efekt współpracy pomiędzy przemysłem państwowym a prywatnym, ponieważ Huta Stalowa Wola wraz z WB Electronics opracowała najnowocześniejszy system wieży bezzałogowej, który jest bardzo dobrze oceniany przez ekspertów".

Jak mówił dalej minister obrony nardowej:

"Kolejna umowa dla bezpieczeństwa i gospodarki. Kontrakt na zakup Rosomaków w wersji L, czyli przedłużonej i ulepszonej o zdolności, które są nam potrzebne. Cieszę się, że to jest inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy. To jest poważny wydatek więc jak zawsze dziękuję naszym podatnikom. Dla wszystkich tych, którzy składają się na największy budżet spośród państw NATO".

KTO ROSOMAK-L

Dotąd dla Sił Zbrojnych RP zamówiono 70 KTO Rosomak z wieżami ZSSW-30. KTO ROSOMAK-L jest zmodyfikowaną w ramach programu MLU wersją klasycznego podwozia KTO ROSOMAK, produkowaną bezpośrednio na linii produkcyjnej. Do głównych różnic należą wydłużenie pojazdu, zwiększenie jego nośności, nowy silnik oraz jest wersją pływającą z falochronem.

Zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 jest wynikiem pracy rozwojowej w umowie pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola S.A., oraz WB Electronics S.A. Zastosowanie wieży bezzałogowej ZSSW-30 to znaczące zwiększenie bezpieczeństwa załogi, ale przede wszystkim możliwości bojowy KTO Rosomak, gdyż w odróżnianiu od wieży Hitfist-30P jest ona uzbrojona w przeciwpancerne pociski kierowane. Na jej prawym boku znajduje się podwójna wyrzutnia pocisków Spike-LR dostarczanych przez zakłady Mesko.

ZSSW-30 to nie tylko konstrukcja całkowicie polska, ale też reprezentującą światowy poziom pod względem osiągów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Oprócz KTO Rosomak stanowić ona będzie uzbrojenie ich następcy o kryptonimie Serwal oraz Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty Borsuk, który był w czerwcu prezentowany przez PGZ na międzynarodowych targach zbrojeniowych Eurosatory 2024 w Paryżu.

Jest to wspólny program realizowany przez Grupę WB i spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzięki temu zastosowano w niej wiele z polskich rozwiązań, a system może być modyfikowany i rozwijany zgodnie z potrzebami współczesnego pola walki. Grupa WB, która odpowiada za system sterowania oraz oprogramowanie, nadal rozwija jego możliwości, m.in. w kierunku zastosowania sztucznej inteligencji (SI) do wsparcia załogi w identyfikacji i wykrywaniu celów.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30 uzbrojony jest w armatę automatyczną Mk44S Bushmaster II kalibru 30 mm, sprzężony z nią uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm i podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR/LR2. Wieża posiada precyzyjny, elektryczny system naprowadzania i stabilizacji, oraz zautomatyzowany system obserwacyjno-celowniczy, wyposażony m.in. w autotracker.

