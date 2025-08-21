Holenderskie Patrioty wzmocnią obronę Polski. Zastąpią niemieckie baterie w Jasionce

Podczas konferencji w Tarnowie, Kosiniak-Kamysz poinformował, że Holandia zadeklarowała wsparcie systemów zabezpieczających polską przestrzeń powietrzną. To konkretnie dwa zestawy systemu Patriot, a wraz z nimi do Polski przybędzie 300 holenderskich żołnierzy.

Szczegóły przyjazdu holenderskich Patriotów

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że szczegóły przyjazdu zostaną podane na bieżąco:

"Szczegóły przyjazdu będziemy podawać na bieżąco. Około 300 żołnierzy, dwie baterie Patriot, do tego dochodzi system antydronowy do ochrony samych baterii i przestrzeni powietrznej wokół. To będzie grudzień tego roku i będą one zastępować te baterie niemieckie, które są dzisiaj w okolicy lotniska Jasionka" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: jest decyzja naszego sojusznika o wsparciu naszego sojuszniczego bezpieczeństwa. W tym roku dwa 🇳🇱holenderskie zestawy baterii Patrioty będą stacjonowały w Polsce🇵🇱.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 21, 2025

Polska przyciąga sojuszników

Szef MON przypomniał, że w Polsce stacjonują już norweskie samoloty F-35, niemieckie Eurofightery, szwedzkie Gripeny, a z bazy w Malborku misje wykonują Brytyjczycy. Poinformował, że również „Holendrzy będą stacjonować w Polsce swoimi F-35”. „Więc jeżeli ktoś przyciąga sojuszników, to najbardziej Polska” - dodał szef MON.