Spis treści

Opublikowany na stronie MSZ raport dotyczący polskiego eksportu sprzętu wojskowego za granicę przedstawia dane, które niejednego człowieka mogą zaskoczyć. Trzeba jednak nadmienić, że raport nie przedstawia danych dotyczących przekazanego sprzętu Ukrainie w ramach donacji, a jedynie sprzedany.

Przyjrzyjmy się zatem co Polska komu sprzedała. Według danych przedstawionych w raporcie MSZ wartość faktycznych wywozów oraz transferów wewnątrzunijnych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w 2022 r., osiągnęła poziom 1 180 mln euro, co stanowi wzrost o ponad 681 mln euro w stosunku do roku 2021. Powodem takiego wzrostu były dostawy sprzętu wojskowego do Ukrainy.

Najwięksi odbiorcy

Największymi odbiorcami polskiego uzbrojenia w roku 2022 pod względem wartości są następujące państwa:

Ukraina - ok. 67% wartości eksportu;

Stany Zjednoczone (17%);

Tajlandia (3%);

Brunei (2%);

Norwegia (2%);

Z ciekawych danych można także wspomnieć o tym, że tak wysokie miejsce Tajlandii (36 mln Euro) oraz Brunei (25 mln Euro) wynika ze sprzedaży dla tych krajów śmigłowców z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu - S-70i Black Hawk. Niżej stawki są takie kraje jak Norwegia (23 mln Euro), Hiszpania (22 mln Euro), Niemcy (14 mln Euro), Algieria (11 mln Euro).

Uzbrojenie za największą wartość

Największy eksport czyli 293 mln Euro dotyczył statków powietrznych, „statki powietrzne lżejsze od powietrza”, bezzałogowe statki powietrzne, silniki lotnicze i wyposażenie „statków powietrznych”, pokrewne wyposażenie i elementy składowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych, mowa tutaj o śmigłowcach S-70i (kategoria ML 10 w tabeli).

Drugą pozycję zajęła kategoria z wartością 275 mln Euro czyli bomby, torpedy, rakiety, pociski rakietowe, inne urządzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe (kategoria ML 4).

Na miejscu trzecim z wartością 245 mln Euro znalazły się pojazdy lądowe i ich elementy składowe (kategoria ML 6).

Co sprzedaliśmy na Ukrainę?

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w dokumencie rządowym, na Ukrainę Polska wyeksportowała następujący sprzęt wojskowy:

60 transporterów MT-LB;

19 transporterów SCAM SM T63/Dzik II;

1 transporter BRDM-2;

70 samobieżnych haubic 2S1 Goździk;

18 samobieżnych armatohaubc Krab (Ukraina zamówiła w Polsce 54 armatohaubice Krab. Polska także podarowała Ukrainie 54 sztuki);

89 moździerzy kalibru 82 mm;

4 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet BM-21 Grad;

39 280 rakiet niekierowanych S-8;

34 przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun;

5050 - rewolwery i pistolety samopowtarzalne;

387 - karabiny i karabinki;

1750 - lekkie karabiny maszynowe;

5520 - ręczne granatniki podwieszane i nasadkowe;

4911 - przenośne wyrzutnie rakiet przeciwpancernych i systemy rakietowe;

274 - moździerze o kalibrze poniżej 75 mm;

Co sprzedaliśmy do USA?

Do Stanów Zjednoczonych polska wyeksportowała:

1 czołg M4A3E4;

2 samoloty MiG-29;

5 śmigłowców S-70i;

23 zestawy Piorun;

882 - rewolwery i pistolety samopowtarzalne;

1458 - karabiny i karabinki;

1872 - pistolety maszynowe;

42 - karabiny szturmowe;