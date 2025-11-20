Trump poparł plan pokojowy dla Ukrainy. Co zawiera kontrowersyjna propozycja?

Donald Trump poparł tajny plan pokojowy dla Ukrainy, opracowany z Rosją, bez udziału Kijowa.

Propozycja ma zapewnić gwarancje bezpieczeństwa, ale może wymusić ustępstwa terytorialne Ukrainy, w tym oddanie części Donbasu.

Jakie są szczegóły kontrowersyjnego planu i czy Ukraina zgodzi się na jego warunki?

Tajne negocjacje i brak udziału Ukrainy

Według doniesień NBC News, w opracowywanie planu zaangażowani byli przedstawiciele Donalda Trumpa, w tym Steve Witkoff, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz zięć prezydenta, Jared Kushner. Mimo tak szerokiego grona amerykańskich i rosyjskich uczestników, źródło zbliżone do ukraińskiego rządu oraz europejski urzędnik zaznajomiony ze sprawą, zgodnie twierdzą, że „Ukraina nie brała udziału w opracowywaniu planu”. Podkreślono również, że Kijów został jedynie „poinformowany o konturach projektu, lecz nie powiadomiono go o szczegółach”, a Ukrainy „nie poproszono też o jej wkład do projektu”.

Moment wysunięcia tej propozycji, zbiegający się ze skandalem korupcyjnym w Ukrainie, nie jest według niektórych źródeł przypadkowy. Ukraińscy urzędnicy obawiają się, że Kreml może próbować wykorzystać osłabioną pozycję ukraińskiego przywództwa, aby przeforsować niekorzystne dla nich rozwiązania.

Gwarancje bezpieczeństwa i ustępstwa terytorialne

Przedstawiciel administracji USA, który rozmawiał z NBC News, podkreślił, że plan „koncentruje się na daniu obu stronom gwarancji bezpieczeństwa, by zapewnić długotrwały pokój”. Dodał również, że propozycja „zawiera rzeczy, których Ukraina chce i potrzebuje do długotrwałego pokoju”. Szczegóły planu nie zostały jednak ujawnione, ponieważ wciąż ma on podlegać negocjacjom z udziałem zainteresowanych stron.

Trzech przedstawicieli władz USA przekazało NBC News, że ramy porozumienia pokojowego muszą jeszcze zostać zaprezentowane Ukraińcom. Zakończenie prac nad projektem zbiegło się w czasie z wizytą amerykańskiej delegacji w Ukrainie, co może wskazywać na próbę przyspieszenia procesu.

Kontrowersyjne zapisy: Co Ukraina miałaby oddać?

Doniesienia Axiosa i „Financial Times” rzucają światło na potencjalnie bardzo kontrowersyjne zapisy planu pokojowego. Według tych źródeł, propozycja ma zakładać między innymi oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie oraz radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii. Takie warunki, jeśli zostaną potwierdzone, z pewnością spotkają się z ostrym sprzeciwem Kijowa i mogą podważyć suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

Poparcie Donalda Trumpa dla tego planu, w połączeniu z doniesieniami o braku pełnego udziału Ukrainy w jego tworzeniu, stawia pod znakiem zapytania jego przyszłą skuteczność i akceptację międzynarodową. Decyzje dotyczące tak kluczowych kwestii, jak integralność terytorialna i bezpieczeństwo państwa, bez pełnej zgody i aktywnego udziału strony ukraińskiej, mogą prowadzić do dalszych napięć i braku trwałego rozwiązania konfliktu. Dalsze negocjacje i publiczne ujawnienie szczegółów planu będą kluczowe dla oceny jego realnych szans na zakończenie wojny w Ukrainie.