Iron Fist dla europejskich bwp CV90. 150 mln dolarów na aktywną ochronę

Jest to już czwarta umowa zawarta w ramach strategicznej współpracy z koncernem BAE Systems Hägglunds, produkującym bojowe wozy piechoty CV90. Poprzednia została zawarta w sierpniu 2024 roku i miałą wartość 130 milionów. Wcześniej podpisane zostały kontrakty opiewające na 82 i 109 mln dolarów. Nie podano do jakich krajów trafią systemy aktywnej ochrony, a jedynie, że kontrakt dotyczy kompleksowej integracji systemu z bojowymi wozami piechoty CV90. W komunikacie czytamy, że „odbiorcami nowoczesnych rozwiązań są europejskie państwa członkowskie NATO, które stawiają na radykalne zwiększenie przeżywalności swoich załóg w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń na współczesnym teatrze działań wojennych.”

Na systemy Iron Fist zdecydowały się już: Dania, Holandia, Szwecja i Finlandia. Niedawno do inicatywy wspólnych zakupów i modernizacji CV90 dołączyły też Estonia, Litwa, Norwegia, Czechy i Słowacja. To jedne lub kilka z tych krajów może być nowym klientem na system aktywnej obrony. Impulsem dla kolejnych zakupów z pewnością były bardzo udane pokazy poligonowe systemu Iron Fist przeprowadzony w 2025 w Europie.

Jak mówi Yehuda (Udi) Vered, Dyrektor Generalny Elbit Systems Land - „Iron Fist firmy Elbit Systems stale umacnia swoją obecność wśród armii zachodnich, odzwierciedlając rosnące zaufanie do możliwości systemu w Europie i poza nią. Wyniki naszych ostatnich prób ogniowych tylko wzmacniają to zaufanie. Cenimy sobie silne partnerstwo, jakie nawiązaliśmy z BAE Systems Hägglunds, które odgrywa kluczową rolę w rozszerzaniu naszej obecności w Europie i jesteśmy dumni, że nasze innowacyjne, wysoce zaawansowane rozwiązanie poprawi ochronę większej liczby sił na całym świecie”.

Trudne wyzwanie pokonane na oczach generałów

We wrześniu ubiegłego roku, w trakcie wspomnianej demonstracji system Iron Fist skutecznie przechwycił ponad tuzin podkalibrowych pocisków przeciwpancernych kalibru 120 mm typu APFSDS. Wynik ten, osiągnięty w obecności wysokich rangą przedstawicieli wojska i przemysłu obronnego państw NATO.

Zdolność do neutralizacji pocisków podkalibrowych, które poruszają się z wysokimi prędkościami naddźwiękowymi, jest uznawana za „święty Graal” dla systemów aktywnej obronym. Dlaczego? Poruszają się one ze znacznie większą prędkością i są trudniejsze do eliminacji niż pociski rakietowe z głowicami kumulacyjnymi czy granaty przeciwpancerne. Wynika to z ich konstrukcji. Pocisk APFSDS to nie „delikatna” głowica kumulacyjna, wypełniona materiałem wybuchowym, ale poruszajaca się z ogromną prędkością „strzałka” z bardzo twardego i gęstego materiału.

Jak działa Żelazna Pięść?

Iron Fist, znany również jako Żelazna Pięść, to system ochrony aktywnej drugiej generacji, który został pierwotnie zaprojektowany dla potrzeb Sił Obronnych Izraela (IDF). System charakteryzuje się niską masą, niewielką objętością oraz zminimalizowanym zapotrzebowaniem na energię, dzięki czemu może być z powodzeniem integrowany nie tylko z ciężkimi czołgami, ale również z lżejszymi wozami bojowymi. Kluczowym elementem systemu jest zapewnienie pełnej, 360-stopniowej osłony w każdych warunkach terenowych – zarówno na otwartych przestrzeniach, jak i w wymagającym środowisku miejskim.

Skuteczność Iron Fist opiera się na połączeniu działających dookolnie sensorów oraz systemu analizującego i identyfikującego zagrożenia z szybko działającymi wyrzutnaimi efektorów – antypocisków. System musi wykryć i zidentyfikować szybko poruszający się cel i wyeliminować falą uderzeniową, zanim dotrze ono do pancerza pojazdu. Spektrum zwalczanych celów obejmuje nie tylko klasyczne granatniki przeciwpancerne oraz pociski kierowane, ale także pociski czołgowe i nowoczesne zagrożenia asymetryczne, takie jak bezzałogowce i amunicja krążąca.