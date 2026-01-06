USA i Finlandia łączą siły. Wspólnie budują lodołamacze dla US Coast Guard

2026-01-06

Stany Zjednoczone, we współpracy z Finlandią ogłosiłu budowę do sześciu nowych lodołamaczy klasy Arctic Security Cutter (ASC) dla amerykańskiej Straży Przybrzeżnej (US Coast Guard). Decyzja ta, ma na celu zabezpieczenie kluczowych szlaków żeglugowych, zasobów naturalnych oraz przeciwdziałanie rosnącej obecności rywali w Arktyce.

  • USA i Finlandia zacieśniają współpracę, ogłaszając budowę sześciu nowych lodołamaczy dla Straży Przybrzeżnej USA.
  • Celem jest wzmocnienie obecności USA w Arktyce, ochrona szlaków żeglugowych i zasobów naturalnych oraz przeciwdziałanie rosnącej rywalizacji.
  • Fińskie doświadczenie ma przyspieszyć realizację projektu, a pierwsze jednostki mają być dostarczone już w 2028 roku.
  • Jak te lodołamacze wpłyną na amerykańską dominację morską i bezpieczeństwo w strategicznie ważnym regionie Arktyki?

Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, Kristi Noem, podkreśliła, że Ameryka od ponad 150 lat jest narodem arktycznym, a nowe lodołamacze pozwolą na "ponowne umocnienie amerykańskiej dominacji morskiej" w regionie. Admirał Kevin E. Lunday, pełniący obowiązki komendanta Straży Przybrzeżnej, dodał, że statki te "zagwarantują amerykańskie bezpieczeństwo w Arktyce".

Szybki harmonogram i międzynarodowa współpraca

Kontrakty na budowę nowych jednostek arktycznych otrzymały dwie stocznie: Rauma Marine Constructions (RMC) z Finlandii oraz Bollinger Shipyards Lockport, L.L.C. z Luizjany. Umowy przewidują szybki harmonogram dostaw, z pierwszymi statkami typu ASC (ang. Arctic Security Cutter) przekazanym do służby w 2028 roku.

RMC zbuduje w Finlandii do dwóch jednostek. Fińskie doświadczenie w budowie lodołamaczy ma przyspieszyć realizację projektu i jednocześnie stanowić katalizator dla amerykańskiego przemysłu stoczniowego. Projekt jest przygotowany w ponad 90% a reszta, to kwestia rozwiązania bieżacych problemów oraz transferu pewnych technologii do USA.

Amerykanie od Bollinger Shipyards ma dostarczyć pierwszy lodołamacz zbudowany w USA do 2029 roku, pracując nad czterema jednostkami w swojej stoczni w Houmie, w Luizjanie. Projekt jest przykładem wzmocnionej współpracy w ramach Paktu ICE (Icebreaker Collaboration Effort), trójstronnego porozumienia między USA, Kanadą i Finlandią, które ma na celu łączenie wiedzy, zasobów i doświadczenia w produkcji lodołamaczy.

Fiński minister gospodarki, Sakari Puisto, podkreślił, że kontrakt jest "historycznym kamieniem milowym" i dowodem zaufania do fińskiego przemysłu morskiego, znanego z budowy najlepszych lodołamaczy na świecie.

Arktyczny wyścig zdolności?

Nowe lodołamacze klasy ASC umożliwią Straży Przybrzeżnej długotrwałe, niezależne operacje w trudnych warunkach arktycznych, bez konieczności częstego uzupełniania zapasów. Ma to kluczowe znaczenie dla obrony granic Alaski, wspierania handlu morskiego oraz reagowania na ewentualne kryzysy w regionie.

Staje się to kwestią coraz bardziej istotną, szczególnie w sytuacji zmiany klimatu. Rosja i Chiny działają aktywnie na tak zwanym Północnym Szlaku, ale też zwiększyła się presja związana z zasobami naturalnymi Arktyki. W efekcie np. Kanada planuje zbudować okręty desantowe-lodołamacze, które zapewnią zaplecze operacyjne dla działań w Arktyce przez cały rok.

