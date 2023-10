Jak informuje koncern Raytheon, LTAMDS (ang. Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) uzyskał wyższe od zakładanych wyniki w zakresie parametrów technicznych i skuteczności działania podczas testów weryfikacyjnych (Contractor Verification Testing) przeprowadzonych przez Wojska Lądowe USA. Ukończone testy spełniły założone cele, potwierdzając prawidłowe działanie i wysoką skuteczność radaru LTAMDS wobec prawdziwych i symulowanych zagrożeń.

„Doskonałe wyniki, jakie osiągnął radar LTAMDS na obecnym etapie testów, to kluczowe dokonanie na drodze do osiągnięcia zdolności operacyjnej do końca tego roku” – stwierdził Tom Laliberty, prezes działu systemów obrony lądowej i powietrznej w Raytheon. – „Dotychczasowe postępy prac nad radarem stanowią dowód naszej owocnej współpracy z Wojskami Lądowymi USA oraz wspólnego zaangażowania we wdrożenie tego wyjątkowego systemu w wojskach obrony powietrznej na całym świecie w jak najkrótszym czasie.”

Podczas testów poligonowych wykorzystano sześć wyprodukowanych dotąd egzemplarzy radaru LTAMDS. Testy weryfikacji kontraktura są prowadzone etapami o rosnącym stopniu złożoności i koncentrują się na zaawansowanych funkcjach i możliwościach radaru LTAMDS. W ich trakcie radar współpracował z systemem IBCS, czyli nowym zintegrowanym systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową Wojsk Lądowych USA. Stanowi on również element drugiej fazy polskiego programu Wisła, który obejmuje dostawy 6 baterii Patriot z radarami LRAMDS i systemem IBCS. Polska będzie pierwszym zagranicznym użytkownikiem obu tych rozwiązań.

Radar LTAMDS pomyślnie zaliczył 11 zestawów zadań realizowanych w różnych środowiskach naśladujących warunki operacyjne. W trakcie prób radar skutecznie wykrywał i śledził wiele celów symulujących drony, samoloty i śmigłowce oraz pociski manewrujące i taktyczne pociski balistyczne. LTAMDS śledził wykryte cele przez cały czas trwania testów w locie, utrzymując bezpośrednią łączność z pociskiem PAC-3, czego efektem było symulowane przechwycenie taktycznego pocisku balistycznego.

Każdy z sześciu radarów wyprodukowanych w ramach przyznanego w październiku 2019 r. kontraktu został już ukończony i przechodzi aktualnie równoczesne testy na poligonach rządu USA i firmy Raytheon, na których jednocześnie prowadzone są działania integracyjne i badawcze. Próby te potrwają do końca 2023 r. i obejmują szkolenie operatorów i operacyjne testy sprzętu z udziałem żołnierzy, a ich kulminacją ma być osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej przed końcem bieżącego roku. W 2024 roku program rygorystycznych testów będzie kontynuowany, obejmując intensywne testy środowiskowe i testy mobilności, a także rozszerzony cykl testów systemu, w efekcie czego radar osiągnie pełną gotowość operacyjną w przyszłym roku kalendarzowym.

LTAMDS to radar obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej nowej generacji, przeznaczony dla Sił Lądowych USA. Jest to radar o polu widzenia 360 stopni z anteną z aktywnym skanowaniem elektronicznym (Active Electronically Scanned Array – AESA) oparty na produkowanym przez Raytheon azotku galu (GaN). Dzięki tym cechom umożliwia znacznie skuteczniejszą ochronę przed całą gamą zagrożeń – od samolotów załogowych i bezzałogowych do pocisków manewrujących, balistycznych i hipersonicznych.

Stacja radiolokacyjna LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) to nowy radar opracowany przez Raytheona dla systemu Patriot. Jest on wyposażony w antenę główną oraz dwie anteny boczne, co w sumie daje możliwość obserwacji i namierzania oraz zwalczania celów w zakresie 360 stopni. Stacja wykorzystuje anteny z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA), co oznacza, że składają się one z niezależnie działających modułów nadawczo-odbiorczych. Mogą one zmieniać kierunek nadawania bez poruszania anteną i ą w stanie śledzić różne obiekty jednocześnie. W budowie modułów zastosowano najnowocześniejszą obecnie technologię, opartą na azotku galu (GaN).

Radar LTAMDS ma pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału pocisków PAC-3 MSE w zakresie zwalczania celów balistycznych. Stacja jest też od początku dostosowany do współdziałania z systemem zarządzania walką IBCS. Polska zamówiła dwanaście stacji radiolokacyjnych LTAMDS, które mają zostać dostarczone w latach 2026-2029, w ramach drugiej fazy programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Zakłada się, że w ramach umów offsetowych oraz business to business część produkcji i wsparcia eksploatacji tych radarów realizowanych będzie w Polsce, między innymi w otwartych 5 października w Kobyłce pod Warszawą nowych zakładach PIT-RADWAR.