Polski system antydronowy chroni wyrzutnie Patriot na warszawskim lotnisku

Wprowadzony do służby w bieżącym roku system antydronowy jest dostosowanym do wymagań sformułowanych przez Siły Zbrojne RP wariant systemu antydronowego Sky CTRL, który umożliwia wykrywanie, śledzenie, klasyfikację oraz neutralizację małych obiektów latających typu LSS (ang. low, slow, small). Większość jednak to użytkownicy cywilni, wykorzystujący system aby zabezpieczać obiekty czy imprezy masowe. Może on jednak służyć do wykrywania i przeciwdziałania wojskowym bezzałogowym statkom powietrznym i amunicji krążącej, oraz używanym w tej roli z niewielkimi, trudnymi do wykrycia maszynami, takimi jak stosowane dziś na Ukrainie DJI Phantom.

Zresztą rozwiązania firmy APS są już od pewnego czasu stosowane przez ukraińskie siły zbrojne. Z jego możliwości korzysta już Wojsko Polskie, które jako jedna z pierwszych armii NATO weszło w posiadanie tego typu sprzętu. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami do końca bieżącego roku do służby w Wojsku Polskim powinno trafić co najmniej 14 systemów antydronowych Sky CTRL. Mają one znaleźć się na wyposażeniu 9 i 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia oraz batalion dowodzenia 18 Dywizji Zmechanizowanej. Dotąd dostarczono co najmniej 5. Były one używane m.in. do ochrony sojuszniczych baterii Patriot, stacjonujących w naszym kraju.

Wariant Sky CTRL M był prezentowany podczas MSPO 2023 przez żołnierzy 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych. Ten wariant składa się z radarów FIELDctrl 3D MIMO pozwalających na wykrywanie, śledzenie i klasyfikację małych obiektów latających w odległości do 3 km, głowic optoelektronicznych oraz zagłuszarek umożliwiających ich neutralizację.

Co istotne, system Sky CTRL jest w stanie z takiej odległości identyfikować nawet małe drony które nie są jeszcze widoczne gołym okiem. Przy tym bez problemy odróżnia małe bezzałogowce np. od ptaków i śledzi trasę ich lotu, co ułatwia podjęcie decyzji o konieczności neutralizacji wykrytych obiektów i jej kolejności. Przy tym system jest łatwy w transporcie. Występuje zarówno w wariantach przenośnych jak też zainstalowanych na pojazdach.

Widoczny na warszawskim lotnisku system Sky CTRL to wariant bardziej rozbudowany, oparty o prezentowany przez firmę, również podczas ostatniego MSPO w Kielcach, Kontenerowego systemu Sky CTRL, który w pozycji transportowej ukryty jest w standardowym kontenerze transportowym i może zostać umieszczony na dowolnym pojeździe wojskowym dostosowanym do ich przewozu. W pozycji operacyjnej system sensorów radiolokacyjnych i głowica optyczna oraz urządzenia zakłócające i wysokoenergetyczne przeznaczone do obezwładniania bezzałogowych systemów latających wynoszony jest na specjalnej platformie nawet kilkanaście metrów ponad ziemie.

Wersja prezentowana w Kielcach był wyposażony w znacznie mniej rozbudowany system anten, co sugeruje szersze możliwości wykrywania i obezwładniania, prawdopodobnie również jeśli chodzi o zasieg działania. Jak się wydaje, całą rozlokowaną na Bemowie jednostkę ogniową zabezpiecza jeden tego typu system kontenerowy.