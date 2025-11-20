Modernizacja ukraińskich Patriotów. USA dały zielone światło

USA zgodziły się na sprzedaż Ukrainie pakietu modernizacyjnego dla systemów obrony powietrznej Patriot.

Modernizacja wyrzutni M901 do standardu M903 umożliwi użycie najnowszych rakiet PAC-3 i PAC-3 MSE, zwiększając zdolności obronne.

Wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej ma kluczowe znaczenie dla stabilności w Europie i możliwości samoobrony.

Modernizacja wyrzutni Patriot

Departament Stanu USA podjął decyzję o zatwierdzeniu potencjalnej sprzedaży wojskowej (Foreign Military Sale) na rzecz Ukrainy dotyczącą utrzymania systemu obrony powietrznej Patriot oraz powiązanego wyposażenia o szacunkowej wartości 105 mln dolarów. Zgodnie z komunikatem DSCA, modernizacji zostaną poddane przede wszystkim wyrzutnie M901, które zostaną doprowadzone do standardu M903. Zmiana ta umożliwi wykorzystanie najnowszego uzbrojenia rakietowego dostępnego w pakietach PAC-3 oraz PAC-3 MSE. Modernizacja pozwoli także na elastyczne łączenie różnych typów rakiet w zależności od rodzaju zagrożeń.

„Rząd Ukrainy wystąpił z prośbą o zakup artykułów i usług związanych z utrzymaniem systemu obrony powietrznej PATRIOT, w tym modernizacji wyrzutni M901 do konfiguracji M903; sklasyfikowanych i niesklasyfikowanych list wyposażenia i zapasów autoryzowanych dla sprzętu wsparcia naziemnego; innych niezbędnych usług, elementów dodatkowych, części zamiennych, wsparcia, szkolenia i akcesoriów; a także innych powiązanych elementów logistyki i wsparcia programowego. Szacunkowy koszt całości wynosi 105 mln USD” - można przeczytać w komunikacie DSCA.

Potencjalna sprzedaż ma wspierać cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa państwa partnerskiego, które stanowi siłę stabilizującą politycznie i wspierającą rozwój gospodarczy w Europie. „Zdolność Ukrainy do reagowania na obecne i przyszłe zagrożenia, zapewniając jej możliwość prowadzenia misji samoobrony i działań na rzecz bezpieczeństwa regionalnego dzięki bardziej rozbudowanym lokalnym zdolnościom utrzymaniowym” - dodano w komunikacie.

Za realizację proponowanej sprzedaży odpowiadać będą dwie największe amerykańskie firmy sektora obronnego: RTX Corporation oraz Lockheed Martin. Będzie ona wymagała przydziału około pięciu dodatkowych przedstawicieli rządu USA oraz piętnastu przedstawicieli amerykańskich wykonawców do Europejskiego Dowództwa (European Combatant Command) na okres do jednego miesiąca, w celu wsparcia szkolenia i cyklicznych spotkań.

Znaczenie dla ukraińskiej obrony powietrznej

Wyrzutnie M903 wraz z rakietami PAC-3 i PAC-3 MSE są już używane przez Ukrainę, co potwierdzają oficjalne fotografie. Modernizacja pozwoli jednak na ujednolicenie posiadanego sprzętu oraz zwiększenie możliwości bojowych systemów Patriot, w tym przechwytywania zaawansowanych zagrożeń powietrznych.

Warto przypomnieć, że na początku listopada br. Ukraina otrzymała kolejny komponent systemu Patriot, za co Wołodymyr Zełenski dziękował wówczas Niemcom i kanclerzowi Friedrichowi Merzowi. Co istotne, informacja ta pojawiła się krótko po tym, jak minister obrony Niemiec, Boris Pistorius zapowiedział, że Berlin dostarczy Ukrainie dwa systemy Patriot do końca 2025 r. Decyzja ta została podjęta po zawarciu porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach którego w trybie przyśpieszonym Niemcy otrzymają nowe systemy Patriot, za które zapłaci Berlin.

Na początku sierpnia br. Pistorius mówił: „Niemcy mogą wesprzeć Ukrainę najpierw wyrzutniami, a potem dodatkowymi częściami systemów Patriot”. Jak informowano, dwa systemy Patriot miały zostać dostarczone Ukrainie w najbliższych dniach, a dodatkowe części do systemów w ciągu nadchodzących 2-3 miesięcy. Niemcy dostarczyły już wcześniej Ukrainie trzy systemy Patriot, a według Berlina, wysłanie kolejnych nie osłabi ich wkładu w sojusz obronny NATO.