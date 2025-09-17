Ukraina z nowymi rakietami Patriot i Himars. Dwa pierwsze pakiety sprzętu wojskowego z USA

Nowy mechanizm finansowania dostaw uzbrojenia, czyli Priority Ukraine Requirements List (PURL), stanowi kluczowy element wsparcia dla Ukrainy. Jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, dotychczas Ukraina otrzymała „ponad 2 mld dolarów od naszych partnerów specjalnie na program PURL”, a w październiku spodziewane są „dodatkowe środki”, co ma dać łącznie „3–3,5 mld dolarów”. Pierwsze dwa pakiety, każdy o wartości 500 milionów dolarów, mają zawierać rakiety dla Patriot i Himars. Jest to istotna zmiana w sposobie finansowania, ponieważ wcześniej Stany Zjednoczone wysyłały broń w ramach pakietów zatwierdzonych jeszcze przez prezydenta Joe Bidena. Teraz, zgodnie z ogłoszeniem Donalda Trumpa przed czerwcowym szczytem NATO w Hadze, państwa NATO samodzielnie finansują te dostawy.

Dotychczasowe deklaracje państw członkowskich NATO potwierdzają zaangażowanie w program PURL:

Norwegia, Dania, Szwecja i Holandia zadeklarowały zakup broni za 1 mld dolarów.

Niemcy dołożyły kolejne 500 mln dolarów.

Według agencji Reutera, docelowa wartość uzbrojenia, które ma trafić na Ukrainę w ramach tego mechanizmu, może wynieść nawet 10 mld dolarów, co świadczy o skali i długoterminowym charakterze wsparcia. We wtorek agencja przekazała, powołując się na źródła w amerykańskim resorcie obrony, że USA zatwierdziły do dwóch pakietów broni wartych po 500 mln dolarów. Źródła Reutersa nie podały dokładnego spisu broni zawartej w pakietach, ale potwierdziły, że chodzi o „rzeczy, o które prosili” Ukraińcy. Kijów zabiegał przede wszystkim o systemy obrony powietrznej, pociski artyleryjskie oraz rakiety dalekiego zasięgu.

Sytuacja na froncie i straty Rosjan

Podczas konferencji prasowej w Kijowie, w obecności przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się również do bieżącej sytuacji na froncie wojny z Rosją. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni zostaną ujawnione informacje o stratach, jakie poniosły siły przeciwnika. Szczególnie zwrócił uwagę na niepowodzenie Rosjan w obwodzie sumskim, gdzie „ponieśli duże straty, przede wszystkim w ludziach”. W wyniku tych strat Rosjanie „zrezygnowali z tego kierunku i przerzucili swoje środki i personel na inny odcinek”, gdzie, zdaniem Zełenskiego, „ponieśli jeszcze większe straty”.

Zełenski wyraził przekonanie, że „dzięki udanym działaniom ukraińskich sił zbrojnych, oni (przyp. red. Rosjanie) stracili wielu ludzi, by prowadzić silne dodatkowe działania, te dwie operacje. Myślę, że dziś nie będą mieli wystarczających sił do masowych operacji”. Prezydent Ukrainy ocenił również, że operacje prowadzone przez wojska ukraińskie w głębi rosyjskiego terytorium przynoszą pozytywne rezultaty. Nawiązał do ataków Rosjan na ukraińskie obiekty cywilne, w tym energetykę i kolej, i podkreślił, że Ukraina „przeprowadziła pewne operacje w odpowiedzi”, które „były również dobre i dały bardzo dobre wyniki”. Jedna z takich operacji, trwająca dwa miesiące, „wywołała w Rosji duży rezonans społeczny”.

Wsparcie UE i sankcje wobec Rosji

Rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Robertą Metsolą, dotyczyły nie tylko kwestii militarnych, ale także negocjacji o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, kwestii humanitarnych oraz dalszych sankcji wobec Rosji. Roberta Metsola zapewniła o dalszym wsparciu ze strony państw unijnych, podkreślając, że „państwa unijne nadal będą osłabiać rosyjską machinę wojenną”.

Kluczowe punkty deklaracji Metsoli obejmują:

Dalsze osłabianie machiny wojennej Rosji poprzez „skoordynowane i surowe sankcje”.

Wzmocnienie wsparcia humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego dla Ukrainy.

Zintensyfikowanie współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz inwestowanie we własną produkcję Ukrainy.

Metsola zaznaczyła również, że Europa jest „bliska całkowitego odejścia od rosyjskiej ropy i gazu” i aktywnie poszukuje „wiarygodnych i bezpiecznych partnerów, jednocześnie zwalczając rosyjską flotę cieni”. Szefowa PE zapewniła, że Parlament Europejski będzie wspierać wszelkie wysiłki na rzecz przeprowadzenia negocjacji i dyskusji, by otworzyć pierwszy klaster rozmów o członkostwie Ukrainy w UE, co stanowi kolejny krok w integracji Ukrainy z Europą.

Pakt surowcowy: USA i Ukraina uruchamiają fundusz na odbudowę

Stany Zjednoczone i Ukraina dokonały pierwszych wpłat w wysokości po 75 milionów dolarów na wspólny fundusz inwestycyjny, którego celem jest odbudowa Ukrainy i eksploatacja jej zasobów naturalnych. Wspólny fundusz na rzecz inwestycji w odbudowę Ukrainy, potocznie nazywany „paktem surowcowym”, został utworzony w maju bieżącego roku. Jego celem jest wspieranie odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych oraz długoterminowy rozwój gospodarczy. Jak podała U.S. International Development Finance Corporation (DFC), pierwsze wpłaty w wysokości po 75 milionów dolarów od obu stron mają zapoczątkować inwestycje w kluczowe sektory, takie jak minerały krytyczne, węglowodory oraz niezbędna infrastruktura.

Zgodnie z komunikatem DFC, inwestycja ma wielowymiarowe korzyści:

Wsparcie odbudowy Ukrainy i jej długoterminowej odbudowy gospodarczej.

Wzmocnienie amerykańskich łańcuchów dostaw zasobów naturalnych.

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa i innowacyjności USA.

Początkowy kapitał wesprze pierwszy etap inwestycji, a w dalszej kolejności fundusz będzie zasilany ukraińskimi tantiemami. Conor Coleman, szef agencji DFC, podkreślił, że celem jest pobudzenie inwestycji sektora prywatnego, co ma przyczynić się do odbudowy ukraińskiej infrastruktury i eksploatacji dotąd niewykorzystywanych zasobów naturalnych.

„Ta inwestycja podkreśla partnerstwo DFC z Ukrainą, którego celem jest pomoc w przyspieszeniu odbudowy kraju i zapewnieniu obu naszym krajom dostępu do kluczowych zasobów naturalnych, niezbędnych do ochrony bezpieczeństwa narodowego” – dodał Coleman.

Ewolucja paktu: Od pierwotnych założeń do równego partnerstwa

Pierwotne założenia „paktu surowcowego”, przedstawione przez prezydenta Donalda Trumpa, miały na celu zrekompensowanie Stanom Zjednoczonym nakładów poniesionych na wsparcie Ukrainy poprzez czerpanie zysków z ukraińskich surowców. Jednakże, jak wskazano w ostatecznej formie umowy, obie strony – USA i Ukraina – mają równe udziały i siłę głosu w funduszu. Co więcej, Kijów zachował prawo do określenia, jakie surowce będą wydobywane w ramach tych inwestycji, co świadczy o partnerskim charakterze przedsięwzięcia.

Ten mechanizm finansowania ma nie tylko przyczynić się do odbudowy zniszczonej infrastruktury i rozwoju gospodarczego Ukrainy, ale także zapewnić bezpieczeństwo surowcowe Stanom Zjednoczonym. W obliczu globalnych wyzwań związanych z dostępem do minerałów krytycznych, inwestycje w ukraińskie zasoby mogą okazać się kluczowe dla obu krajów.