Kijów staje w obliczu poważnego kryzysu obrony powietrznej z powodu spowolnienia dostaw amerykańskiej broni.

Decyzja Pentagonu o wstrzymaniu dostaw jest wynikiem wewnętrznych analiz i obaw o uszczuplenie zapasów USA.

Europa zwiększa wsparcie wojskowe, dostarczając systemy obrony powietrznej i amunicję, aby wypełnić luki.

Spowolnienie dostaw amerykańskiej broni do Ukrainy ma swoje korzenie w wewnętrznych analizach Pentagonu. Kluczową rolę odegrała notatka z początku czerwca, autorstwa Elbridge'a Colby'ego, głównego urzędnika ds. polityki Pentagonu. W dokumencie skierowanym do ministra obrony Pete'a Hegsetha, Colby zasugerował konieczność skupienia się sił zbrojnych USA na przeciwdziałaniu rosnącemu zagrożeniu ze strony Chin. Argumentował również, że prośby Ukrainy o amerykańską broń mogą dodatkowo nadwyrężyć już uszczuplone zapasy Pentagonu.

Po przeprowadzeniu przeglądu gotowości do obrony i walki, Pentagon podjął decyzję o wstrzymaniu, a następnie spowolnieniu dostaw. Decyzja ta dotyczy szerokiego zakresu uzbrojenia, kluczowego dla obrony Ukrainy. Wśród wymienionych rodzajów broni znajdują się:

Pociski przechwytujące PAC-3 dla systemów obrony powietrznej Patriot.

Kilkadziesiąt przenośnych zestawów obrony powietrznej Stinger.

Ponad 100 rakiet Hellfire i pocisków Aim.

Myśliwce F-16.

Ponadto, inne pociski rakietowe, nabywane bezpośrednio od amerykańskich producentów w ramach odrębnego programu Inicjatywy wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy, są produkowane partiami, co również przyczynia się do przerw w dostawach.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum

Rosnące zagrożenie i europejska odpowiedź

W obliczu spowolnionych dostaw z USA, Ukraina musi stawić czoła nasilającym się atakom powietrznym ze strony Rosji. Celem tych ataków jest zarówno infrastruktura wojskowa, jak i cywilna, w tym kluczowe obiekty energetyczne. Według źródeł ukraińskich, Kijów spodziewa się w najbliższym czasie coraz większych wyzwań dla swojej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Szacuje się, że latem siły rosyjskie wystrzeliwały w kierunku Ukrainy średnio ponad 5200 dronów miesięcznie, a ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma.

W odpowiedzi na tę sytuację, państwa Unii Europejskiej zgodziły się wysłać systemy obrony powietrznej i amunicję ze swoich zapasów, a także zakupić broń ze Stanów Zjednoczonych. Ma to na celu uzupełnienie braków w ukraińskich siłach zbrojnych. Jednakże, jak podkreśla „Financial Times”, te dostawy docierają do Ukrainy w ograniczonym zakresie.

Rekordowa pomoc ze strony Europy

Według Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Kai Kallas, europejska pomoc wojskowa dla Ukrainy osiągnie w tym roku rekordowy poziom. Państwa członkowskie Unii Europejskiej przekażą w tym roku 25 miliardów euro, powiedziała Kallas. To więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Kallas oszacowała łączną wartość pomocy finansowej udzielonej od początku rosyjskiej wojny agresji na 169 miliardów euro. Ponad 63 miliardy euro z tej kwoty przeznaczono na wsparcie wojskowe.

Kallas podkreślił, że UE również czyni postępy w realizacji planu zakupu dodatkowych dwóch milionów sztuk amunicji artyleryjskiej dla ukraińskich sił zbrojnych w tym roku. Do tej pory państwa członkowskie dostarczyły już 80 procent, a celem jest osiągnięcie 100 procent do października. Wszystko to ma na celu umożliwienie Ukrainie obrony przed Rosją, wyjaśnił Kallas.

Rheinmetallz pomocą dla Ukrainy

Firma zbrojeniowa Rheinmetall planuje dostarczyć Ukrainie swój nowy system obrony powietrznej Skyranger do obrony przed dronami. Odpowiednia umowa zostanie podpisana w środę (9 września) na targach zbrojeniowych DSEI w Londynie, powiedział prezes Armin Papperger w wywiadzie dla magazynu ZDF „Wiso”. „Pierwsze dostawy nastąpią w tym roku”. Według magazynu, wartość umowy szacowana jest na setki milionów dolarów.

7 września po kolejnym ataku rosyjskim na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski po raz kolejny podkreślił potrzebę dalszej rozbudowy obrony powietrznej. „Do najważniejszych priorytetów naszej ogólnej współpracy z partnerami należy lepsza ochrona naszej przestrzeni powietrznej, ochrona przed rosyjskimi szahidami i rosyjskimi pociskami rakietowymi” – powiedział Zełenski. „To rosyjskie zagrożenie istnieje każdego dnia, a to oznacza, że ​​musimy każdego dnia wzmacniać Ukrainę”.

Ambitne cele finansowe Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Europejczycy zakupili sprzęt o wartości 2 miliardów dolarów, w tym broń przeciwlotniczą. Jednocześnie postawił ambitny cel dla Ukrainy, jakim jest pozyskiwanie dostaw o wartości co najmniej 1 miliarda dolarów każdego miesiąca. Realizacja tego celu będzie kluczowa dla utrzymania zdolności obronnych Ukrainy w obliczu trwającej agresji.