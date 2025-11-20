Marynarka Wojenna na misjach. Odkryj kulisy służby poza granicami kraju

oprac. Piotr Miedziński
2025-11-20 4:07

Centrum Weterana zaprasza na wyjątkową wystawę plenerową pt. „Pod misyjną banderą”, która przedstawia udział Marynarki Wojennej RP w zagranicznych operacjach i misjach wojskowych. Ekspozycja, składająca się z 16 plansz informacyjnych, ukazuje codzienną służbę polskich marynarzy pod banderą ONZ, NATO i Unii Europejskiej. To niepowtarzalna okazja, by zgłębić historię i znaczenie ich poświęcenia dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Autor: Marynarka Wojenna na misjach. Odkryj kulisy służby poza granicami kraju/ Materiały prasowe

Wystawa „Pod misyjną banderą” to najnowsza inicjatywa Zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana, zrealizowana we współpracy z weteranami i uczestnikami misji. Jak podkreśla dyrektor Centrum Weterana, ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, celem ekspozycji jest przybliżenie społeczeństwu ważnego obszaru związanego z pełnieniem misji poza granicami kraju. Wcześniejsze wystawy poświęcone były m.in. polskim żołnierzom w Afganistanie oraz Orderowi Krzyża Wojskowego.

„Staramy się wybierać tematy istotne dla społeczności weteranów. Wierzę, że obecna ekspozycja dobrze wpisuje się w ten kierunek i pozwoli lepiej poznać kolejny ważny obszar związany z pełnieniem misji poza granicami państwa” – mówi ppłk dr Katarzyna Rzadkowska.

Rozmowa z komandorem Tomaszem Witkiewiczem podczas konferencji Zdolności Marynarki Wojennej RP i ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku

Międzynarodowe zobowiązania i codzienna służba

Ekspozycja szczegółowo prezentuje udział Marynarki Wojennej RP w różnorodnych operacjach międzynarodowych. Na planszach wystawy można znaleźć informacje o:

  • Operacjach NATO, takich jak „Active Endeavour”.
  • Działaniach w ramach Stałych Zespołów Morskich NATO, będących trzonem sił szybkiego reagowania Sojuszu.
  • Misjach Unii Europejskiej na południowej flance kontynentu, w tym PKW Sophia i PKW Irini w ramach EUNAVFOR MED.

Wystawa nie tylko informuje o działaniach militarnych, ale stanowi również hołd dla wszystkich marynarzy, którzy strzegą pokoju i bezpieczeństwa poza granicami kraju.

Gdzie i kiedy można zwiedzać wystawę?

Wystawa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych i została umieszczona na ogrodzeniu przed siedzibą Centrum Weterana przy ul. Puławskiej 6a w Warszawie. Uroczyste otwarcie ekspozycji zaplanowano na 27 listopada (czwartek) – w przeddzień Święta Marynarki Wojennej. To doskonała okazja, by lepiej zrozumieć rolę polskich marynarzy w działaniach międzynarodowych.

