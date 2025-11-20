Marynarka Wojenna na misjach. Odkryj kulisy służby poza granicami kraju

Wystawa „Pod misyjną banderą” to najnowsza inicjatywa Zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana, zrealizowana we współpracy z weteranami i uczestnikami misji. Jak podkreśla dyrektor Centrum Weterana, ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, celem ekspozycji jest przybliżenie społeczeństwu ważnego obszaru związanego z pełnieniem misji poza granicami kraju. Wcześniejsze wystawy poświęcone były m.in. polskim żołnierzom w Afganistanie oraz Orderowi Krzyża Wojskowego.

„Staramy się wybierać tematy istotne dla społeczności weteranów. Wierzę, że obecna ekspozycja dobrze wpisuje się w ten kierunek i pozwoli lepiej poznać kolejny ważny obszar związany z pełnieniem misji poza granicami państwa” – mówi ppłk dr Katarzyna Rzadkowska.

Międzynarodowe zobowiązania i codzienna służba

Ekspozycja szczegółowo prezentuje udział Marynarki Wojennej RP w różnorodnych operacjach międzynarodowych. Na planszach wystawy można znaleźć informacje o:

Operacjach NATO, takich jak „Active Endeavour”.

Działaniach w ramach Stałych Zespołów Morskich NATO, będących trzonem sił szybkiego reagowania Sojuszu.

Misjach Unii Europejskiej na południowej flance kontynentu, w tym PKW Sophia i PKW Irini w ramach EUNAVFOR MED.

Wystawa nie tylko informuje o działaniach militarnych, ale stanowi również hołd dla wszystkich marynarzy, którzy strzegą pokoju i bezpieczeństwa poza granicami kraju.

Gdzie i kiedy można zwiedzać wystawę?

Wystawa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych i została umieszczona na ogrodzeniu przed siedzibą Centrum Weterana przy ul. Puławskiej 6a w Warszawie. Uroczyste otwarcie ekspozycji zaplanowano na 27 listopada (czwartek) – w przeddzień Święta Marynarki Wojennej. To doskonała okazja, by lepiej zrozumieć rolę polskich marynarzy w działaniach międzynarodowych.