Ostatnia dostawa "czarnych kotów". Czołgi K2 trafiły do 15. Brygady Zmechanizowanej

18 listopada 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana poinformowała na Facebooku, że otrzymała ostatnią dostawę czołgów K2 Black Panter.

Brygada załączyła również nagranie wideo z przyjazdu czołgów. Jak napisano:

"Czarne Pantery K2 wjeżdżają z hukiem – ciężki sprzęt, wojskowa moc i gotowość do działania na najwyższym poziomie"

Zakończono specjalistyczny kurs załóg czołgów K-2

Brygada przekazała także w innym poście na Facebooku, że na strzelnicy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu zakończono specjalistyczny kurs załóg czołgów K-2, którego finałem było ćwiczenie przygotowawcze do strzelania bojowego nr 1. Według wpisu: "Żołnierze doskonalili obsługę systemów i współpracę w załodze, a podczas strzelania potwierdzili poziom wyszkolenia, zdobywając oceny dobre i bardzo dobre". Jak dodano: "To ważny etap w podnoszeniu gotowości bojowej pododdziałów 2 batalionu czołgów wyposażonych w K-2".

13 listopada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że do Polski dotarły już wszystkie zamówione czołgi - 180 sztuk z pierwszej umowy wykonawczej. Od przeszłego roku ruszy realizacja kolejnej transzy z podpisanej w sierpniu kontraktu a wśród nich będą także te, które będą wyprodukowane w Polsce.

Obecnie w siłach pancernych jest 615 czołgów w tym:

180 - K2 Black Panther;

116 - M1A11FEP Abrams;

86 - M1A2SEPv3 Abrams;

105 - Leopardów 2A5;

128 Leopardów 2A4;

Czołgi K2 Black Phanter dla Polski

Wprowadzenie południowokoreańskich czołgów K2 Black Panther do wyposażenia polskiej armii jest rezultatem zawarcia dwóch istotnych umów wykonawczych. Pierwszy kontrakt, podpisany z firmą Hyundai Rotem w sierpniu 2022 roku, opiewał na kwotę 3,37 mld dolarów netto i obejmował dostawę 180 czołgów K2 w latach 2022-2025. Pierwsza partia tych pojazdów dotarła do Polski pod koniec 2022 roku i została skierowana do 20. Brygady Zmechanizowanej, będącej częścią 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Po długotrwałych negocjacjach, 1 sierpnia 2025 roku w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy doszło do podpisania drugiej umowy wykonawczej. Kontrakt ten, o wartości 6,5 mld dolarów netto, dotyczy dostarczenia kolejnych 180 czołgów K2, w tym około 60 w zmodernizowanej i spolonizowanej wersji K2PL, a także 80 pojazdów wsparcia.

Kluczowym elementem tej umowy jest uruchomienie produkcji maszyn w Polsce. Kontrakt zakłada przekazanie kompetencji do produkcji wielu elementów oraz końcowego montażu zakładom Bumar-Łabędy. W rezultacie tego porozumienia, polski przemysł obronny, w tym spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), otrzyma technologię produkcji czołgu K2 i jego kluczowych komponentów, co oznacza, że zdecydowana większość czołgów w wariancie K2PL oraz pojazdów wsparcia będzie wytwarzana na terenie kraju. Co istotne, umowa zawiera również opcję eksportu wozów produkowanych w Polsce, co może otworzyć koncernowi Hyundai Rotem szerszą drogę na rynek europejski.

Polonizacja czołgów K2 i transfer technologii

Hyundai Rotem oraz polski Bumar-Łabędy podjęły kluczowe decyzje dla transferu technologii i lokalizacji produkcji czołgów K2PL w Polsce. Współpraca ta ma nie tylko dostarczyć Wojsku Polskiemu nowoczesne pojazdy bojowe, ale również uczynić Polskę centralnym ośrodkiem produkcyjno-serwisowym czołgów K2 w Europie. P

Zgodnie z planami pierwsze trzy egzemplarze K2PL mają zostać opracowane i wyprodukowane w 2028 r., a już w 2029 r. z fabryki wyjedzie pierwszy, w pełni lokalnie wyprodukowany czołg K2PL. Po tym terminie, Bumar-Łabędy ma stać się centrum produkcji i serwisu K2 w Europie. Wbrew sugestiom przeciwników tego kontraktu, nie Bumar-Łabędy w Gliwicach nie będzie montownią wozów przychodzących w częściach z Korei. Cześć elementów będzie jednak dostarczana przez zagranicznych dostawców, choć niekoniecznie z Korei Południowej. Na przykład przekładnie i silniki, podobnie jak do wersji K2GF, dostarczają firmy niemieckie MTU i Renk. System aktywnej obrony będzie pochodził od izraelskiej firmy Rafael, która dostarcza też ASOP dla amerykańskich Abramsów.

Jak mówił w rozmowie z Portalem Obronnym Senior Vice President Hyundai Rotem Company, Jun Mo Seo:

„Wyprodukujemy czołgi podstawowe K2 w Gliwicach, będziemy dostarczać je na ręce Sił Zbrojnych RP, ale finalnie, celem jaki sobie przyjęliśmy jest eksport czołgów K2 jak również pojazdów towarzyszących do krajów trzecich. Jak pewnie zdaje sobie Pan z tego sprawę, transfer technologii jest na dziś bardzo istotny, zarówno dla Hyundai Rotem, jak i Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy. Z dniem dzisiejszym [red. 28 października] bowiem można stwierdzić, że nasza współpraca oficjalnie się zaczyna. Relacje jakie nawiązujemy są silniejsze, niż te, jakie możemy określić mianem partnerskich. Naszą współpracę, o której już wspomniałem, można raczej określić mianem wręcz rodzinnych, nie tylko partnerskich relacji. Jesteśmy jak jedna drużyna. Jesteśmy rodziną. Dzielimy wspólną wizję i plan”.

Jak wyjaśnił:

„Najpierw zapewnimy transfer zarówno know-how, jak i technologii na ręce Bumaru. W następnym kroku Bumar przejmie produkcję czołgów K2 jak i pojazdów towarzyszących w Gliwicach, dostarczając je, najpierw, na ręce Sił Zbrojnych RP. Naszym ostatecznym jednak celem jest eksport czołgów K2, jak i pojazdów wsparcia, do krajów trzecich. To ostateczny cel tego procesu - a by go zrealizować dołożymy, wraz z Bumarem, wszelkich starań. Co istotne, Bumar to nasz rzeczywisty partner, rodzina. Oba podmioty wzajemnie rozumieją się i to, w jakim znajdują się położeniu. W oparciu o ten fundament zrozumienia, spodziewamy się dużego postępu we wspólnie podjętych wysiłkach”.

K2 - czołg na miarę współczesnego pola walki?

K2, czyli południowokoreański czołg podstawowy waży około 55 ton, a jego załogę stanowią trzy osoby: dowódca, działonowy i kierowca. Sercem czołgu jest silnik o mocy 1500 koni mechanicznych, który w połączeniu z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewnia dużą manewrowość, nawet w trudnym terenie. K2 potrafi osiągać prędkość ponad 70 km/h na drodze i około 50 km/h w terenie, a jego zasięg operacyjny przekracza 400 kilometrów. Zastosowany system zawieszenia pozwala na regulację prześwitu i nachylenia kadłuba, co zwiększa jego zdolności taktyczne, umożliwiając lepsze maskowanie lub zajmowanie dogodnej pozycji ogniowej.

Na uzbrojenie czołgu składa się armata gładkolufowa kal. 120 mm z automatem ładującym, co pozwala na prowadzenie ognia z dużą szybkostrzelnością i skutecznością. Dodatkowo, K2 jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem, które wykorzystują kamery termowizyjne, dalmierze laserowe oraz zaawansowany komputer balistyczny, umożliwiający trafianie celów w ruchu, również na dużych dystansach. Ochronę załogi zapewnia wielowarstwowy pancerz kompozytowy z dodatkowymi modułami pancerza reaktywnego. Dodatkowo, czołg jest wyposażony w aktywny system ochrony typu soft-kill, który zakłóca systemy naprowadzania przeciwpancernych pocisków kierowanych, a wersje eksportowe mogą być doposażone w systemy hard-kill, przechwytujące nadlatujące pociski.