Stopień alarmowy CHARLIE na kolei: Jak długo potrwa i co oznacza dla Polaków?

- W związku z bezprecedensowymi incydentami na kolei, na obszarach linii kolejowych wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
- Decyzja ta, ogłoszona przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ma obowiązywać aż do 28 lutego 2026 roku.
- Premier Donald Tusk podkreślił wagę sytuacji, wskazując, że jest to najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa od początku wojny w Ukrainie.
- Co oznacza stopień CHARLIE dla pasażerów i jak wpłynie na podróże koleją w Polsce?
Dlaczego wprowadzono stopień CHARLIE na kolei?
Decyzja o podniesieniu stopnia alarmowego jest bezpośrednią konsekwencją ostatnich wydarzeń na polskiej kolei. W minioną sobotę dwóch obywateli Ukrainy, podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami, wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu. W niedzielę, w innym incydencie, pociąg z 475 pasażerami musiał gwałtownie hamować w pobliżu stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
Premier Donald Tusk skomentował te wydarzenia w Sejmie, podkreślając ich wagę: „Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę”.
Co oznacza stopień alarmowy CHARLIE?
Stopnie alarmowe stanowią sygnał dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności i podjęcia odpowiednich działań. Stopień CHARLIE jest trzecim w czterostopniowej skali (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) i jak dotąd najwyższym wprowadzonym w Polsce. Jego aktywacja wiąże się m.in. z:
- Wprowadzeniem dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
- Zwiększoną kontrolą i monitorowaniem infrastruktury kolejowej.
- Wzmocnioną współpracą między służbami bezpieczeństwa.
Wcześniej stopień CHARLIE był wprowadzany dla cyberprzestrzeni jako CHARLIE-CRP. Obecnie, w całym kraju do 30 listopada, obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP, a także takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami kraju.
Historia i procedura wprowadzania stopni alarmowych
Stopnie alarmowe, na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, były wprowadzane w Polsce podczas ważnych międzynarodowych wydarzeń, a później w związku z zagrożeniem wynikającym z napaści Rosji na Ukrainę. Po raz pierwszy pierwszy stopień alarmowy ALFA wprowadzono od 7 do 10 lipca 2016 roku w związku ze szczytem NATO w Warszawie.
Procedura wprowadzania stopni alarmowych jest ściśle określona. Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, minister właściwy do spraw wewnętrznych może podjąć taką decyzję po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów. Długi okres obowiązywania stopnia CHARLIE na kolei, aż do lutego 2026 roku, świadczy o poważnym i długoterminowym charakterze zagrożenia, z jakim mierzy się Polska.