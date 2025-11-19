Stopień alarmowy CHARLIE na kolei: Jak długo potrwa i co oznacza dla Polaków?

W związku z bezprecedensowymi incydentami na kolei, na obszarach linii kolejowych wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

Decyzja ta, ogłoszona przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ma obowiązywać aż do 28 lutego 2026 roku.

Premier Donald Tusk podkreślił wagę sytuacji, wskazując, że jest to najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa od początku wojny w Ukrainie.

Co oznacza stopień CHARLIE dla pasażerów i jak wpłynie na podróże koleją w Polsce?

Dlaczego wprowadzono stopień CHARLIE na kolei?

Decyzja o podniesieniu stopnia alarmowego jest bezpośrednią konsekwencją ostatnich wydarzeń na polskiej kolei. W minioną sobotę dwóch obywateli Ukrainy, podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami, wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu. W niedzielę, w innym incydencie, pociąg z 475 pasażerami musiał gwałtownie hamować w pobliżu stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Premier Donald Tusk skomentował te wydarzenia w Sejmie, podkreślając ich wagę: „Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę”.

Co oznacza stopień alarmowy CHARLIE?

Stopnie alarmowe stanowią sygnał dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności i podjęcia odpowiednich działań. Stopień CHARLIE jest trzecim w czterostopniowej skali (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) i jak dotąd najwyższym wprowadzonym w Polsce. Jego aktywacja wiąże się m.in. z:

Wprowadzeniem dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Zwiększoną kontrolą i monitorowaniem infrastruktury kolejowej.

Wzmocnioną współpracą między służbami bezpieczeństwa.

Wcześniej stopień CHARLIE był wprowadzany dla cyberprzestrzeni jako CHARLIE-CRP. Obecnie, w całym kraju do 30 listopada, obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP, a także takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami kraju.

Historia i procedura wprowadzania stopni alarmowych

Stopnie alarmowe, na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, były wprowadzane w Polsce podczas ważnych międzynarodowych wydarzeń, a później w związku z zagrożeniem wynikającym z napaści Rosji na Ukrainę. Po raz pierwszy pierwszy stopień alarmowy ALFA wprowadzono od 7 do 10 lipca 2016 roku w związku ze szczytem NATO w Warszawie.

Procedura wprowadzania stopni alarmowych jest ściśle określona. Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, minister właściwy do spraw wewnętrznych może podjąć taką decyzję po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów. Długi okres obowiązywania stopnia CHARLIE na kolei, aż do lutego 2026 roku, świadczy o poważnym i długoterminowym charakterze zagrożenia, z jakim mierzy się Polska.