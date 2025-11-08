Prezydent mianował nowych generałów w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej i PSP

Karolina Modzelewska
2025-11-08 15:25

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, decyzją z 8 listopada 2025 roku, podpisał postanowienia o mianowaniu na stopnie generalskie oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie awanse otrzymało czternaście osób.

Awanse generlaskie w Wojsku Polskim

i

Autor: plut. Wojciech Król/MON/ CC0 3.0 Awanse generalskie w Wojsku Polskim
  • Prezydent Karol Nawrocki mianował 14 nowych generałów w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
  • Awanse obejmują 11 oficerów Wojska Polskiego, w tym na stopnie generała dywizji i wiceadmirała.
  • Wśród mianowanych znaleźli się również komendanci wojewódzcy Policji, Straży Granicznej i PSP.
  • Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Awanse w Siłach Zbrojnych RP

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezydent RP mianował jedenastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali:

  • generał brygady Krzysztof Knut - Dowódca 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
  • generał brygady Artur Kuptel - Szef Agencji Uzbrojenia,
  • generał brygady Michał Przemysław Sprengel - Radca Koordynator w Biurze Ministra Obrony Narodowej,
  • generał brygady Krzysztof Zdzisław Stańczyk - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • generał brygady Grzegorz Stanisław Ślusarz - Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego.

Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego awansowany został:

  • kontradmirał Piotr Nieć - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

  • pułkownik Mieczysław Gurgielewicz - Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
  • pułkownik Mariusz Sebastian Ochalski - Zastępca Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
  • pułkownik Jarosław Rybak - Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8,
  • pułkownik Marcin Przemysław Siudziński - Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • pułkownik Krzysztof Paweł Zwoliński - Szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego – Zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Awans w Policji

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydent RP mianował na stopień nadinspektora Policji inspektora Artura Bednarka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Awans w Straży Granicznej

Zgodnie z art. 53 ustawy o Straży Granicznej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień generała brygady Straży Granicznej awansowany został pułkownik SG Daniel Wojtaszkiewicz - Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Awans w Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został starszy brygadier Jacek Niewęgłowski - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Wręczenie aktów mianowania 11 listopada

Uroczyste wręczenie aktów mianowania przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego odbędzie się 11 listopada 2025 r. o godz. 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

