Prezydent mianował nowych generałów w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej i PSP

Prezydent Karol Nawrocki mianował 14 nowych generałów w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Awanse obejmują 11 oficerów Wojska Polskiego, w tym na stopnie generała dywizji i wiceadmirała.

Wśród mianowanych znaleźli się również komendanci wojewódzcy Policji, Straży Granicznej i PSP.

Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Awanse w Siłach Zbrojnych RP

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezydent RP mianował jedenastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali:

generał brygady Krzysztof Knut - Dowódca 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej,

generał brygady Artur Kuptel - Szef Agencji Uzbrojenia,

generał brygady Michał Przemysław Sprengel - Radca Koordynator w Biurze Ministra Obrony Narodowej,

generał brygady Krzysztof Zdzisław Stańczyk - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej,

generał brygady Grzegorz Stanisław Ślusarz - Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego.

Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego awansowany został:

kontradmirał Piotr Nieć - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

pułkownik Mieczysław Gurgielewicz - Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

pułkownik Mariusz Sebastian Ochalski - Zastępca Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

pułkownik Jarosław Rybak - Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8,

pułkownik Marcin Przemysław Siudziński - Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej,

pułkownik Krzysztof Paweł Zwoliński - Szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego – Zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Awans w Policji

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydent RP mianował na stopień nadinspektora Policji inspektora Artura Bednarka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Awans w Straży Granicznej

Zgodnie z art. 53 ustawy o Straży Granicznej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień generała brygady Straży Granicznej awansowany został pułkownik SG Daniel Wojtaszkiewicz - Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Awans w Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został starszy brygadier Jacek Niewęgłowski - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Wręczenie aktów mianowania 11 listopada

Uroczyste wręczenie aktów mianowania przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego odbędzie się 11 listopada 2025 r. o godz. 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.