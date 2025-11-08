Prezydent mianował nowych generałów w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej i PSP

- Prezydent Karol Nawrocki mianował 14 nowych generałów w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
- Awanse obejmują 11 oficerów Wojska Polskiego, w tym na stopnie generała dywizji i wiceadmirała.
- Wśród mianowanych znaleźli się również komendanci wojewódzcy Policji, Straży Granicznej i PSP.
- Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Awanse w Siłach Zbrojnych RP
Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezydent RP mianował jedenastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.
Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali:
- generał brygady Krzysztof Knut - Dowódca 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
- generał brygady Artur Kuptel - Szef Agencji Uzbrojenia,
- generał brygady Michał Przemysław Sprengel - Radca Koordynator w Biurze Ministra Obrony Narodowej,
- generał brygady Krzysztof Zdzisław Stańczyk - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej,
- generał brygady Grzegorz Stanisław Ślusarz - Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego.
Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego awansowany został:
- kontradmirał Piotr Nieć - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:
- pułkownik Mieczysław Gurgielewicz - Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
- pułkownik Mariusz Sebastian Ochalski - Zastępca Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- pułkownik Jarosław Rybak - Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8,
- pułkownik Marcin Przemysław Siudziński - Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej,
- pułkownik Krzysztof Paweł Zwoliński - Szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego – Zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Awans w Policji
Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydent RP mianował na stopień nadinspektora Policji inspektora Artura Bednarka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Awans w Straży Granicznej
Zgodnie z art. 53 ustawy o Straży Granicznej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień generała brygady Straży Granicznej awansowany został pułkownik SG Daniel Wojtaszkiewicz - Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Awans w Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został starszy brygadier Jacek Niewęgłowski - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Wręczenie aktów mianowania 11 listopada
Uroczyste wręczenie aktów mianowania przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego odbędzie się 11 listopada 2025 r. o godz. 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.