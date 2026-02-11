Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz: "SAFE jest priorytetem"

„SAFE i co dalej…?”. Konferencja Portalu Obronnego

Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE, z dofinansowaniem 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro. Jak te środki wpłyną na polską obronność i przemysł zbrojeniowy? O tym między innymi rozmawiają goście konferencji „SAFE i co dalej…?”, którą zorganizował Portal Obronny.

Wicepremier i szef MON o SAFE

Głos w czasie konferencji zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, a tym samym otworzył konferencję. - To są konferencje, które dają dobry impuls, dają dobry sygnał, kierunek, miejsce konfrontacji sądów, strategii, zapatrywań na rzecz obronności, bezpieczeństwa, geopolityki, to szerokie spektrum zainteresowań. Niezwykle ważny temat - zauważył minister Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zwrócił uwagę na fakt, że obronność i bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu tak na świecie, jak i w Europie oraz w Polsce. Jak przyznał, UE także zaczęła zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo. Minister zapewnił też o współpracy z USA:

- Odbyłem długą rozmowę z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Chciałbym was wszystkich zapewnić o sile sojuszu polsko-amerykańskiego. Dbamy o ten sojusz. Ja osobiście robię wszystko, żeby ten sojusz w dziedzinie militarnej obronności, geopolityki, strategii był utrzymany, rozwijał się, bo Europa jest zależna od Stanów Zjednoczonych pod względem militarnym".

CZYTAJ: Tankowce powietrzne z SAFE. Polska pozyska zdolność do tankowania w powietrzu

Wicepremier podkreślił, że SAFE to nie jest tylko program dla wojska: - O tym bardzo ważnym elemencie chcę powiedzieć, z program dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli dla Straży Granicznej przede wszystkim, czy dla policji. To jest program dla infrastruktury. Dla połączeń transgranicznych. I dla mobilności militarnej, która bez dróg czy szlaków kolejowych nie może być realizowana.

W konferencji „SAFE i co dalej…?” udział biorą także: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Będzie on także jednym z gości panelu „Program SAFE a rozwój krajowego przemysłu obronnego i strategicznego”. W dyskusji będą uczestniczyć:

Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych

Małgorzata Darowska, koordynator ds. europejskich GRUPY WB

Mateusz Ciesielski, Head Of Business Development, DataWalk

Tomasz Zakrzewski, przewodniczący Platformy Bezpieczeństwa i Obronności, Pracodawcy RP.