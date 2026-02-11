Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: SAFE to nasz ogromny sukces. Nie damy sobie go odebrać szczerzącą się dezinformacją

Program SAFE to mechanizm finansowy uruchomiony przez Unię Europejską, który ma na celu wsparcie obronności państw członkowskich, a także jego wpływie na rozwój krajowego przemysłu obronnego i strategicznego. Wśród uczestników konferencji „SAFE i co dalej…?” jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

W czasie swojego wystąpienia podkreśliła, że kiedy powstał pomysł, żeby Unia Europejska weszła w dziedzinę obronności z własnym finansowaniem wielu mówiło nie da się: - Polska prezydencja pokazała, że da się. Kiedy było kolejne zadanie, żeby mechanizmu SAFE dla Polski wynegocjować jak największe środki. Wielu mówiło nie da się. Wynegocjowaliśmy. Kiedy mówiliśmy, że stworzymy tą listę, tak, żeby większość pieniędzy została w polskim przemyśle zbrojeniowym. Słyszeliśmy nie da się. Dało się - podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka.

Jak stwierdziła wprost: - Rozumiem, że tak ogromne środki, które zainwestujemy w polskie bezpieczeństwo, w polską obronność, mogą kogoś za wschodnią granicą denerwować. Rozumiem, że tak duża alokacja pieniędzy w polskim przemyśle zbrojeniowym nie alokował ponad 80% środków w polskim przemyśle zbrojeniowym. Rozumiem, że mogło to zdenerwować międzynarodowe koncerny. Ale my mieliśmy plan, który bardzo konsekwentnie realizujemy.

Zdaniem pełnomocnika rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy:

Kupując sprzęt zbrojeniowy rozwijamy polską gospodarkę, bo te pieniądze w polskiej gospodarce będą pracować. Słyszę też o tym, że nie wiadomo, co wpisaliśmy na tą listę. Na pewno to jakieś wymysły polityczne, które pewnie jeszcze bez przetargów będą rozwiązywane. Po pierwsze i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, i w sejmowej komisji obrony ta lista jest od dawna i każdy, kto mówi, że na tej liście wcale nie ma tak dużo polskich podmiotów, po prostu kłamie.

Konferencja „SAFE i co dalej…?” zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem i przemysłem obronnym. Celem wydarzenia jest przedstawienie aktualnych założeń programu SAFE, omówienie mechanizmów jego wdrażania oraz wymiana wiedzy na temat kierunków wsparcia dla krajowych przedsiębiorstw.