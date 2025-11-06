Borsuk i przyszłe projekty. Huta Stalowa Wola zawiera istotne porozumienie z Allison Transmission

Podpisanie Memorandum of Agreement z Allison Transmission Inc. jest znaczącym krokiem dla Huty Stalowa Wola S.A., która konsekwentnie rozwija swoje kompetencje w obszarze zaawansowanych systemów napędowych. Dzięki tej współpracy, polska zbrojeniówka zyskuje dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które są kluczowe dla modernizacji i rozwoju pojazdów wojskowych.

„Podpisanie MoA z Allison Transmission Inc. to kolejny etap wzmacniania krajowych zdolności przemysłowych” – podkreślił Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Globalny lider wspiera polskie projekty

Allison Transmission Inc. to uznany na całym świecie producent w pełni automatycznych skrzyń biegów, które znajdują zastosowanie zarówno w pojazdach cywilnych, jak i wojskowych. Ich przekładnie są wykorzystywane w ponad 80 krajach.

Współpraca z tak renomowanym partnerem pozwoli HSW na integrację najnowocześniejszych rozwiązań w swoich produktach.

„Dzięki współpracy z globalnym liderem w dziedzinie automatycznych skrzyń biegów HSW uzyskuje dostęp do najnowocześniejszych technologii, które będą wykorzystywane w pojazdach takich jak Borsuk czy w przyszłych projektach z rodziny platform gąsienicowych i kołowych” – dodał Prezes.

Oznacza to, że przyszłe generacje polskich pojazdów bojowych, takich jak Bojowy Wóz Piechoty Borsuk, będą wyposażone w przekładnie spełniające najwyższe światowe standardy.

Wzrost kompetencji i przyszłe perspektywy

Zawarte porozumienie to nie tylko dostęp do technologii, ale także możliwość rozwoju własnych kompetencji Huty Stalowa Wola S.A. w zakresie projektowania i produkcji zaawansowanych skrzyń biegów. Wzmacnia to pozycję spółki jako kluczowego elementu w systemie obronnym kraju.

Dalszy rozwój w obszarze automatycznych skrzyń biegów jest niezwykle istotny dla przyszłych projektów HSW, obejmujących zarówno platformy gąsienicowe, jak i kołowe. Zapewnienie niezawodnych i wydajnych systemów napędowych jest fundamentem dla skuteczności i mobilności współczesnych armii.