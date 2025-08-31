Ponar Wadowice S.A. – od narzędzi skrawających do hydrauliki siłowej

Historia Ponaru rozpoczęła się w 1965 roku w małym zakładzie przy ulicy Mickiewicza w Wadowicach, specjalizującym się w precyzyjnych narzędziach skrawających. Od 1972 roku, z nową siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego, firma koncentruje się na hydraulice siłowej, stając się liderem w tej dziedzinie. Jubileusz 60-lecia w 2025 roku podkreśla inwestycje w nowoczesny park maszynowy od światowych dostawców, takich jak DMG Mori czy Haas, co pozwala na realizację zaawansowanych projektów. Grupa Kapitałowa Ponar obejmuje PONAR Lubań, produkujący siłowniki hydrauliczne, oraz PONAR Industrial Project, specjalizujący się w instalacjach przemysłowych, co zapewnia firmie wszechstronność i elastyczność w odpowiedzi na potrzeby rynku.

Wszechstronność zastosowań hydrauliki Ponaru w przemyśle cywilnym

W sektorze cywilnym produkty Ponaru są fundamentem wielu gałęzi gospodarki. W górnictwie firma dostarcza elementy hydrauliczne do maszyn Famuru, takich jak kombajny chodnikowe, oraz do infrastruktury kopalń PGG, JSW czy PKW, napędzając systemy sterowania i napędów. W przemyśle maszynowym hydraulika Ponaru znajduje zastosowanie w stacjach diagnostycznych dla motoryzacji, armatkach śnieżnych do ośrodków narciarskich czy stanowiskach testowych dla sektora automotive. Sektor paliwowo-energetyczny korzysta z rozwiązań firmy w instalacjach odsiarczania gazu w elektrowniach oraz w turbinach wiatrowych, gdzie systemy hydrauliczne regulują położenie łopat, zwiększając efektywność energetyczną.

Rolnictwo i budownictwo to kolejne istotne obszary działania firmy. Nowoczesny sprzęt rolniczy jak traktory Pronaru, opryskiwacze Samasza, rozrzutniki czy przyczepy samowyładowcze opiera się na siłownikach i układach hydraulicznych Ponaru, zapewniających płynność pracy. W budownictwie firma dostarcza komponenty do ciężkich maszyn, takich jak koparki, dźwigi czy ładowarki, które wymagają wytrzymałych i precyzyjnych systemów hydraulicznych. W sektorze lotniczym, jako członek Doliny Lotniczej, Ponar produkuje układy do testowania pomp, silników i siłowników w warunkach symulujących eksploatację, współpracując z Pratt & Whitney Rzeszów i Politechniką Rzeszowską. W przemyśle morskim i hydrologicznym firma dostarcza hydraulikę do platform wiertniczych, statków klasy X-Bow, dźwigów portowych, systemów czyszczenia kadłubów oraz śluz i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, co pokazuje jej zdolność do pracy w wymagających środowiskach.

Ponar Defence: Nowa era w obronności kraju

Obronność to jeden z filarów działalności Ponaru, gdzie od ponad 15 lat dostarcza podzespoły hydrauliczne do sprzętu wojskowego, posiadając certyfikaty AQAP, koncesję MSWiA oraz natowski kod NCAGE. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową, w szczególności z Hutą Stalowa Wola, pozwala firmie zastępować importowane komponenty własnymi rozwiązaniami, zwiększając niezależność polskiego przemysłu zbrojeniowego. Produkcja obronna, napędzana rosnącym zapotrzebowaniem w kontekście konfliktów zbrojnych, takich jak wojna na Ukrainie, stanowi znaczącą część przychodów firmy i zapewnia stabilność na kolejne lata.

W zeszłym roku w czasie targów MSPO na konferencji prasowej PONAR Wadowice zaprezentował nową markę PONAR Defence. Markę, która powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne rozwiązania w przemyśle obronnym. Na targach firma zaprezentowała szeroką gamę zaawansowanych podzespołów hydrauliki siłowej, przeznaczonych do różnorodnych zastosowań wojskowych, w tym dla pojazdów bojowych, wozów dowodzenia oraz stacji radiolokacyjnych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów hydraulicznych.

Podzespoły hydrauliczne PONAR Wadowice znajdujące się w sprzęcie wojskowym to m.in.:

mechanizm równoważący i hamulec;

hydrauliczny zespół mocy;

napinacz gąsienicy;

hydrauliczny układ równoważący;

wahacz hydropneumatyczny WHP 25 i WHP35;

siłowniki i bloki hydrauliczne;

systemy hydrauliczne: podnoszenia i ryglowania głowicy i dachu, poziomowania radaru, podnoszenia anteny oraz otwierania dachu, poziomowania platformy oraz rozkładania i ryglowania anteny, poziomowania radaru, stabilizacji podwozia i przeładowania armaty.

Zaawansowane rozwiązania dla kluczowych systemów wojskowych

Wśród kluczowych produktów dla sektora obronnego wyróżnia się samobieżna haubica 155 mm Krab, gdzie Ponar dostarcza około 300 elementów, w tym siłownik hydrauliczno-pneumatyczny do mechanizmu równoważącego i hamulca oraz agregat hydrauliczny, zwany zespołem mocy, napędzający układ jezdny (gąsienice) i samo działo. Inżynierowie Ponaru opracowali innowacyjny wahacz hydropneumatyczny dla pojazdów o masie do 42 ton oraz lżejsze modele WHP-35 i WHP-25, montowane po jednym na zespole kołowym, co poprawia mobilność i stabilność. Te rozwiązania są kluczowe dla precyzyjnego działania pojazdu w trudnym terenie.

Bojowy pływający wóz piechoty Borsuk oraz wóz dowódczo-sztabowy WDSz/WD, wyposażone w zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW 30 mm, wykorzystują hydrauliczny układ równoważący od Ponaru, co potwierdza jej innowacyjność. Samobieżny zestaw rakietowy POPRAD zawiera systemy hydrauliczne Ponaru do podnoszenia i ryglowania głowicy oraz dachu, zapewniające szybkie i niezawodne działanie.

Stacje radiolokacyjne również korzystają z technologii Ponaru. W Bystrze i Sołe firma dostarcza systemy hydrauliczne do poziomowania radaru, podnoszenia anteny i otwierania dachu, a w stacji dalekiego zasięgu P-18PL do poziomowania platformy oraz rozkładania i ryglowania anteny. Mobilna armata 35 mm wykorzystuje hydraulikę do stabilizacji podwozia i przeładowania, a uniwersalna armata morska 23 mm Wróbel do podnoszenia i obrotu lufy. Dodatkowe komponenty, takie jak napinacze gąsienic czy bloki hydrauliczne, są nieodzowne dla zdolności bojowej tych systemów.

Produkty Ponaru, testowane w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, dowodzą swojej niezawodności. Współpraca z polskimi firmami zbrojeniowymi, takimi jak Huta Stalowa Wola czy WB Electronics, pokazuje, że firma jest integralną częścią łańcucha dostaw dla armii.

Firma będzie obecna w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) na stoisku C15 w hali 6 w dniach 2-5 września 2025, gdzie zaprezentuje swoje produkty m.in. wahacze hydropneumatyczne, podzespoły i układy hydrauliczne oraz specjalnie przystosowane siłowniki hydrauliczne.