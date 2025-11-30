W Warszawie odbyły się kompleksowe manewry kryzysowe "Kompresja" z udziałem WOT, Policji (BOA) i Straży Pożarnej.

Celem ćwiczeń było zwiększenie bezpieczeństwa i utrzymanie ciągłości działania strategicznej infrastruktury krytycznej GAZ-SYSTEM S.A.

Scenariusz obejmował m.in. atak dronem, incydent terrorystyczny, zagrożenie chemiczne i pożar.

Jakie wnioski wyciągnięto z tych ćwiczeń i czy Polska jest gotowa na realne zagrożenia?

Ponad 100 osób wzięło udział w kompleksowych manewrach kryzysowych pod kryptonimem "Kompresja" zorganizowanych na terenie i w sąsiedztwie głównej siedziby GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie. Operator, będący kluczowym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego (zarządzający m.in. strategicznymi gazociągami oraz terminalem LNG w Świnoujściu), musi regularnie podnosić standardy ochrony swojej infrastruktury krytycznej.

W warszawskiej siedzibie znajdują się elementy systemu teleinformatycznego i układów zarządzania siedziami, dlatego muszą podlegać specjalnej ochronie. Celem ćwiczenia było maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa i sprawdzenie procedur przy utrzymaniu ciągłości działania strategicznej infrastruktury krytycznej.

Scenariusz jak z hollywoodzkiego filmu

Ćwiczenia symulowały dynamiczny i wielowątkowy kryzys. Uczestnicy musieli reagować na zdarzenia rozgrywające się równolegle i sekwencyjnie. Zagrożenie narastało jak w sensacyjnym filmie, stawiając przed uczestnikami złożone, wpływające na siebie wzajemnie zagrożenia i wyzwania. W scenariuszu znalazły się między innymi:

Wtargnięcie drona w przestrzeń powietrzną biurowca – wyzwanie dla służb ochrony i systemów wykrywania.

Incydent terrorystyczny z wieloma napastnikami – w tym elemencie kluczową rolę odegrał Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", doskonaląc procedury szybkiego reagowania i zabezpieczenia obiektu.

Ewakuacja pracowników spółki – test szybkości i skuteczności wewnętrznych procedur, które powinny być regularnie ćwiczone.

Zagrożenie chemiczne – będące wyzwaniem zarówno w zakresie ewakuacji jak i zwalczania.

Pożar pojazdu w sąsiedztwie obiektu – akcja gaśnicza prowadzona przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Straży Pożarnej.

Kluczowa współpraca służb

Ćwiczenia "Kompresja" były pierwszym tego typu wspólnym szkoleniem 18 Stołecznej Brygady WOT z GAZ-SYSTEM i służbami mundurowymi oraz formacjami bezpieczeństwa w stolicy. Jak podkreślił ppłk Marek Bocian, Dowódca 18 Stołecznej Brygady WOT, była to okazja do sprawdzenia umiejętności żołnierzy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i współdziałania z innymi służbami. Z kolei przedstawiciele Policji, w tym asp. Małgorzata Gębczyńska z KRP Warszawa III, zwrócili uwagę na znaczenie manewrów w doskonaleniu współpracy między jednostkami Policji, wojska i innymi partnerami.

Piotr Patla, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa w GAZ-SYSTEM, podsumował, że regularne ćwiczenia zwiększają bezpieczeństwo pracowników i strategicznej infrastruktury. Umożliwiły one przetestowanie w praktyce skuteczności procedur i reakcji w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

W manewrach, poza ochroną obiektu, brały udział elitarne jednostki, w tym: Stołeczne Stanowisko Kierowania, Wydział Ruchu Drogowego KSP, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, 18 Stołeczna Brygada WOT oraz Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 6 Państwowej Straży Pożarnej.

Wyniki ćwiczeń mają posłużyć do dalszego doskonalenia wewnętrznych regulacji w spółce i wzmocnienia gotowości na wypadek realnego kryzysu.