Argentyna odbiera pierwsze F-16 z Danii. Ruszył transatlantycki transfer 6 myśliwców

Pierwsze sześć myśliwców F-16 z Danii wyruszyło do Argentyny. To początek dostaw maszyn, które zmodernizują argentyńskie lotnictwo.

Transfer samolotów F-16AM/BM do Argentyny już ruszył, co pozwoli na stopniowe zastępowanie przestarzałych maszyn A-4AR.

Pierwsze F-16 z Danii w drodze do Argentyny

W dniu 28 listopada 2025 r. duńską bazę Skrydstrup opuściło sześć zmodernizowanych myśliwców F-16AM/BM, które docelowo mają trafić do 6. Grupy Lotnictwa Myśliwskiego w bazie Tandil, gdzie wciąż trwają prace związane z przygotowaniem jednostki do obsługi maszyn. Jak informuje Army Recognition, myśliwce wykonają po drodze kilka technicznych międzylądowań, a transfer F-16 wspierają argentyński Boeing 737-700 T-99 „Islas Malvinas”, KC-130H TC-69 oraz tankowiec KC-135 należący do Sił Powietrznych USA, niezbędny na najdłuższych odcinkach trasy.

Przylot myśliwców F-16 do Argentyny przewidywany jest na 5 grudnia 2025 r. Oficjalna ceremonia ich przekazania odbędzie się natomiast 12 grudnia w Rio Cuarto, które będzie tymczasowym ośrodkiem przyjęcia i obsługi technicznej F-16. W ramach pierwszej dostawy F-16 z Dania przekazała Argentynie dwa jednomiejscowe F-16AM (o numerach bocznych M-1009, M-1020) oraz cztery dwumiejscowe F-16BM (M-1004, M-1007, M-1005, M-1008). Argentyna otrzyma jeszcze trzy takie partie myśliwców F-16.

Kontrakt Argentyny na myśliwce F-16

Argentyna zakupiła łącznie 24 myśliwce F-16AM/BM MLU Block 10/15 od Danii na mocy umowy z kwietnia 2024 r. o wartości około 340 mln dolarów. Luis Petri, minister obrony Argentyny krótko przed jej podpisaniem mówił, że jest to największe wzmocnienie sił powietrznych Argentyny od 1983 r., czyli demokratyzacji kraju po okresie dyktatury wojskowej.

Zawarty wówczas kontrakt obejmuje samoloty (24 operacyjne myśliwce i jeden płatowiec szkoleniowy) i części zamienne, a dodatkowe 310 mln dolarów przeznaczono na uzbrojenie, w tym m.in. pociski AIM-120C8 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, bomby Mk-82 i zestawy GBU-12 Paveway II. Dostawy potrwają do 2028 r.

Umowa umożliwia stopniowe zastępowanie wysłużonych samolotów uderzeniowych A-4AR Fightinghawk - które pełnią służbę we Fuerza Aérea Argentina od grudnia 1997 r. - i odbudowę utraconej po wycofaniu ze służby w 2015 r. samolotów Dassault Mirage III i Mirage 5 zdolności przechwytywania celów z prędkościami naddźwiękowymi. Kontrakt na duńskie myśliwce F-16 jest więc ważnym krokiem dla modernizacji lotnictwa Argentyny.

Pierwsza maszyna dotarła do Argentyny na początku 2025 r., a jej oficjalna prezentacja miała miejsce 25 lutego 2025 r. Trzeba zaznaczyć, że przekazany wówczas myśliwiec Lockheed Martin F-16BM Block 10 to maszyna nielotna, dostarczona w częściach, które były transportowane z Danii na pokładzie argentyńskich samolotów Lockheed C-130H Hercules. Będzie wykorzystywana głównie do celów szkoleniowych. Transfer F-16, które są operacyjne rozpoczął się pod koniec listopada 2025 r.

Los seis F-16 comprados por Argentina -que salieron de Dinamarca- están reabasteciendose en el Aeropuerto de Las Palmas. El destino de las aeronaves será la ciudad de Tandil. Este es un paso clave en la modernización de nuestra defensa aérea.#TeQuieroSanLuis#TeQuieroArgentina pic.twitter.com/dBiMXFmQDT— BartoloméAbdala (@AbdalaBartolome) November 29, 2025

Modernizacja argentyńskiego lotnictwa

Argentyna, aby w pełni wykorzystać możliwości F-16, zabiega także o pozyskanie dwóch tankowców KC-135R, ponieważ jej KC-130H korzystają z systemu tankowania w powietrzu niekompatybilnego z F-16. KC-135R, które przeszły modernizacje obejmujące m.in. nowe silniki CFM56 i cyfrową awionikę Block 45, pozwoliłyby na prowadzenie długodystansowych patroli i misji nad obszarami morskimi. Buenos Aires oczekuje, że myśliwce F-16 pozwolą otworzyć państwu nowy etap w historii lotnictwa kraju.

Wejście do eksploatacji samolotów czwartej generacji pozwoli bowiem Buenos Aires zwiększyć możliwości obrony przestrzeni powietrznej, poprawić interoperacyjność z partnerami zachodnimi i stopniowo zastąpić przestarzałe platformy, które od dawna nie spełniały wymogów współczesnego pola walki.

Dania kończy erę F-16. Ustępują miejsca F-35

Dania z kolei powoli odchodzi od F-16 i zastępuje je nowymi myśliwcami 5. generacji F-35A. Państwo zamówiło 27 samolotów i planuje zakończyć proces przezbrojenia swoich sił powietrznych pod koniec 2025 r. Sprzedaż myśliwców Argentynie odbyła się w ścisłej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, które musiały wyrazić zgodę na transfer amerykańskich konstrukcji.

Waszyngton zatwierdził również dostawy uzbrojenia i wyposażenia dla argentyńskich F-16. Pozostałe duńskie F-16 trafiają natomiast do Ukrainy jako pomoc wojskowa. Kopenhaga zadeklarowała przekazanie 19 maszyn, z czego dwanaście zostało już dostarczonych. Na ten transfer Stany Zjednoczone również wyraziły zgodę.

Dania łącznie zamówiła 77 myśliwców F-16, a ich dostawy rozpoczęły się w styczniu 1980 r. Początkowo Duńczycy zamówili 58 egzemplarzy, w tym 48 jednosiedzeniowych F-16A i 10 dwumiejscowych F-16B, licencyjnie produkowanych przez belgijską firmę SABCA.

W kolejnych latach, a dokładniej mówiąc w połowie lat 80., Kopenhaga dodała następne samoloty - osiem F-16A i cztery F-16B, produkowane przez holenderską firmę Fokker. W latach 1990-tych doszły też używane egzemplarze pochodzące z zapasów Sił Powietrznych USA - kilka F-16A i F-16B zostało przekazanych w ramach uzupełnienia strat.

W czerwcu 2023 r. duński minister obrony Troels Lund Poulsen zapowiedział, że flota F-16 zostanie wycofana w 2025 r., czyli dwa lata wcześniej niż pierwotnie planowano. Miało to związek z szybkim wdrożeniem samolotów F‑35A Lightning II, które mają przejąć rolę F-16 w działaniach obronnych. Według różnych źródeł w latach poprzedzających decyzję o wycofaniu ze służby F-16 w Królewskich Duńskich Siłach Powietrznych znajdowało się około 44 myśliwców F-16, a 30-34 spośród nich pozostawało operacyjnych.

Oficjalny start zastępowania F-16 przez F-35A nastąpił 1 kwietnia 2025 r. To właśnie od tej daty myśliwce 5. generacji F-35A zaczęły oficjalnie przejmować zadania ochrony przestrzeni powietrznej Danii. Zgodnie z komunikatami duńskich sił powietrznych, ostatnie F-16 mają zostać wycofane do końca 2025 r.