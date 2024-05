Infrastruktura krytyczna. Co ją tworzy, jak ją chronić przed wrażymi zakusami?

Zacznijmy od tego, że owo pojęcie nie jest tak młode, jakby się powszechnie (czyli laikom) wydawało. Po raz pierwszy zostało sformułowane w ustawie z kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. To w niej (a następnie w ustawie z 2015 r.) szczegółowo zdefiniowano, co wchodzi w skład infrastruktury krytycznej (IK).

Z ogólnej definicji wynika, że IK są rzeczywistymi i cybernetycznymi systemami niezbędnymi dla utrzymania minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. O tym, czy dany zalicza się do IK decydują szczegółowe kryteria zapisane w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. O Programie można poczytać w tym miejscu, a tu i teraz nieco więcej o składowych IK. Obejmuje ona systemy:

• zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

• łączności,

• sieci teleinformatycznych,

• finansowe,

• zaopatrzenia w żywność,

• zaopatrzenia w wodę,

• ochrony zdrowia,

• transportowe,

• ratownicze,

• zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

• produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Trzy uwagi do tej wyliczanki.

Po pierwsze: część IK jest w tak fatalnym stanie, że do zakłócenia funkcjonowania – na przykład – energetycznych linii przesyłowych nie trzeba dywersantów. Po drugie: niemała część IK znajduje się obecnie w rękach prywatnych. Po trzecie: znacząca część tych zasobów znajduje się w miastach, w których ochrona IK jest bardziej utrudniona niż tej, znajdującej się w obszarach pozamiejskich.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - gen. Piotr PYTEL Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Jestem przekonany, że po wybuchu konfliktu na Ukrainie miasta są bardziej świadome i dedykują także środki na konieczny rozwój infrastruktury bezpieczeństwa – dr Rafał Batkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, w rozmowie z agencją Newseria. – Zwróciłbym uwagę między innymi na kwestie cyberbezpieczeństwa samych urzędów, tych wszystkich procesów, które dotyczą mieszkańców, a często wiążą się z przetwarzaniem danych wrażliwych, danych osobowych albo danych dotyczących ważnych kwestii dla funkcjonowania samego miasta. Ta świadomość potrafi sprawić, że lepiej potem działamy i chronimy nasze miasta…

Możliwe, że w niejawnym wykazie obiektów IK znajdują się m.in. hipermarkety czy inne miejsca, w których gromadzi się dużo ludzi.

– Takie obiekty, takie systemy, które nie zawsze możemy określić jako infrastrukturę krytyczną, ale w rzeczywistości są bardzo ważne dla mieszkańców (…). Wszystkie te miejsca, wydaje się, że powinny być lepiej chronione, powinniśmy pracować nad minimalnymi standardami, które dotyczą bezpieczeństwa takich miejsc – uważa dr Batkowski.

Przypomnijmy: 23 maja wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zapowiedział, że „w najbliższych dwóch tygodniach możemy spodziewać się nasilonych cyberataków”. W opinii ministra (i jednocześnie pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa) konsekwencją każdego ataku cybernetycznego może być „sytuacja krytyczna na wielu polach”. Spokojnie, należy uwierzyć w zapewniania polityka, który stwierdził (w Radiu Zet): „My dzisiaj jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy swoją tarczę cybernetyczną (...), ale to nie jest tak, że zawsze jesteśmy wolni od tego, że ktoś, gdzieś nie popełni błędu i adwersarz się przedostanie… Moim obowiązkiem jest mówić do obywateli: państwo was chroni, ale i wy uważajcie”.

W ochronie IK pomocna są nowe technologie informatyczne.

– To czas implementacji nowych technologii, także tych, które korzystają ze sztucznej inteligencji, z uczenia maszynowego, które lepiej przetwarzają obraz, które potrafią uprzedzić nas o złych zamiarach tych, którzy chcą skrzywdzić mieszkańców któregoś z miast. Poza technologiami, które pozwalają trochę przewidywać zachowania sprawców, zachowania przestępców, warto zatroszczyć się o systemy detekcji dronów i przeciwdziałania zagrożeniu, które mogą powodować takie bezzałogowe urządzenia latające – uważa dr Batkowski.

Zdaniem eksperta powinniśmy się zastanowić, czy czasem w ramach aplikacji, z których korzystamy, a może nowych aplikacji, które zaoferuje miasto czy państwo, mieszkańcy nie mogliby otrzymać wprost poradnictwa, jak zachować się w przypadku zagrożenia. Dobry pomysł?