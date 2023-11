Dron do niszczenia rojów dronów. US Army przetestowała system Coyote

Koncern RTX (dawnij Raytheon Technologies) poinformował o zakończeniu sukcesem testów systemu do zwalczania bezzałogowców latających Coyote. Były one prowadzone wspólnie z US Army, która jest zainteresowana szybkim wprowadzeniem do służby takiego rozwiązania, zapewniającego ochronę przed pojedynczymi maszynami jak i rojami.