MSPO 2025. Ponad 800 firm z 35 krajów i najnowocześniejsze technologie

Rekordowa edycja MSPO

Tegoroczny Salon, który potrwa od 2 do 5 września 2025 roku, zapowiada się jako wydarzenie bez precedensu. Blisko 40 tysięcy m² powierzchni wystawienniczej, kilkadziesiąt delegacji państwowych i aż 811 firm z 35 krajów, to liczby, które już dziś wyznaczają nowy rekord w historii MSPO.

Swoje technologie pokażą wystawcy m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Korei Południowej, Turcji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ekspozycja rozmieszczona zostanie w halach 1-6, tymczasowej hali 9, hali 10 oraz na 16 tysiącach m² terenów zewnętrznych.

"To będą największe, a zarazem najtrudniejsze targi MSPO w swojej historii" - podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce i dodaje: "Wydarzenie odbywa się nie tylko w trakcie ogromnej budowy. Polska i Europa mierzą się też z wieloma zagrożeniami, dlatego w tym roku kładziemy jeszcze większy nacisk na wszelkie procedury bezpieczeństwa".

Najnowsze technologie i strategiczni partnerzy

Na gości MSPO 2025 czeka różnorodna ekspozycja, od ciężkiego uzbrojenia po najbardziej innowacyjne systemy przyszłości. 385 wystawców z zagranicy zaprezentuje technologie w dziedzinie łączności, satelitów, sztucznej inteligencji, bezzałogowców oraz logistyki wojskowej. Obok największych globalnych koncernów obronnych pojawią się także mniejsze firmy oferujące wyspecjalizowane rozwiązania.

Od 2016 roku strategicznym partnerem MSPO pozostaje Polska Grupa Zbrojeniowa. Jej ekspozycja wypełni hale 3 i część hali 4, a także znaczną część przestrzeni zewnętrznej. To właśnie PGZ jest jednym z filarów modernizacji polskich sił zbrojnych, a tegoroczna prezentacja ma pokazać potencjał polskiego przemysłu w kontekście międzynarodowej współpracy.

Siły Zbrojne RP pokażą swój nowoczesny sprzęt

Tradycją MSPO jest wystawa Wojska Polskiego, która w 2025 roku odbędzie się już po raz 26. Ekspozycja pod hasłem „Nowoczesne Siły Zbrojne tworzą silną i bezpieczną przyszłość” przygotowana została przez Inspektorat Wsparcia SZ. To największy w Polsce pokaz potencjału armii, łączący demonstracje sprzętu, technologie cyfrowe i elementy edukacyjne. W tym roku organizatorzy zapowiadają wydarzenie na niespotykaną dotąd skalę, mające podkreślić dynamiczny proces modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Umowy, kontrakty i miliardy złotych

MSPO to nie tylko wystawa sprzętu, ale także miejsce, gdzie zapadają decyzje o strategicznym znaczeniu. W trakcie ostatnich dwóch edycji podpisano porozumienia o łącznej wartości ponad 150 miliardów złotych. Znaczna część tych środków trafiła do polskiego przemysłu obronnego, wzmacniając krajowe zdolności produkcyjne i rozwój technologiczny. Prognozy na rok 2025 wskazują, że także tym razem Kielce staną się miejscem, gdzie zapaść mogą kluczowe decyzje dotyczące kierunku modernizacji polskiej armii. Na liście priorytetów znajdują się m.in. systemy przeciwrakietowe, bezzałogowe, rakietowe oraz satelitarne.

Warto też zwrócić uwagę, że MSPO 2025 będzie nie tylko największym wydarzeniem wystawienniczym w historii tych targów, ale także forum rozmów o przyszłości obronności w obliczu współczesnych zagrożeń. Obecność delegacji rządowych i wojskowych z całego świata potwierdza, że Kielce na kilka dni staną się miejscem, gdzie realnie kształtuje się bezpieczeństwo państw i regionów.

Informacje dla zwiedzających

Wstęp na targi tylko dla osób pow. 18 roku życia.

Ceny biletów wstępu:

bilet jednorazowego wejścia: 150 zł,

bilet wielokrotny: 280 zł,

wojsko i inne służby oraz osoby posiadające zaproszenie (po rejestracji): wstęp wolny.

Ceny biletów parkingowych:

samochody osobowe: 60 zł,

autokary: 100 zł,

autokary wojskowe: bezpłatnie.

Godziny otwarcia targów:

2.09.2025: 10.00-17.00 (rejestracja zwiedzających i sprzedaż biletów od godz. 9.00 do godz. 16.30),

3.09.2025: 10.00-17.00 (rejestracja zwiedzających i sprzedaż biletów od godz. 9.00 do godz. 16.30),

4.09.2025: 10.00-17.00 (rejestracja zwiedzających i sprzedaż biletów od godz. 9.00 do godz. 16.30),

5.09.2025: 10.00-15.00 (rejestracja zwiedzających i sprzedaż biletów od godz. 9.00 do godz. 14.00).