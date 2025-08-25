Radiotechnika Marketing: Skąd bierze się prąd w haubicach Krab i BWP Borsuk?

Juliusz Sabak
2025-08-25 10:48 Materiał sponsorowany

Nie ma nowoczesnych pojazdów wojskowych bez instalacji elektrycznych, agregatów prądotwórczych czy światłowodów. Ten "układ krwionośny" BWP Borsuk, KTO Rosomak czy haubic Krab powstaje w spółce Radiotechnika Marketing, To tutaj projektowane i tworzone są agregaty oraz systemy, które wytwarzają prąd, a następnie rozdzielają go w niemal każdym polskim pojeździe wojskowym.

Systemy zasilania są elementem krytycznym każdego pojazdu. To one w dużym stopniu definiują jego zdolności, a dokładnie możliwość wykorzystania ich pełnego potencjału. Dlatego powinny one tworzyć kompletny i niezawodny system, który będzie odporny na awarię i zmienne warunki pola walki. W skład urządzeń, jakie oferuje Radiotechnika Marketing, wchodzą m.in. systemy zasilania i rozprowadzania mocy, a także sterowanie nią, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i kompatybilność elektromagnetyczną.

Nie mówimy tylko o wiązkach klasycznych przewodów i elementach sterowania, ale również najnowszych rozwiązaniach w dziedzinie połączeń światłowodowych czy agregatach prądotwórczych i napędach hybrydowych. Podwrocławska spółka nie tylko realizuje produkcję, ale również rozwój i badania oraz testy i sprawdzenia. Korzysta w tym zakresie z własnych laboratoriów i biur konstrukcyjnych. 

Z tego materiału wideo dowiecie się państwo, jak buduje się i testuje wojskowe napędy hybrydowe, m.in. dla dronów i pojazdów. Czym jest kompatybilność elektromagnetyczna i dlaczego jest ważna na współczesnym polu walki. 

Zapraszamy. 

