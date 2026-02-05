Dwa kolejne myśliwce F-35A Husarz dla Polski wchodzą w decydującą fazę produkcji, trafiając do malowania.

Samoloty o numerach seryjnych 3509 (AZ-09) i 3510 (AZ-10) będą pierwszymi, które zostaną dostarczone bezpośrednio do Polski.

Te myśliwce zasilą 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, omijając etap szkoleniowy w USA.

Zgodnie z informacją przekazaną przez resort obrony na platformie X, postępy dotyczą myśliwców o numerach seryjnych:

3509 (AZ-09)

3510 (AZ-10)

Trafienie maszyn do malowania, to jeden z finalnych etapów skomplikowanego procesu produkcyjnego w zakładach Lockheed Martin. Oznacza to, że ich konstrukcja jest już w pełni ukończona, a po nałożeniu specjalnych powłok malarskich, w tym tych o właściwościach stealth, samoloty przejdą serię ostatecznych testów i oblotów przed przekazaniem użytkownikowi.

Kolejne dwa wielozadaniowe samoloty F-35A #Husarz są już w ostatniej fazie produkcji. Maszyny właśnie trafiają do malowania. -✅To myśliwce o numerach:✔️3509 (AZ-09) ✔️3510 (AZ-10)-Zgodnie z umową osiem pierwszych samolotów posłuży do szkolenia polskich pilotów w Stanach… pic.twitter.com/a397lx1QqI— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 5, 2026

Kluczowa różnica: Te myśliwce przylecą prosto do Polski

Zgodnie z umową zawartą w 2020 roku na dostawę 32 samolotów F-35A, program został podzielony na dwa etapy. Pierwszych osiem wyprodukowanych maszyn (o numerach od 3501 do 3508) pozostaje w Stanach Zjednoczonych. Służą one w bazie Gwardii Narodowej Ebbing w Arkansas do szkolenia polskich pilotów i personelu naziemnego. Ten etap potrwa do około trzeciego kwartału 2027 roku, zapewniając, że kadry będą w pełni przygotowane na przyjęcie i eksploatację maszyn w kraju.

Samoloty AZ-09 i AZ-10 to pierwsze z partii, która ominie etap szkoleniowy w USA i zostanie dostarczona bezpośrednio do Polski. To symboliczny i praktyczny początek budowy eskadry F-35 na ojczystej ziemi.

W styczniu 188. Skrzydła Gwardii Narodowej, informowało, że do jej bazy w Ebbing, w stanie Arkansas przyleciał ósmy F-35 Husarz. Maszyna o numerze bocznym 3508, która jeszcze dwa miesiące wcześniej przechodziła testy fabryczne w Teksasie, była ostatnim z ośmiu egzemplarzy przeznaczonych do celów szkoleniowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Pierwsze dwa polskie F-35A (oznaczone numerami 3501 i 3502) zostały dostarczone do Ebbing w grudniu 2024 roku z fabryki Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie, gdzie 28 sierpnia 2024 roku odbyła się ceremonia prezentacji pierwszego samolotu, oznaczonego jako AZ-01 „Husarz”. Z kolei pierwszy lot polskiego pilota na F-35A odbył się 31 stycznia 2025 roku, co uznano za historyczny moment dla polskich Sił Powietrznych.

Kiedy pierwsze F-35 wylądują w Łasku? Harmonogram dostaw

Choć MON spodziewa się pierwszej dostawy maszyn do kraju jeszcze w tym roku, wcześniejsze ustalenia wskazują, że pierwsze dwa F-35 mogą pojawić się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego) w maju 2026 roku, a dwa kolejne na początku lipca. Informacja o malowaniu maszyn AZ-09 i AZ-10 potwierdza, że harmonogram ten jest realny. Całość dostaw 32 zamówionych samolotów ma zakończyć się do 2030 roku. Przełomowy ma być rok 2027, kiedy do Polski ma trafić aż 16 maszyn, co znacząco przyspieszy osiąganie zdolności operacyjnych przez Siły Powietrzne.

Baza w Łasku gotowa na przyjęcie myśliwców V generacji

Przygotowania do przyjęcia Husarzy idą pełną parą nie tylko w USA. W listopadzie 2025 r. w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku zakończono budowę nowoczesnej, specjalnej strefy przeznaczonej do obsługi F-35. Inwestycja, realizowana pod ścisłym nadzorem strony amerykańskiej, objęła m.in. budowę hangarów, budynków sztabowych oraz pilnie strzeżonego centrum operacyjnego. Infrastruktura ta spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, co jest wymogiem programu F-35 ze względu na ochronę jego unikalnych technologii. Baza w Łasku jest w pełni przygotowana na przyjęcie pierwszych 16 samolotów. Docelowo polskie F-35 będą stacjonować w dwóch lokalizacjach – w Łasku oraz w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Zakup F-35 dla Sił Powietrznych RP

Decyzja o zakupie 32 samolotów F-35A została formalnie przypieczętowana umową ze stycznia 2020 roku o wartości 4,6 mld dolarów. Program o kryptonimie Harpia jest odpowiedzią na konieczność zastąpienia wysłużonych, postsowieckich samolotów Su-22 i MiG-29. Zakupione przez Polskę maszyny w najnowszej konfiguracji TR-3 (Technology Refresh 3) stanowią skok generacyjny dla Sił Powietrznych i znacząco wzmacniają pozycję Polski w strukturach NATO. Zgodnie z podpisaną w 2020 r. umową Polska ma otrzymać 32 myśliwce z pakietem szkoleniowym oraz zapasowymi silnikami. Cena jednego samolotu wynosiła wtedy ok. 87 mln dol. Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiająso m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech, a w kolejnych latach także do Polski.

Husarze nabierają barw! Dwa kolejne wielozadaniowe F-35A (#3509 i #3510) są w końcowej fazie produkcji i właśnie trafiają do malowania. To pierwsze maszyny, które bezpośrednio przylecą do Polski 🇵🇱Pierwsza dostawa jeszcze w tym roku. Łask gotowy. My też 💪#F35 #Husarz… https://t.co/uGCHeLkgdt— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) February 5, 2026