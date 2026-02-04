Francuska marynarka pierwszym użytkownikiem dronów Aliaca VTOL. Airbus dostarczy kolejny typ bezzałogowca

- Francuska marynarka wojenna jako pierwsza otrzyma drony Aliaca VTOL od Airbus Helicopters, z dostawami planowanymi na maj 2026 roku.
- Nowa wersja drona Aliaca VTOL umożliwia pionowy start i lądowanie, eliminując potrzebę dodatkowych wyrzutni i zwiększając elastyczność użytkowania.
- Aliaca VTOL, wyposażona w zaawansowane sensory, będzie wykorzystywana do nadzoru morskiego, poszukiwań i ratownictwa oraz zwalczania nielegalnych działań.
- Jakie konkretne korzyści operacyjne przyniesie francuskiej marynarce ta nowa technologia dronów?
„Jesteśmy dumni, że po raz pierwszy możemy dostarczyć Marynarce Wojennej Francji wersję VTOL systemu Aliaca” - stwierdził Christophe Canguilhem, dyrektor programu Aliaca w Airbus Helicopters. Jak dodał - „Marynarka Wojenna Francji od kilku lat z powodzeniem eksploatuje Aliacę zarówno z okrętów, jak i z lądu. SMDM (fr. Système de mini-drones de la Marine – przyp.red.), bo tak system ten nazywany jest w marynarce, w pełni potwierdził swój potencjał operacyjny(…) Dzięki wersji VTOL marynarka będzie mogła wykorzystywać Aliacę z jeszcze większą elastycznością. Aneks do pierwotnej umowy dowodzi, że nasze rozwiązanie jest dziś zaawansowane i dostępne dla klientów na całym świecie.”
Aliaca VTOL była testowana na lądzie i na morzu pod koniec 2024 roku oraz przez cały 2025 rok. Ten taktyczny mini dron wyposażono w cztery śmigła umożliwiające pionowy start i lądowanie, przy jednoczesnym zachowaniu trybu lotu z użyciem śmigła pchającego podczas misji. Dzięki temu maszyna zachowała wysoką prędkość i długotrwałość lotu, zyskując możliwość pionowego startu i lądowania. Maksymalna masa startowa Aliaca VTOL wynosi 25 kg, rozpiętość skrzydeł 3,5 m, a długość 2,1 m. Przy długotrwałości lotu do dwóch godzin zasięg sterowania wynosi 50 km. Aliaca jest wyposażona w kamerę, wysokiej klasy stabilizowany system elektrooptyczny działający w świetle widzialnym i podczerwieni (EO/IR) oraz system automatycznej identyfikacji (AIS), zdolny do identyfikowania statków w promieniu nawet kilkuset kilometrów.
Ta ewolucja systemu SMDM zachowuje osiągi i architekturę dotychczasowego rozwiązania, oferując jednocześnie szybsze użycie oraz ograniczenie zaplecza logistycznego dzięki rezygnacji z systemów startu i powrotu. Operatorzy korzystają z tej samej stacji naziemnej, która jest już sprawdzona i ceniona za łatwość obsługi.
Będący w eksploatacji operacyjnej od 2022 roku w roli „zdalnej lornetki” Marynarki Wojennej Francji, system SMDM jest obecnie używany na okrętach patrolowych (PHM – pełnomorskie okręty patrolowe oraz POM – patrolowce zamorskie) oraz fregatach dozorowych. Od połowy 2023 roku jest także wykorzystywany z wybrzeża Francji do misji poszukiwawczo-ratowniczych na kanale La Manche. Wersja pionowego startu i lądowania trafi na kolejne typy okrętów Marynarki Wojennej Francji, realizując różnorodne zadania: utrzymanie taktycznej świadomości sytuacyjnej, zwalczanie nielegalnych działań, nadzór ruchu i obszarów przybrzeżnych, poszukiwanie i ratownictwo oraz wykrywanie podejrzanych zachowań. W dłuższej perspektywie system ma być również eksploatowany z lądu w celu wsparcia sieci nadzoru wybrzeża.