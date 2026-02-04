Francuska marynarka pierwszym użytkownikiem dronów Aliaca VTOL. Airbus dostarczy kolejny typ bezzałogowca

Francuska marynarka wojenna jako pierwsza otrzyma drony Aliaca VTOL od Airbus Helicopters, z dostawami planowanymi na maj 2026 roku.

Nowa wersja drona Aliaca VTOL umożliwia pionowy start i lądowanie, eliminując potrzebę dodatkowych wyrzutni i zwiększając elastyczność użytkowania.

Aliaca VTOL, wyposażona w zaawansowane sensory, będzie wykorzystywana do nadzoru morskiego, poszukiwań i ratownictwa oraz zwalczania nielegalnych działań.

Nie są to pierwsze maszyny tego typu. Od 2022 roku DGA zamówiła łącznie 34 systemy Aliaca dla Marynarki Wojennej Francji, jednak były to płatowce startujące „klasycznie”, czyli ze specjalnej wyrzutni na pokładzie okrętów. Nowy wariant może startować i lądować samodzielnie, bez dodatkowego wyposażenia.

„Jesteśmy dumni, że po raz pierwszy możemy dostarczyć Marynarce Wojennej Francji wersję VTOL systemu Aliaca” - stwierdził Christophe Canguilhem, dyrektor programu Aliaca w Airbus Helicopters. Jak dodał - „Marynarka Wojenna Francji od kilku lat z powodzeniem eksploatuje Aliacę zarówno z okrętów, jak i z lądu. SMDM (fr. Système de mini-drones de la Marine – przyp.red.), bo tak system ten nazywany jest w marynarce, w pełni potwierdził swój potencjał operacyjny(…) Dzięki wersji VTOL marynarka będzie mogła wykorzystywać Aliacę z jeszcze większą elastycznością. Aneks do pierwotnej umowy dowodzi, że nasze rozwiązanie jest dziś zaawansowane i dostępne dla klientów na całym świecie.”

Aliaca VTOL była testowana na lądzie i na morzu pod koniec 2024 roku oraz przez cały 2025 rok. Ten taktyczny mini dron wyposażono w cztery śmigła umożliwiające pionowy start i lądowanie, przy jednoczesnym zachowaniu trybu lotu z użyciem śmigła pchającego podczas misji. Dzięki temu maszyna zachowała wysoką prędkość i długotrwałość lotu, zyskując możliwość pionowego startu i lądowania. Maksymalna masa startowa Aliaca VTOL wynosi 25 kg, rozpiętość skrzydeł 3,5 m, a długość 2,1 m. Przy długotrwałości lotu do dwóch godzin zasięg sterowania wynosi 50 km. Aliaca jest wyposażona w kamerę, wysokiej klasy stabilizowany system elektrooptyczny działający w świetle widzialnym i podczerwieni (EO/IR) oraz system automatycznej identyfikacji (AIS), zdolny do identyfikowania statków w promieniu nawet kilkuset kilometrów.

Ta ewolucja systemu SMDM zachowuje osiągi i architekturę dotychczasowego rozwiązania, oferując jednocześnie szybsze użycie oraz ograniczenie zaplecza logistycznego dzięki rezygnacji z systemów startu i powrotu. Operatorzy korzystają z tej samej stacji naziemnej, która jest już sprawdzona i ceniona za łatwość obsługi.

Będący w eksploatacji operacyjnej od 2022 roku w roli „zdalnej lornetki” Marynarki Wojennej Francji, system SMDM jest obecnie używany na okrętach patrolowych (PHM – pełnomorskie okręty patrolowe oraz POM – patrolowce zamorskie) oraz fregatach dozorowych. Od połowy 2023 roku jest także wykorzystywany z wybrzeża Francji do misji poszukiwawczo-ratowniczych na kanale La Manche. Wersja pionowego startu i lądowania trafi na kolejne typy okrętów Marynarki Wojennej Francji, realizując różnorodne zadania: utrzymanie taktycznej świadomości sytuacyjnej, zwalczanie nielegalnych działań, nadzór ruchu i obszarów przybrzeżnych, poszukiwanie i ratownictwo oraz wykrywanie podejrzanych zachowań. W dłuższej perspektywie system ma być również eksploatowany z lądu w celu wsparcia sieci nadzoru wybrzeża.