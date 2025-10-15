Airbus Helicopters włącza do swojej oferty bezzałogowe systemy powietrzne (UAS), takie jak Survey Copter, Aliaca i Capa-X.

Decyzja ta jest związana z systemem HTeaming, który integruje wszystkie rozwiązania bezzałogowe, zapewniając ich współpracę z maszynami załogowymi.

System HTeaming pozwala na swobodną wymianę informacji i kontroli nad dronami, co zwiększa możliwości operacyjne w misjach wojskowych i ratowniczych.

Jakie konkretne korzyści niesie za sobą to strategiczne posunięcie Airbusa i w jaki sposób wpłynie na przyszłość operacji lotniczych?

Airbus jest przekonany, że przyszłością zarówno w zakresie operacji samolotów jak i śmigłowców jest ich współpraca z różnego typu platformami bezzałogowymi. Europejski koncern jest obecny we wszystkich obszarach tego rozwoju, od Eurodrone, czyli maszyny klasy MALE, po amunicję krążąca i tak zwane efektory odpalane w powietrzu (ALE- Air Launcher Efectors), czyli bezzałogowce startujące z pokładu innych maszyn, w tym śmigłowców. Najszybciej rozwija się dziś kategoria bezzałogowców mniejszych, współpracujących z wojskami lądowymi i marynarką wojenną oraz śmigłowcami. Ważne są zdolności pionowego startu. Tak więc Airbus Helicopters zdaje się w ramach całej grupy logicznym wyborem.

„Włączając systemy Aliaca i Capa-X do naszego portfolio UAS, tworzymy spójną rodzinę produktów i umacniamy pozycję Airbusa jako lidera rynku w segmencie taktycznych dronów” – oświadczył Bruno Even, prezes zarządu Airbus Helicopters. Jak wyjaśnił - „W ten sposób tworzymy centrum doskonałości, które konsoliduje kompleksowe i komplementarne portfolio bezzałogowych systemów powietrznych, ułatwia synergię między zespołami rozwijającymi i wspierającymi te rozwiązania, a także przyspiesza współpracę między dronami a śmigłowcami dzięki naszemu rozwiązaniu HTeaming”.

HTeaming to systemowe rozwiązaniem umożliwiające współpracę bezzałogowców i śmigłowców, ale również operatorów naziemnych i innych platform. Pozwala również na dość swobodne przekazywanie kontroli nad bezzałogowymi pomiędzy różnymi operatorami i pełną wymianę pozyskiwanych informacji.

Airbus Helicopters w ramach obecnego przekształcenia ma zróżnicowane portfolio taktycznych dronów, zaprojektowanych nie tylko myślą o potrzebach współczesnych sił zbrojnych, ale też innych służb, na przykład realizujących misje ratownicze czy pożarnicze. Mówimy tu o przede wszystkim o czterech produktach, reprezentujących różne koncepcje i kategorie wagowe.

Aliaca to system UAS o masie 25 kg, mogący przenosić do 3 kg wyposażenia przez 6 godzin – doskonałe narzędzie do obserwacji i wsparcia procesów decyzyjnych.

Flexrotor to dron o masie 25 kg, zdolny do przenoszenia ładunku o masie do 8 kg przez 10–12 godzin, idealny do misji długotrwałych. Ze względu na to wzbudził zainteresowanie m.in. marynarki wojennej i wojsk specjalnych.

Capa-X to system o masie 120 kg, mogący zabrać do 20 kg wyposażenia, niezwykle elastyczny i możliwy do dostosowania do różnych misji i warunków terenowych.

VSR700 to wielozadaniowy lekki śmigłowiec bezzałogowy o masie 750 kg i modułowej konstrukcji, opracowany specjalnie do wymagających zadań morskich, transportowych i bojowych.

Nie jest to na dziś zbiór zamknięty. Trwają prace nad bezzałogową wersją śmigłowca wielozadaniowego H145M w odpowiedzi na zapotrzebowanie US Marines. Planowane są również wojskowych wersje innych platform, takich jak CityAirbus NextGen czyli "latająca taksówka" bezzałogowa.

Uzupełnieniem tego zintegrowanego portfela małych i średnich dronów jest szeroka oferta wielozadaniowych technologii i usług UAS rozwijanych przez dział Defence and Space, bazująca na doświadczeniu Airbusa w dziedzinie rozwiązań dla lotnictwa wojskowego. Obejmuje ona m.in. Eurodrone – nowej generacji duży system zdalnie pilotowany o długim czasie lotu, wzmacniający europejską obronność i suwerenność strategiczną; SIRTAP – zaawansowany taktyczny UAS do misji ISR prowadzonych w dzień i w nocy nad lądem i morzem; stratosferyczną platformę solarną Zephyr HAPS oraz drony-cel latający.

Airbus opracował także rozwiązania w zakresie współpracy załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, które pozwalają załogom samolotów i śmigłowców w pełni kontrolować UAS w locie. Tego typu współpraca (crew–uncrewed teaming) zwiększa możliwości operacyjne, poszerzając zasięg sensorów daleko poza linię widzenia samolotu i umożliwiając załogowym maszynom skoncentrowanie się na kluczowych zadaniach, które tylko one mogą wykonać.