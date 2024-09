Porozumienie uznaje, że obecne wyzwania w zakresie obronności często wymagają wspólnych wysiłków w celu dostarczenia skutecznych rozwiązań. W ramach tej umowy Rohde & Schwarz wniesie swoją technologię komunikacyjną w celu wzmocnienia możliwości produktu Maritime Network Evolution oferowanego przez Airbus Defence and Space. Ta integracja umożliwi Royal Navy korzystanie z ulepszonych możliwości komunikacyjnych, zapewniając niezakłóconą i bezpieczną łączność w różnych scenariuszach operacyjnych.

„Jesteśmy podekscytowani współpracą z Rohde & Schwarz, uznanym ekspertem w dziedzinie bezpiecznych systemów komunikacyjnych” — powiedział Richard Budd, wiceprezes Integrated Space Solutions UK, USA i Azji i Pacyfiku, Airbus Defence and Space. „Wspólnie będziemy pracować nad zapewnieniem Royal Navy najnowocześniejszej technologii, która zwiększy odporność komunikacji i wesprze ich krytyczne misje”

„Jesteśmy dumni ze współpracy z Airbus Defence and Space w celu wsparcia potrzeb komunikacyjnych Royal Navy” — dodał Gary Mackay, dyrektor zarządzający Rohde & Schwarz UK Ltd. „Nasza technologia komunikacyjna została zaprojektowana w celu zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań komunikacyjnych i nie możemy się doczekać, aby przyczynić się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które spełniają zmieniające się wymagania Royal Navy”.