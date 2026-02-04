Dron myśliwski Iryda Plus przyspiesza? Współpraca z liderem w branży łączności

MBF Group S.A. i Rohde & Schwarz nawiązały współpracę w celu zapewnienia bezpiecznej łączności i odporności elektromagnetycznej dla bezzałogowców Iryda Plus i Mallard.

Partnerstwo ma na celu wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań Rohde & Schwarz w systemach antydronowych i przyspieszenie rozwoju projektów MBF Group.

Współpraca może skrócić prace nad autonomicznymi maszynami, w tym bojowym bezzałogowcem Iryda Plus, o około rok.

Jakie konkretne technologie Rohde & Schwarz zostaną zaimplementowane w polskich bezzałogowcach?

List intencyjny w tym obszarze został podpisany pomiedzy Rohde & Schwarz Polska Sp. z o.o. a firmą MBF Group S.A. podczas dni otwartych firmy Rohde & Schwarz w Warszawie. Dokument stanowi rozszerzenie analiz i rozmów na temat współpracy w zakresie rozwoju systemów bezzałogowych.

wcześniejszej umowy o zachowaniu poufności i nieomijaniu stron określa ramy dalszych rozmów oraz analiz w zakresie potencjalnej współpracy technologicznej przy projektach. Jaki jest cel tych działań? Rohde & Schwarz jest dostawcą szeroko stosowanych w NATO, w tym również przez polskie siły zbrojne, systemów łączności, walki elektronicznej i rozpoznania, w tym systemów antydronowych oraz komunikacji lotniczej.

Aby przyspieszyć rozwój perspektywicznych systemów antydronowych MBF Group chce wykorzystać sprawdzone rozwiązania Rohde & Schwarz w zakresie zabezpieczonej łączności taktycznej, odporności elektromagnetycznej oraz świadomości sytuacyjnej w domenie radiowej i elektromagnetycznej. Równocześnie niemiecka spółka, jako renomowany producent systemów pomiarowych, może stanowić istotne wsparcie w badania, certyfikacji i walidacji.

Jest to bardzo istotny obszar, który jak wynika z naszej rozmowy z przedstawicielem MBF Group, może skrócić prace nad maszynami o około rok. Dotyczy to transportwego bezzałogowca Mallard, ale przede wszystkim maszyny bojowej Iryda Plus. Konstrukcja ta ma bowiem działać w warunkach bojowych a przy tym w dużym stopniu korzystać z autonomicznego trybu działania pod nadzorem operatora naziemnego. Wymaga to nie tylko bezpiecznej i odpornej na zakłócenia komunikacji, co w przypadku maszyny uzbrojonej jest oczywiste, ale też stabilnego działania systemów pozycjonujących i innych rozwiązań niezbędnych w autonomicznym trybie działania.

Iryda Plus, nawiązująca nazwą do samoloty szkolno-bojowego PZL I-22 Iryda, jest projektowana jako niezbyt duży bezzałogowiec przechwytujący, uzbrojony w broń automatyczną kalibru 7,62 mm, który będzie w stanie eliminować w sposób ekonomiczny i skuteczny bezzałogowce rozpoznawcze czy uderzeniowe przeciwnika. Zakładane jest działanie tych maszyn w zespołach, kontrolowanych przez operatora jedynie w sytuacji wymagającej decyzji lub działania poza zadanymi parametrami misji. Plan zakłada uzyskanie działającego prototypu w przeciągu 2-4 najbliższych lat.