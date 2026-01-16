Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły wdrażanie nowego planu rozwoju - dokumentu o znaczeniu strategicznym, który określa kierunki przekształceń Wojska Polskiego w perspektywie kolejnych 15 lat. Dokument został opracowany w Sztabie Generalnym WP zgodnie z zasadami planowania obronnego NATO oraz przepisami ustawy o obronie Ojczyzny.

Pozytywną opinię wydała jednogłośnie sejmowa Komisja Obrony Narodowej podczas niejawnego posiedzenia w dniu 19 grudnia 2025 r. 22 grudnia 2025 r. dokument został podpisany przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i wprowadzony w Siłach Zbrojnych RP.

Strategiczny dokument na 15 lat. Fundament planowania obronnego państwa

Plan ma dla wojska znaczenie fundamentalne. Określa m.in. docelową liczebność, kierunki rozwoju kompetencji operacyjnych, priorytety modernizacji technicznej oraz zasady budowy i utrzymania zasobów rezerw. Jego sporządzenie jest obowiązkiem władz państwowych na mocy ustawy o obronie Ojczyzny.

Dokument jest aktualizowany co cztery lata na 15-letni okres planistyczny, zgodnie ze standardami NATO. Poprzednia wersja obejmowała lata 2021–2035 i została przyjęta w 2019 r. Nowy plan uwzględnia bieżące i prognozowane zagrożenia, w szczególności wynikające z agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej, a także doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie.

Siedem priorytetów transformacji. „Jakość zwielokrotniana ilością”

Treść programu wyznacza siedem priorytetowych obszarów transformacji sił zbrojnych (tzw. Wielka Siódemka). Podstawowym założeniem jest koncepcja „jakości zwielokrotnianej ilością”, czyli rozwój liczebny przy jednoczesnym zwiększeniu jakości potencjału osobowego poprzez etos żołnierza zwycięzcy, zarządzanie talentami w rozwoju zawodowym oraz włączenie innowacji jako kluczowego czynnika walki. Takie podejście pozwala niwelować przewagę liczebną potencjalnego przeciwnika oraz budować wiarygodne zdolności odstraszania i obrony państwa.

Zgodnie z założeniami planu do 2039 roku liczebność Sił Zbrojnych RP ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy - w tym 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej oraz 200 tys. w rezerwach, w tym nowo utworzonej rezerwy wysokiej gotowości.

Istotnym elementem jest rozwój zdolności do prowadzenia operacji wielodomenowych. Wojsko będzie rozwijać kompetencje we wszystkich pięciu domenach: lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i cyberprzestrzeni, a także w środowiskach operacyjnych, takich jak przestrzeń informacyjna czy spektrum elektromagnetyczne. Dokument przewiduje też tworzenie zdolności do operacji kognitywnych w tych środowiskach.

Myślą przewodnią planu jest zmiana paradygmatu w zakresie odstraszania poprzez rozwój zdolności do deterrence by punishment – skutecznych systemów rażenia zdolnych do neutralizacji punktów ciężkości przeciwnika i przeprowadzania precyzyjnych uderzeń.

Nowy paradygmat obrony?

Równolegle przewidziano rozwój zintegrowanej obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej (deterrence by denial), która ma chronić siły własne, wzmacniać odporność państwa i zapewniać bezpieczeństwo ludności przed szerokim spektrum zagrożeń powietrznych.

Program przewiduje również budowę i utrzymanie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych rezerw osobowych - kluczowego czynnika odstraszania i długotrwałej obrony w przypadku konfliktu wysokiej intensywności, co potwierdziła wojna w Ukrainie. Priorytetem będzie poprawa jakości szkolenia, zwiększenie jego intensywności oraz wdrożenie nowego systemu utrzymania gotowości bojowej rezerw.

Dronizacja armii i sztuczna inteligencja w dowodzeniu

Dokument obejmuje też szerokie wdrażanie systemów bezzałogowych i autonomicznych - dronizacja i robotyzacja obejmie wszystkie rodzaje wojsk, domeny i funkcje bojowe: rozpoznanie, wsparcie decyzyjne, rażenie oraz zabezpieczenie logistyczne, na wszystkich szczeblach – strategicznym, operacyjnym i taktycznym.

i Autor: Sztab Generalny WP/ Materiały prasowe

Jednym z kluczowych elementów technologicznych jest sztuczna inteligencja, wspierająca procesy analityczne, planistyczne, zarządcze i dowodzenie, co daje przewagę informacyjną i decyzyjną nad potencjalnym przeciwnikiem.

Plan opiera się na dwóch niejawnych dokumentach nadrzędnych: „Głównych kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa” przyjętych przez Prezydenta RP oraz „Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych” zatwierdzonych uchwałą Rady Ministrów z 11 grudnia 2024 r. Dokumentami pochodnymi są Centralne Plany Rzeczowe, w tym Plan Modernizacji Technicznej, Plan Zakupu Środków Materiałowych oraz krajowe i natowskie plany inwestycji budowlanych, w tym realizowane w ramach NATO Security Investment Programme.

Przyjęcie planu na lata 2025–2039 stanowi kluczowy krok w długofalowej transformacji Wojska Polskiego oraz budowie nowoczesnych, licznych i technologicznie zaawansowanych sił zbrojnych, zdolnych do skutecznego odstraszania, a w razie konieczności – do przeprowadzenia zwycięskiej operacji obronnej.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP