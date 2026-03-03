Agresywna polityka Rosji, która od lat posługuje się groźbami atomowymi, a także rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi, drastycznie zmieniły postrzeganie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Jednocześnie niepewność co do trwałości amerykańskiego zaangażowania w obronę Europy, podsycana przez zmiany polityczne w Waszyngtonie, skłania europejskich sojuszników do poszukiwania większej autonomii strategicznej. W tym kontekście Polska, jako państwo graniczne Sojuszu, znalazła się w wyjątkowej sytuacji, w której posiadanie wiarygodnych gwarancji nuklearnych stało się priorytetem. Dyskusja, niegdyś czysto teoretyczna, dziś stała się jednym z głównych tematów debaty publicznej, co potwierdzają sondaże wskazujące na rosnące poparcie społeczne dla pozyskania broni jądrowej.

Jak wynika z sondażu dla Rodia Zet przeprowadzonego przez IBRiS ponad połowa Polaków, bo aż 50,9 proc. ankietowanych, opowiada się za pozyskaniem przez Polskę broni jądrowej. Sondaż IBRiS ujawnia, że 20,9 proc. respondentów jest zdecydowanie za pozyskaniem przez Polskę broni jądrowej, natomiast 30 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Łącznie daje to wynik 50,9 proc. Polaków popierających ten strategiczny krok. Z drugiej strony, 38,6 proc. badanych wyraża sprzeciw wobec takiego rozwiązania, z czego 23,5 proc. wskazało „raczej nie”, a 15,1 proc. „zdecydowanie nie”. Pozostałe 10,5 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

Rząd spogląda na Paryż: Francuska koncepcja "zaawansowanego odstraszania"

W odpowiedzi na nowe wyzwania, prezydent Francji Emmanuel Macron 2 marca wysunął propozycję stworzenia europejskiego, „zaawansowanego odstraszania nuklearnego”. Inicjatywa ta, skierowana do sojuszników, w tym Polski, zakłada możliwość udziału w strategicznym dialogu i wspólnych ćwiczeniach. Premier Donald Tusk potwierdził, że Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w tej sprawie, podkreślając: „Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować”.

Francja, jedyne mocarstwo nuklearne w Unii Europejskiej, modernizuje i zwiększa swój arsenał, liczący według danych SIPRI około 290 głowic. Paryż oferuje sojusznikom zacieśnienie współpracy, m.in. poprzez potencjalne rozmieszczanie francuskich samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej na kontynencie. Należy jednak podkreślić, że francuska propozycja nie jest odpowiednikiem amerykańskiego Nuclear Sharing. Paryż jasno komunikuje, że ostateczna decyzja o użyciu broni jądrowej pozostanie jego suwerenną prerogatywą. Francuski parasol jest postrzegany raczej jako uzupełnienie, a nie zastępstwo dla gwarancji NATO.

Pałac Prezydencki stawia na Waszyngton: Sprawdzony model Nuclear Sharing

Zupełnie inną wizję prezentuje ośrodek prezydencki. Prezydent Karol Nawrocki i jego otoczenie konsekwentnie wskazują na amerykański program Nuclear Sharing jako najpewniejsze i najbardziej wiarygodne rozwiązanie dla Polski. Program ten, będący elementem polityki odstraszania NATO, polega na rozmieszczeniu amerykańskiej broni jądrowej na terytorium państw sojuszniczych, które nie posiadają własnego arsenału. Obecnie w programie uczestniczą Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia i Turcja.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, publicznie zakwestionował, czy francuski arsenał jest wystarczający, aby zapewnić realną ochronę, i podkreślił, że to Stany Zjednoczone dysponują "realnymi zdolnościami do odstraszania". Co więcej, Pałac Prezydencki twierdzi, że nie był informowany o rozmowach rządu z Francją, co dodatkowo uwypukla polityczny rozdźwięk w tej kluczowej dla państwa sprawie. Zwolennicy opcji amerykańskiej argumentują, że tylko potęga nuklearna USA budzi prawdziwy respekt na Kremlu.

Sceptycyzm wobec propozycji Francji wyraził także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz w Gościu Radia ZET.

"Jako szef BBN mogę potwierdzić, że my nie znamy żadnych szczegółów tego typu negocjacji. Jeśli się nie mylę, to na marzec była zapowiadana umowa polsko-niemiecka wojskowa i też nic o niej nie wiemy. Historia o tym głucho milczy" – mówi w Radiu ZET Sławomir Cenckiewicz, pytany o polsko-francuskie rozmowy na temat programu odstraszania nuklearnego, o czym mówi premier Donald Tusk, powiedział:

"Nie wierzę w podzielenie się swoim potencjałem nuklearnym przez Francję, nawet z tak wspaniałym sojusznikiem, jakim jest RP" – zaznacza Cenckiewicz.

Jak mówił, dla Francji posiadanie i kontrola nad własną bronią jądrową jest do pewnego stopnia kluczowa dla postrzegania własnej niepodległości i suwerenności.

Według szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego: "Francja definiuje trochę swoją suwerenność i niepodległość przez pryzmat posiadanej broni (jądrowej - PAP). Jej konflikty w ramach struktur NATO od lat 50., wychodzenie ze struktur wojskowych (przyp. red. Sojuszu) są do pewnego stopnia związane z tym, że Francja chce mieć stuprocentowe panowanie nad swoim arsenałem nuklearnym, którym nie chce się dzielić - tak jak to robią Amerykanie w ramach Nuclear Sharing"- stwierdził szef BBN. Dodał, że „Francja nie buduje swojego Nuclear Sharing”.

Cenckiewicz przypomniał też, że ostatecznie decyzja o ewentualnym użyciu francuskiej broni jądrowej należy do prezydenta Francji, a jak ocenił, przez ostatnie dekady „we wszystkim kluczowych kwestiach dotyczących zagrożeń Polski, w ostatnich latach mieliśmy sprzeczną z francuską percepcję zagrożeń”. Jak przyznał, „teraz się to trochę zmieniło”, a np. zapisy o zagrożeniu ze strony Rosji we francuskich dokumentach strategicznych są „bardzo ciekawe”.

"To pokazuje pozytywną ewolucję francuskiego myślenia. Musimy jednak być podejrzliwi (...) w tym sensie, że we wszystkich kluczowych kwestiach w percepcji zagrożeń mieliśmy rozbieżności prze długie, długie lata. Wątpię, byśmy się tu w 100 proc. zgodzili"" - powiedział szef BBN.

Francuski arsenał – niezależność i europejska ambicja

Francja od lat konsekwentnie buduje wizerunek niezależnego europejskiego gracza nuklearnego. Według najnowszych szacunków Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) z początku 2025 roku Paryż dysponuje około 290 głowicami jądrowymi, z czego zdecydowana większość jest rozmieszczona na okrętach podwodnych typu Le Triomphant i samolotach Rafale. Szef państwa zapowiedział zwiększenie liczby francuskich głowic nuklearnych, którego zakres nie będzie ogłoszony. - Nie chodzi tutaj o rozpoczęcie jakiegokolwiek wyścigu zbrojeń - zastrzegł. Zwiększenie przez Francję arsenału będzie pierwszym od 1992 roku.

Prezydent Emmanuel Macron właśnie zapowiedział zwiększenie tego arsenału, jednocześnie przedstawiając nową doktrynę „zaawansowanego odstraszania”. Jej kluczowym elementem jest rozszerzenie definicji „żywotnych interesów Francji” na terytoria sojuszników europejskich w tym Polski. Wymienił osiem państw: Belgię, Danię, Grecję, Holandię, Niemcy, Polskę, Szwecję i Wielką Brytanię. Macron zapowiedział możliwość tymczasowego rozmieszczenia elementów francuskich strategicznych sił powietrznych w krajach sojuszniczych. Mówił o ich „rozprowadzeniu” tych elementów na kontynencie europejskim, co „skomplikuje kalkulacje przeciwników”; takie zaawansowane odstraszanie „wzmocni obronę” sił sojuszniczych - ocenił. Wymienił Niemcy jako „kluczowego partnera”. Po przemówieniu Macrona opublikowano jego wspólne oświadczenie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Oba kraje powołały specjalną grupę ds. odstraszania nuklearnego, która będzie koordynować kwestie związane z doktryną nuklearną i ćwiczeniami. Działania Francji i Niemiec będą uzupełniać, a nie zastępować nuklearne odstraszanie NATO.

Co ważne, francuski model zakłada pełną suwerenność Paryża w kwestii ewentualnego użycia broni decyzja pozostaje wyłącznie w rękach francuskiego prezydenta, bez automatycznych mechanizmów konsultacyjnych NATO. Prezydent Francji zastrzegł, że Paryż nie będzie dzielił się z partnerami ani decyzjami o użyciu broni nuklearnej, ani swoim planowaniem. Francja nie będzie się dzielić również swą definicją „żywotnych interesów”, w obronie których może użyć broni nuklearnej.

Macron podkreślił, że proponowane przez Francję odstraszanie jest działaniem całkowicie komplementarnym z NATO na płaszczyźnie strategicznej i technicznej. Jak wyjaśnił, praca, którą Francja rozpoczęła nad projektem wspólnym z krajami europejskimi, prowadzona jest przy pełnej przejrzystości ze Stanami Zjednoczonymi.

Amerykański parasol – potęga i integracja z NATO

Zupełnie inny charakter ma amerykański parasol nuklearny, oferowany w ramach programu Nuclear Sharing Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone utrzymują największy po Rosji arsenał według SIPRI około 3700 głowic w wojskowym zapasie, z czego ponad 1700 jest rozmieszczonych operacyjnie. W praktyce Nuclear Sharing oznacza, że wybrane państwa członkowskie (obecnie Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Turcja) przygotowują swoje samoloty do przenoszenia amerykańskich bomb B61, a decyzja o ich użyciu wymaga zgody zarówno Waszyngtonu, jak i mechanizmów dowodzenia NATO. Polska od kilku lat konsekwentnie sygnalizuje gotowość do udziału w tym programie, deklaracje padały zarówno za czasów prezydenta Andrzeja Dudy, jak i obecnego szefa państwa.

Dwa fortepiany czy fałszywe tony? Strategiczny dylemat Polski

Z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego obie opcje niosą odmienne ryzyka i korzyści. Amerykański model oferuje nieporównywalnie większą siłę rażenia i głębszą integrację z istniejącym systemem odstraszania NATO. Polska, przyjmując potencjalnie amerykańską broń na swoim terytorium lub certyfikując F-35 do zadań nuklearnych, zyskuje bezpośredni udział w planowaniu nuklearnym Sojuszu. To wzmacnia wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa zapisanych w artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego i stanowi jasny sygnał dla Moskwy: atak na Polskę oznaczałby konfrontację z całym potencjałem nuklearnym USA. Jednocześnie jednak uzależnia nas od ewolucji polityki wewnętrznej w Waszyngtonie – zwłaszcza w kontekście możliwych zmian administracji. Donald Trump pokazał, że nie jest prezydentem przewidywalnym, tak samo jego środowisko - MAGA. Środowisko Republikanów inaczej postrzega zagrożenie ze strony Rosji, o czym mogliśmy się przekonać w opublikowanych przez USA strategicznych dokumentach - Strategi Bezpieczeństwa Narodowego USA 2025 (NSS) oraz Strategii Obrony Narodowej USA na rok 2026 (NDS).

Gdzie w pierwszej możemy przeczytać, że zagrożenie ze strony Rosji jest "stałe, ale możliwe do opanowania" z naciskiem wojny na Ukrainie i arsenału nuklearnego. Dokument podkreśla, że europejskie NATO przewyższa Rosję ekonomicznie i demograficznie, co pozwala Europie na przejęcie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę. Zapewniono jednak, że

"Siły zbrojne USA będą gotowe do obrony przed rosyjskimi zagrożeniami dla USA. Departament Wojny będzie również nadal odgrywać kluczową rolę w samym NATO, nawet podczas dostosowywania obecności i działań sił zbrojnych USA na teatrze europejskim, aby w większym stopniu uwzględniać rosyjskie zagrożenie dla interesów amerykańskich, a także zdolności naszych sojuszników” - napisano w strategii.

Francuski parasol, choć mniejszy, niesie szansę na prawdziwą europejską autonomię strategiczną. Rozmowy zainicjowane przez Tuska wpisują się w szerszą wizję Macrona budowy „europejskiej suwerenności obronnej”. Dla Polski, która od lat zabiega o wzmocnienie wschodniej flanki, mogłoby to oznaczać dywersyfikację źródeł odstraszania i zmniejszenie ryzyka, że przyszły prezydent USA uzna europejskie zobowiązania za drugorzędne. Problemem pozostaje jednak suwerenny charakter francuskiej doktryny - Paryż nigdy nie zadeklarował, że atak na Warszawę automatycznie uruchomi francuski arsenał. Historycznie Francja wykazywała większą ostrożność w rozszerzaniu gwarancji nuklearnych poza własne terytorium.

Polityczne dylematy – sojusz transatlantycki kontra europejska autonomia

Pod względem politycznym wybór nie jest prosty. Opowiedzenie się wyłącznie za francuskim modelem mogłoby być odczytane w Waszyngtonie jako osłabienie zaufania do NATO i transatlantyckich więzi, szczególnie że Polska pozostaje jednym z największych beneficjentów amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Nie możemy zapominać także o podejściu Trumpa, mógłby odebrać to jako "policzek" i zabawę w zdolności nuklearne.

Z kolei forsowanie wyłącznie Nuclear Sharing może spotkać się z oporem Berlina i Paryża, które od lat sprzeciwiają się rozszerzaniu programu na nowe państwa. Najrozsądniejsza wydaje się więc strategia „dwóch fortepianów” – kontynuowanie rozmów z Francją jako elementu europejskiej architektury bezpieczeństwa, przy jednoczesnym konsekwentnym dążeniu do udziału w NATO Nuclear Sharing.

W ostatecznym rozrachunku parasol nuklearny nad Polską nie powinien być wyborem „albo-albo”. Najsilniejsza ochrona powstanie wtedy, gdy Warszawa umiejętnie połączy amerykańską potęgę z europejską inicjatywą. Bo w świecie, w którym Rosja otwarcie grozi bronią jądrową, Polska nie może sobie pozwolić na luksus stawiania wszystkiego na jedną kartę.

Zarówno premier Tusk, jak i prezydent Nawrocki, zamiast prześcigać się, czyja ochrona jest lepsza, powinni wspólnie opracować strategię działania. W interesie Polski jest by obydwie opcje były dla Polski, jak najkorzystniejsze. Historia pokazała, że sojusznicy, którzy nawet najlepiej się wypowiadają o Polsce, nie zawsze są gotowi "walczyć" za nasz kraj. Zarówno USA, jak i Francja zmieniły podejście do Rosji. USA pod rządami Trump pokazały, że są sprawcze wobec wszystkich, patrz: Iran (czerwiec 2025), Wenezuela oraz Iran w lutym 2026. Tymczasem wobec Putina Trump nie jest aż tak silny, ciągle daje się jemu mamić, licząc, że przeciągnie Rosję na swoją stronę wobec Chin. Obecna administracja amerykańska bardzo naiwnie patrzy na Rosję. I mimo tego, że Polska jest wiernym sojusznikiem Waszyngtonu, to nie ma gwarancji, że w razie, zagrożenia, Stany Zjednoczone zdecydują się bronić Polski. Po drugie, potencjalne włącznie Polski w Nuclear Sharing od razu spotka się z protestem Rosji. Można sobie wyobrazić telefon Putina do Trumpa z prośbą o tym, by nie włączać Polski w ten program, ponieważ Rosja odbierze to jako zagrożenie i przemieści swoją broń bliżej.

Francja przed wojną pełnoskalową na Ukrainie nie widziała zagrożenia ze strony Rosji i chciała z nią robić interesy. Dopiero teraz to się zmieniło i przyjęła ostrzejszy kurs. Nikt także nie gwarantuje, że jak do władzy dojdzie Marine Le Pen i jej środowisko, to postrzeganie zagrożenia ze strony Francji nie zmieni się ponownie. W styczniu 2026 Politico opisało wewnętrzną różnicę w Rassemblement National (RN): Jordan Bardella, który jest typowany na kandydata na prezydenta mówił o Rosji jako o „zagrożeniu” dla Francji i Europy, podczas gdy Le Pen pozostaje bliższa starej gaullistowskiej linii czyli że Rosja nie jest głównym wrogiem, ważniejszy jest „suwerenizm” i unikanie konfrontacji z USA/NATO.

Poza tym Marine Le Pen wraz z Jordanem Bardellą jest bardzo sceptyczna wobec pomysłu Macrona na rozszerzenie francuskiego parasola nuklearnego na inne kraje europejskie. Podkreślają, że parasol nuklearny nie może stać się narzędziem integracji europejskiej. Uważają to za zagrożenie dla czysto narodowego charakteru francuskiej siły nuklearnej i obiecują, że do wyborów 2027 będą najmocniej bronić suwerenności i skuteczności francuskiego odstraszania. Więc można sądzić, że gdy dojdą do Francji zmienią decyzję Macrona albo zaczną ją podważać, jest to także ogromne ryzyko dla Francji.

Nie mniej udział w Nuclear Sharing oznaczałby dla Polski realny głos w planowaniu nuklearnym NATO, bezpośrednią integrację z sojuszniczym systemem dowodzenia i jasny sygnał dla Kremla: atak na Polskę uruchomiłby mechanizmy całej potęgi amerykańskiej. Polska zyskałaby również bezpośredni głos w Nuclear Planning Group (NPG) na poziomie operacyjnym, a nie tylko konsultacyjnym – dziś już w niej uczestniczy, ale pełna rola DCA oznaczałaby udział w planowaniu misji, ćwiczeniach i procedurach użycia broni. Musimy jednak pamiętać, program nie jest darmowy ani bezwarunkowy. Podstawowym obowiązkiem jest przygotowanie infrastruktury i personelu. Jeśli Polska zdecydowałaby się na wariant maksymalny, musiałaby wybudować lub dostosować specjalne, chronione magazyny na polskich lotniskach, a sama broń pozostawałaby jednak wyłącznie pod strażą i kontrolą amerykańską, zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Nawet w wariancie bez stałego przechowywania bomb Polska musiałaby: wyszkolić pilotów F-35 i personel techniczny do standardów nuklearnych (specjalistyczne kursy w USA i udział w corocznych ćwiczeniach typu Steadfast Noon), dostosować bazy do wymogów NATO (zabezpieczenia, łączność, procedury) oraz ponieść koszty modernizacji i szkoleń.

Poza tym decyzja o ewentualnym użyciu broni należałaby wyłącznie do prezydenta USA i NPG NATO – Polska nie zyskuje prawa weta ani samodzielnego uruchomienia arsenału. Dodatkowo rozszerzenie programu wymaga jednomyślnej zgody wszystkich sojuszników, co w praktyce oznacza negocjacje z Berlinem i Paryżem, które tradycyjnie są ostrożne wobec przesuwania broni na wschód.

Z drugiej strony Polska jest w NATO, więc obejmuje ją parasol nuklearny Sojuszu, który gwarantuje USA i Wielka Brytania. Polska, decydując się na gwarancje ze strony jeszcze Francji zyskałaby alternatywne źródło odstraszania, niezależne od decyzji Waszyngtonu. Geograficzna bliskość Francji i jej ekonomiczna współzależność z Europą Środkową mogą zwiększać polityczną determinację Paryża do obrony sojuszników w porównaniu z odległymi Stanami Zjednoczonymi. To także sygnał dla Rosji, że atak na Polskę uderzyłby w interesy nie tylko USA, ale i silnego europejskiego gracza nuklearnego. Jednakże Francuski arsenał pozostaje stosunkowo niewielki – około 290 głowic – i w pełni kontrolowany przez prezydenta Francji, bez mechanizmów konsultacyjnych podobnych do NATO. Decyzja o użyciu broni pozostaje wyłącznie suwerenną prerogatywą Paryża, co rodzi pytania o wiarygodność: czy Francja naprawdę uznałaby atak na Warszawę za zagrożenie własnych „żywotnych interesów”? Historycznie Paryż wykazywał ostrożność w rozszerzaniu gwarancji poza własne terytorium, a brak integracji z NATO oznacza mniejszą siłę rażenia i brak bezpośredniego udziału Polski w planowaniu nuklearnym.

Paryż także nie jest dla Rosji tak straszny, jak są nim Stany Zjednoczone. Wiadome jest, że siła potęgi w tej kwestii będzie na korzyść USA a nie Francji.

Polska stoi przed dylematem, który można opisać jako konieczność „grania na dwóch fortepianach” jednoczesnego zacieśniania relacji z USA i budowania strategicznych więzi w Europie. W obliczu nieprzewidywalności polityki amerykańskiej, dywersyfikacja gwarancji bezpieczeństwa jest jedynym rozsądnym wyjściem. Współpraca z Francją wpisuje się w dążenie do europejskiej autonomii strategicznej i wzmacnia pozycję Polski w UE.

Krytycy francuskiej propozycji podnoszą argument o jej ograniczonej wiarygodności – bez jednoznacznej gwarancji użycia broni jądrowej w obronie sojusznika, pozostaje ona w dużej mierze deklaracją polityczną. Tymczasem dołączenie do Nuclear Sharing byłoby krokiem o realnym, militarnym znaczeniu, choć potencjalnie niosącym ze sobą ryzyko eskalacji i uczynienia Polski celem pierwszego uderzenia.

Najlepsza strategia dla Polski wydaje się łączyć obie ścieżki, czyli kontynuować rozmowy z Francją jako „europejską polisę ubezpieczeniową”, jednocześnie konsekwentnie dążyć do Nuclear Sharing z USA. Tylko takie podejście „dwóch fortepianów” daje maksymalną odporność na niepewność geopolityczną i najsilniejszy sygnał odstraszający wobec Rosji. A nasi polscy politycy przede wszystkim powinni się powstrzymać przed atakowaniem się wewnętrznie i krytykowaniem drugiej strony w tej kwestii. Tutaj trzeba działać wspólnie, nie działać poza plecami czy podkładać sobie nogi pod nogi, jak to nasi politycy potrafią. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, jeśli zniszczymy sobie mosty po obydwu stronach to zostaniemy z niczym.