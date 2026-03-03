Oto zaktualizowane trendy branży strzeleckiej po tegorocznych targach, od ergonomii po nowe technologie.

Tegoroczne odsłony wydarzeń pokazały, że sektor cywilnego bezpieczeństwa i szkoleń strzeleckich wchodzi w fazę dojrzałości. Zamiast rewolucji technologicznej widzimy raczej ewolucję: większą dostępność sprzętu, nastawienie na rozwój kompetencji użytkowników oraz integrację strzelectwa z szeroko rozumianym bezpieczeństwem osobistym.

Ergonomia i dopasowanie pod użytkownika

Jednym z najmocniejszych wątków tegorocznych targów broni jest ergonomia. Nowe generacje popularnych pistoletów koncentrują się na dopasowaniu do użytkownika, możliwościach personalizacji i poprawie komfortu pracy z bronią. Widać wyraźnie, że rynek przeszedł etap fascynacji nowymi konstrukcjami i skupił się na praktycznych ulepszeniach dostępnych już modeli, zwiększając ich użyteczność.

Doskonałym przykładem jest nowa, szósta już generacja broni krótkiej znanej marki GLOCK, która po długo wyczekiwanych zmianach trafiła ostatecznie na początku roku do polskich sklepów. Nowy model został zmodyfikowany m.in. o takie cechy jak:

płynniejsza praca języka spustowego,

poprawa ergonomii i struktury chwytu,

wyprofilowanie wlotu gniazda magazynka,

kształt zamka ułatwiający celne odkładanie broni do kabury.

Drobne, lecz odczuwalne zmiany spotkały się z pozytywnym odbiorem rynku, który od dłuższego czasu czekał na połączenie niezawodnej konstrukcji GLOCK z komfortem użytkowania.

Standaryzacja montażu optyki i poprawa płynności pracy języka spustowego

Trend ten daje się zauważyć nie tylko na przykładzie pistoletu Glock, ale również w produktach takich marek jak Heckler & Koch, która wprowadziła niedawno kolejną generację swojego flagowego modelu - VP9A1. U obu producentów widzimy - zamiast skupiania się na radykalnych zmianach mechanicznych i odkrywaniu koła na nowo - modyfikacje polegające na:

dopracowaniu ergonomii chwytu,

standaryzacji montażu optyki,

poprawie płynności pracy języka spustowego.

Kolejnym ciekawym przykładem tej tendencji jest nowa propozycja firmy FN America, która zadebiutowała niedawno z modelem FN 309 MRD - pistolet służbowy przygotowany pod montaż optyki, w agresywnych przedziałach cenowych. Zastosowano w nim liczne modyfikacje sprzyjające mniej doświadczonym strzelcom jak np. zmniejszony opór języka spustowego czy lżejszą sprężynę powrotną zamka, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności, z której słynie ta marka. To kolejna, mocna rynkowa propozycja nie tylko dla strzelców poszukujących broni do ochrony osobistej, ale równie ciekawa alternatywa w przetargach dla służb.

Pistolet TX9 - ciekawa alternatywa dla służb

Kolejnym przykładem jest marka Taurus, która wpasowując się w tegoroczny trend postawiła na sprawdzone rozwiązanie, wprowadzając na rynek pistolet TX9, będący połączeniem popularnego modelu TX22, który w nowej odsłonie pojawił się kalibrze 9 mm, tworząc tym samym ciekawą alternatywę pistoletów dla służb, oferowanych za niewygórowaną cenę. Jest szansa, że niebawem trafi on również na rynek polski, tworząc konkurencję popularnym wśród cywili modelom takim jak Springfield ECHELON czy CZ P10C.

Na modułowość rozwiązań postawiła znana i ceniona na naszym rynku marka pistoletów Bul Armory, która w tym roku weszła agresywnie na rynek z nowymi odsłonami platform 1911 i 2011 oraz zaprojektowanym do nich modułowym językiem spustowym umożliwiającym strzelcowi wiele wariantów ustawień o różnym zasięgu palca, które można samodzielnie wprowadzić w czasie krótszym niż 60 sekund, bez konieczności ingerencji rusznikarskiej. Dodatkowo ciekawą propozycją jest nowy, nietypowy kształt języka spustowego przypominający kotwicę, który pozwala indeksować palec szybciej i z większą pewnością.

Mete MC9, wersja PRIME RADIAN - subkompaktowy pistolet ze sportowym zacięciem

Marka Canik nie pozostaje w tyle i w tym roku może pochwalić się ciekawą ewolucją modelu Mete MC9 - wersją PRIME RADIAN - subkompaktowym pistoletem ze sportowym zacięciem, w którym zastosowano portingowaną lufę Radian RAMJET z kompensatorem AFTERBURNER - co w tej kombinacji daje minimalizację odrzutu i zdecydowanie poprawia zarządzanie bronią, szczególnie przy 3,8 celowej lufie.

Przypuszczać można, że działania producentów broni skierowane na ewolucję istniejących modeli mają na celu utrzymanie udziału w rynku, na którym konkurencja z roku na rok jest coraz większa. Rywalizacja w zakresie funkcjonalności, połączona z utrzymaniem niskich cen, jest kierunkiem szczególnie istotnym dla rynku szkoleniowego. Instruktorzy i strzelnice coraz częściej pracują z osobami początkującymi, a ergonomia i dostępność sprzętu w dobrej cenie wpływają pozytywnie na popularyzację strzelectwa i możliwości zakupowe przyszłych posiadaczy broni.

Rozwój platform 1911 i 2011

Kolejnym trendem jest upowszechnienie platformy w stylu 1911, niegdyś zarezerwowanej dla modeli customowych i zawodników z najwyższej półki. Obecnie, modele o podobnej architekturze, produkowane są coraz częściej przez dużych producentów masowych. Wejście firmy SIG Sauer z platformą P211 - kluczowo zintegrowaną z szeroko rozpowszechnionym ekosystemem magazynków P320 - stanowi istotne wyzwanie dla dotychczasowej dominacji Staccato.

Równocześnie agresywne wejście Kimbera z kompensowanym modelem 2K11 pokazuje, że producenci wywodzący się z tradycji 1911 dostosowują się do współczesnych wymagań pojemności i funkcjonalności, aby utrzymać konkurencyjność.

Bul Armory. Niekwestionowany lider w rozwoju platform 1911 i 2011

Ponownie warto wymienić w tym miejscu markę Bul Armory, która staje się niekwestionowanym liderem w rozwoju platform 1911 i 2011, co wyrażają tegoroczne premiery na ich stanowisku. Najnowszym hitem Bul Armory na rok 2026 jest model TAC PRO Comp na stalowej ramie, który oprócz 8 portów w lufie posiada dodatkowo kompensator, co w połączeniu z lekką sprężyną powrotną generuje „negatywny podrzut”, niwelując podrzut broni w odczuwalnym stopniu.

Boom na szkolenie i kompetencje

Branża coraz mocniej podkreśla:

odpowiedzialność użytkowników,

edukację w zakresie bezpieczeństwa,

profesjonalizację instruktorów,

rozwój programów treningowych.

To trend szczególnie widoczny w Europie Środkowej, gdzie rynek cywilnego szkolenia strzeleckiego dynamicznie rośnie. Widać wyraźny wzrost propozycji w zakresie systemów do treningu bezstrzałowego oraz nowe propozycje pozwalające na realistyczne treningi typu Force on Force, czego przykładem jest wprowadzenie na rynek konwersji MT-X do popularnych modeli pistoletów Canik.

Co to oznacza dla Polski?

Polski rynek strzelecki znajduje się dziś w fazie przyspieszenia, jakiego nie obserwowano od dziesięcioleci. Rosnąca liczba stowarzyszeń, nowych inicjatyw szkoleniowych oraz osób ubiegających się o pozwolenia na broń pokazuje wyraźnie, że zainteresowanie strzelectwem, sportem oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywatelskim systematycznie rośnie. Coraz większą rolę odgrywa przy tym nie tylko sam sprzęt, lecz przede wszystkim rozwój kompetencji użytkowników i odpowiedzialnej kultury posiadania broni.

Choć globalne kierunki rozwoju branży wyznaczane są tradycyjnie przez wydarzenia takie, jak SHOT Show w Stanach Zjednoczonych, kontynuacja dyskusji o przyszłości rynku - zarówno w obszarze technologii, jak i szkolenia - coraz wyraźniej przenosi się również na poziom lokalny. Europa, a wraz z nią Polska, staje się aktywnym uczestnikiem tej debaty.

