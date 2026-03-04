Brytyjskie Ministerstwo Obrony zamówiło 23 śmigłowce AW149 od Leonardo za miliard funtów.

Kontrakt wzmocni zakłady w Yeovil, gwarantując tysiące miejsc pracy i rozwój technologii.

AW149 to uniwersalna platforma, która ujednolici flotę i zwiększy gotowość operacyjną.

Polska już używa AW149, a maszyny są dostarczane na mocy kontraktu z 2022 roku.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony przyznało koncernowi Leonardo kontrakt o wartości miliarda funtów (około 4,90 miliarda zł) na dostawę 23 nowych wielozadaniowych śmigłowców AW149 w ramach programu New Medium Helicopter (NMH). Maszyny powstaną w zakładach Leonardo w Yeovil. uważanych za „dom brytyjskich śmigłowców”, i znacząco wzmocnią zdolności transportowe i wsparcia brytyjskich sił zbrojnych.

Wzmocnienie przemysłu i potencjału obronnego

Nowa umowa umacnia pozycję Yeovil jako kluczowego ośrodka krajowej i eksportowej produkcji wojskowych wiropłatów, gwarantując utrzymanie tysięcy miejsc pracy oraz długoterminowe zabezpieczenie strategicznych kompetencji obronnych Wielkiej Brytanii. Leonardo podkreśla, że inwestycja w NMH, połączona z równoległym rozwojem technologii autonomicznych w programie Proteus, stanowi filar realizacji brytyjskiej Defence Industrial Strategy.

Proteus to pierwszy brytyjski bezzałogowy system o napędzie śmigłowym, opracowany wspólnie z Royal Navy, który odbył swój pierwszy lot na początku 2026 roku. W ocenie brytyjskiego resortu obrony rozwój Proteusa oraz produkcja AW149 pokazują, że Wielka Brytania staje się liderem technologii załogowych i autonomicznych wiropłatów.

Leonardo: inwestycja w przyszłość technologii

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję rządu Wielkiej Brytanii o przyznaniu kontraktu NMH. To inwestycja, która nie tylko wzmacnia nasze możliwości przemysłowe w Wielkiej Brytanii, ale także wspiera budowę przyszłego potencjału technologicznego i eksportowego kraju - powiedział Roberto Cingolani, dyrektor generalny Leonardo.

Z kolei Gian Piero Cutillo, dyrektor zarządzający Leonardo Helicopters, określił przyznanie kontraktu jako „nowy rozdział w historii Yeovil”. Jak dodał, AW149 wyróżnia się nowoczesną konstrukcją, wysoką wydajnością i interoperacyjnością, które zapewniają elastyczność w realizacji szerokiego spektrum zadań wojskowych.

AW149 - uniwersalna platforma dla różnych misji

Śmigłowiec AW149 jest przeznaczony do działania w zróżnicowanych środowiskach: od operacji bojowych po akcje humanitarne i ratownicze. Wprowadzenie tego typu w roli „uniwersalnej platformy” pozwoli brytyjskim siłom zbrojnym ujednolicić flotę średnich śmigłowców i zastąpić kilka starzejących się typów maszyn.

W efekcie program NMH zapewni większą efektywność eksploatacji, uproszczenie logistyki oraz podniesienie gotowości operacyjnej. AW149 jest już eksploatowany przez kilku użytkowników międzynarodowych i rozważany przez kolejne państwa, co dodatkowo zwiększa potencjał eksportowy zamówienia i brytyjskiego przemysłu lotniczego.

Warto przypomnieć, że Polska posiada śmigłowce AW149 w służbie i produkuje je lokalnie w zakładach PZL-Świdnik. W 2022 r. podpisano kontrakt na 32 maszyny dla Wojska Polskiego, z dostawami trwającymi do 2029 r. Wartość kontraktu wynosi około 8,25 mld zł. W jego ramach Polska otrzymuje nie tylko same śmigłowce, ale także kompletny pakiet logistyczny, części zamienne, sprzęt obsługowy, szkolenie personelu latającego i technicznego oraz nowoczesne symulatory.

Pierwsze maszyny, aby jak najszybciej wesprzeć wojsko, powstały jeszcze we włoskiej fabryce w Vergiate. Do końca 2023 roku 25. Brygada Kawalerii Powietrznej odebrała trzy takie śmigłowce. Jednocześnie od samego początku polscy inżynierowie i technicy z PZL-Świdnik brali udział w procesie produkcyjnym we Włoszech, a w Polsce trwały intensywne przygotowania do uruchomienia własnej linii montażowej i pełnego serwisu, a pierwszy AW149 ze Świdnika został przekazany Wojsku Polskiemu w listopadzie 2025 roku do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Docelowo wszystkie pozostałe AW149 mają być produkowane w Świdniku, wraz z pełnym transferem technologii i know-how. Dzięki temu Polska zyskuje nie tylko nowe maszyny, ale także niezależne zdolności do ich budowy, modernizacji i napraw przez kolejne dekady. Polska wersja AW149 jest bogato wyposażona: posiada nowoczesne systemy optoelektroniczne, karabiny maszynowe 7,62 mm, wyrzutnie rakiet niekierowanych i kierowanych (w tym pociski AGM-114R2 Hellfire II – zakontraktowano 800 sztuk), a także zaawansowane systemy samoobrony. Uzbrojenie może być instalowane zarówno wewnątrz kabiny, jak i na zewnętrznych belkach.

Głównym zadaniem tych śmigłowców będzie zastąpienie wysłużonych Mi-8 i Mi-17 oraz wzmocnienie możliwości transportowych i wsparcia wojsk lądowych, szczególnie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej. AW149 znacznie zwiększy mobilność polskich wojsk, zdolności do szybkiego przerzutu żołnierzy, ewakuacji medycznej MEDEVAC oraz precyzyjnego rażenia celów na polu walki. W dłuższej perspektywie maszyny te będą integrowane z nowoczesnymi systemami rozpoznania i kierowania ogniem.

Na podstawie komunikatu prasowego Leonardo