Wyzwanie dla polskiej ochrony zdrowia: rzygotowanie cywilnych placówek medycznych do współpracy z wojskiem w czasie konfliktu zbrojnego.

Gen. Gielerak ocenia poziom przeszkolenia lekarzy cywilnych na „1” w skali 1-10, podkreślając potrzebę specjalnych kompetencji w warunkach wojennych.

„Osoba nieprzygotowana zginie albo będzie odpowiadać za śmierć innych”, zwraca uwagę wojskowy i wyjaśnia, co zrobić, aby poprawić obecną sytuację.

System ochrony zdrowia w obliczu konfliktu

26 lutego 2026 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbyła się trzecia edycja konferencji „Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa”. Tym razem jej tematyka poświęcona była zagadnieniu: „Przygotowanie praktyczne: szkolenia personelu i koordynacja medyczna w sytuacji konfliktu”, a wydarzenie koncentrowało się na czynniku ludzkim oraz procedurach operacyjnych, które decydują o skuteczności działania systemu medycznego w warunkach wojny.

W rozmowie z Portalem Obronnym gen. Gielerak podkreślił: „Musimy się przede wszystkim permanentnie szkolić. Musimy zbierać na bieżąco doświadczenia, przygotowywać personel, gromadzić odpowiednie zasoby materiałowe, lekowe, udoskonalać infrastrukturę medyczną i to co jest niezwykle ważne. Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć”. Tym samym podkreślając konieczność budowy spójnego, wielopoziomowego systemu przygotowania personelu medycznego na wypadek wojny.

Pytany o ocenę obecnego poziomu przeszkolenia lekarzy z podmiotów cywilnych na przypadek kryzysu powiedział: „W skali od 1 do 10? 1”. Jak jednak podkreślił, nie chodzi o podważanie kompetencji lekarzy w codziennej pracy, lecz o zupełnie inne realia funkcjonowania w warunkach konfliktu zbrojnego: presji czasu, ograniczonych zasobów i zagrożenia życia.

„Rozwinę tę myśl, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co znaczy być przygotowanym na okoliczność konfliktu zbrojnego. Nie odmawiam żadnemu lekarzowi fachowości w tym, co robi na co dzień. Natomiast warunki konfliktu zbrojnego wymagają całkowicie często innych kompetencji, przede wszystkim świadomości tego, w jakich warunkach się działa i jakiego rodzaju decyzję trzeba będzie podejmować. To jest kwestia umiejętności medycznych, ale też i odporności psychicznej. Do tego, aby być gotowym do działania w tych warunkach, trzeba się przygotować. Osoba nieprzygotowana zginie albo będzie odpowiadać za śmierć innych. Nikt nie urodził się z tymi kompetencjami. To trzeba wyćwiczyć. Czy jesteśmy w stanie przygotować lekarzy na tego typu trudne sytuacje? Oczywiście, po to właśnie to robimy.” – wyjaśnił.

Wzór z północy Europy

Budowa odpornego systemu ochrony zdrowia nie jest abstrakcyjną wizją. Gen. Gielerak wskazał przykład Finlandii, która od lat rozwija model powszechnej gotowości państwa na sytuacje kryzysowe.