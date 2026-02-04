Przyszłość dronów w Wojsku Polskim nabiera kształtów. Unikalne laboratorium dronowe 19. Brygady

We wtorek, 3 lutego 2026 roku, w siedzibie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, odbyła się kluczowa prezentacja, w której uczestniczył zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. rez. Mirosław Bryś. Przedmiotem wizyty było innowacyjne laboratorium dronowe 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej – jednostka, która może stać się wzorem dla całych Sił Zbrojnych RP w zakresie implementacji technologii bezzałogowych.

Obecność generała Brysia w Lublinie nie była przypadkowa. Stanowiła ona istotny element szeroko zakrojonych analiz prowadzonych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, których celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących efektywnej implementacji rozwiązań bezzałogowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP - jak możemy dowiedzieć się z wpisu na X BBN-u.

Generał Bryś miał okazję z bliska przyjrzeć się procesom obejmującym serwisowanie, konfigurację oraz wdrażanie systemów bezzałogowych. To praktyczne aspekty, które decydują o tym, czy nowoczesny sprzęt jest jedynie pozycją w inwentarzu, czy realnym narzędziem zwiększającym potencjał bojowy na polu walki. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele szefa Inspektoratu Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia.

Jak napisał generał Bryś na platformie X:

"Dziękuję kadrze i żołnierzom 19 Lubelskiej BZ za bardzo merytoryczne spotkanie dot. procesu wdrażania "laboratorium dronowego" oraz przedstawieniu wizji dalszego rozwoju. Otwartość na zmiany, implementacja sprawdzonych rozwiązań to droga do sukcesu"

Z kolei jak dodał wiceminister MON Cezary Tomczyk na X:

"Uruchomiliśmy laboratoria dronowe w Wojsku Polskim właśnie po to, aby dronizacja pola walki była powszechna. Krok po kroku postępuje i będzie realizowana http://m.in. z programu SAFE. Cieszę się z zainteresowania prezydenta Karola Nawrockiego tym zagadnieniem".

Strategiczne znaczenie dronów dla Sił Zbrojnych RP

Doświadczenia z ostatnich konfliktów zbrojnych na świecie, a zwłaszcza wojny w Ukrainie, bezsprzecznie pokazały, że systemy bezzałogowe zrewolucjonizowały sposób prowadzenia działań wojennych. Drony przestały być jedynie narzędziem do prowadzenia rozpoznania, a stały się kluczowym elementem ofensywnym i defensywnym. Wizyta generała Brysia podkreśla, że polskie władze doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Przyjęty Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039 określa m.in. docelową liczebność, kierunki rozwoju kompetencji operacyjnych, priorytety modernizacji technicznej oraz zasady budowy i utrzymania zasobów rezerw. Dokument obejmuje szerokie wdrażanie systemów bezzałogowych i autonomicznych - dronizacja i robotyzacja obejmie wszystkie rodzaje wojsk, domeny i funkcje bojowe: rozpoznanie, wsparcie decyzyjne, rażenie oraz zabezpieczenie logistyczne, na wszystkich szczeblach – strategicznym, operacyjnym i taktycznym.