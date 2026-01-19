Francuska DGA zamówiła sześć bezzałogowych śmigłowców VSR700 dla Marynarki Wojennej, z dostawami od 2028 roku.

VSR700 to wszechstronny system rozpoznawczo-patrolowy, zdolny do przenoszenia różnorodnych czujników i uzbrojenia.

Jakie nowe możliwości operacyjne zyska francuska marynarka dzięki tej innowacyjnej technologii?

„Jesteśmy zaszczyceni, że francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych zdecydowało się uruchomić kolejną fazę programu VSR700, obejmującą produkcję seryjną na potrzeby Francji oraz przyszłych klientów eksportowych, w ramach porozumienia podpisanego podczas Paris Air Show w 2025 roku. Airbus Helicopters jest w pełni zaangażowany w dostarczenie tej bardzo potrzebnej zdolności operacyjnej. Nasze zespoły koncentrują się na zapewnieniu Marynarce Wojennej Francji niezawodnego, wysokowydajnego narzędzia, które wzmocni jej suwerenność i skuteczność realizacji misji” – powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters.

VSR700 zostanie dostarczony w konfiguracji rozpoznawczo-patrolowej (ISR), która obejmuje wyposażenie w radar obserwacyjny, głowicę optoelektroniczną oraz odbiornik AIS (Automatic Identification System) pozwalający na identyfikację statków i okrętów. Naval Group zapewni jego integrację z ogólną architekturą okrętów oraz połączenie z systemem misji Steeris®.

VSR700 to bezzałogowy system powietrzny oparty na lekkim załogowym śmigłowcu Cabri G2 firmy Hélicoptères Guimbal. Morska wersja wojskowa została opracowana i przetestowana w ramach programu SDAM (Système de drone aérien de la Marine) przez Marynarkę Wojenną Francji i DGA, we współpracy z Naval Group. VSR700 oraz jego system misji były szeroko testowane zarówno na lądzie, jak i na morzu. Często wykorzystywany jako uzupełnienie śmigłowca załogowego, VSR700 może służyć do rozszerzenia zdolności okrętu w zakresie zbierania informacji oraz prowadzenia długotrwałych misji obserwacyjnych.

VSR700 może przenosić różnorodne czujniki dalekiego zasięgu o wysokich parametrach. Choć Marynarka Wojenna Francji będzie wykorzystywać go w konfiguracji ISR, VSR700 jest wielozadaniowym systemem bezzałogowym, który może być używany do różnych misji, w tym logistycznych oraz rozpoznawczo-uderzeniowych. W tej ostatniej konfiguracji ta 750 kg maszyna może przenosić na przykład do 4 rakiet kierowanych laserowo lub boje sonarowe do wykrywania okrętów podwodnych. Ten arsenał będzie stale rozbudowywany.

Co istotne, śmigłowiec bezzałogowy może być również stosowany w misjach cywilnych, takich jak gaszenie pożarów czy reagowanie kryzysowe. Airbus zademonstrował także w ostatnim czasie zdolność VSR700 do współdziałania z załogowymi śmigłowcami w ramach rozwiązania HTeaming. Dzięki temu maszyna może być kontrolowana na przykład z pokładu morskiego śmigłowca NH90 Caiman, który jest standardową maszyną na pokładzie okrętów wojennych Francji, ale też Niemiec czy Hiszpanii. Otwiera to możliwość eksportu wersji wojskowej tego bezzałogowca.