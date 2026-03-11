Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski o cyberatakach na Polskę. Ujawnili porażające dane

Nasz kraj mierzy się z hybrydowym konfliktem, w którym "cyfrowe czołgi" uderzają w strategiczną infrastrukturę, narażając na szwank bezpieczeństwo mieszkańców.

Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z Krzysztofem Gawkowskim zaprezentowali plan bezpieczeństwa bazujący na innowacjach, zagranicznych partnerstwach oraz budowaniu świadomości obywateli.

Rządzący udoskonalają systemy zabezpieczeń, o czym świadczy redukcja czasu odpowiedzi na fałszywe komunikaty do zaledwie pięciu minut oraz ścisła kooperacja z USA.

Armia przejmuje coraz więcej obowiązków w zabezpieczaniu cywilnego sektora, natomiast nauka sprawdzania źródeł urasta do rangi fundamentu narodowej solidarności.

Cyberataki na polską infrastrukturę. Minister cyfryzacji ostrzega

Dzisiejsze starcia zbrojne całkowicie zamazują podział na klasyczne operacje wojskowe i agresję w sieci. Hybrydowe uderzenia, z którymi nasz kraj mierzy się każdego dnia, przestały być wyłącznie teoretycznym scenariuszem, stając się namacalnym niebezpieczeństwem dla ustroju oraz spokoju Polaków. Jak dobitnie podkreślił szef resortu cyfryzacji i wicepremier, to zagrożenie nie majaczy gdzieś na horyzoncie, ale rozgrywa się na naszych oczach.

Ta plastyczna metafora doskonale pokazuje, że internetowi agresorzy nie polują już wyłącznie na poufne informacje, lecz celują w kluczowe systemy warunkujące przetrwanie obywateli. Zabezpieczenie strategicznej infrastruktury państwa urosło do rangi najważniejszego wyzwania, które wymusza na władzach, armii oraz prywatnych przedsiębiorstwach niespotykaną dotąd koordynację działań.

„Na polskich ulicach, w polskich miastach cyfrowe czołgi już stoją i atakują infrastrukturę krytyczną, w tym energetykę czy wodociągi. Te cyfrowe czołgi mogą sparaliżować nasze życie, bo tam nie będzie nikt patrzył na to, co się wydarzy w przestrzeni naszego kraju, tylko liczy się cel. A cel jest taki, pozbawić nas prądu w gniazdku i wody w kranie o poranku. I wyobraźcie sobie taki poranek z komunikatem, że tydzień albo dwa tygodnie tego nie ma” – mówił Krzysztof Gawkowski podczas konferencji Portalu Obronnego.

Polska strategia obronna. Krzysztof Gawkowski ujawnia szczegóły

Realne zabezpieczenie kraju przed dezinformacją i atakami hakerskimi bazuje na dwóch ściśle powiązanych elementach: nowoczesnych narzędziach oraz potędze samych obywateli. Przedstawiciele rządu zarysowali wielowymiarowy plan, w którym wysoce specjalistyczna wiedza informatyczna przeplata się z kształtowaniem odpowiednich postaw u każdego z mieszkańców.

„Jak przyszliśmy z panem premierem do rząd, czas przygotowany przez naszych poprzedników na to, żeby przeciwdziałać dezinformacji to było 24 godziny. Po 24 godzinach dezinformacja to sama wygasła. Skróciliśmy ten łańcuch decyzyjny do 5 minut. Dzisiaj w Polsce zainfekowana infosfera na poziomie administracji, łańcuch decyzyjny trwa 5 minut i dzięki temu udało się walczyć z tym fake newsem dotyczącym mobilizacji” – wyjaśniał wicepremier Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski o współpracy z USA i szybkości reakcji rządu

Szef resortu cyfryzacji zaznaczył wyraźnie, że w starciu z sieciowymi agresorami i kampaniami fake newsów najważniejszy pozostaje czas odpowiedzi służb. Aparat państwowy przeszedł gruntowną przebudowę łańcucha dowodzenia, dzięki czemu obecne interwencje mogą być podejmowane w zasadzie natychmiastowo.

Międzynarodowa ranga naszego kraju znacznie wzrosła dzięki nawiązaniu wyjątkowej formy współpracy z rządem w Waszyngtonie. Amerykanie wykazali się ogromnym zaufaniem do wiedzy i umiejętności polskich ekspertów zajmujących się odpieraniem zagrożeń w wirtualnej przestrzeni.

Należy jednak pamiętać, że najnowocześniejsze systemy obronne na niewiele się zdadzą, jeśli zawiedzie elementarna wiedza zwykłych użytkowników sieci. Krzysztof Gawkowski wezwał rodaków do wdrożenia zasad tzw. cyfrowej higieny, przekonując, by sprawdzone zachowania z realnego świata przenieść prosto do internetowej rzeczywistości.

„Polska jako jedyny partner podpisała z amerykańskim rządem memorandum o cyberbezpieczeństwie i oprócz sojuszu Five Eyes Polska ma indywidualną taką umowę, nikt inny. Oni mówią: szukamy partnerstw na świecie, jest jedno, które jest niepodważalne, najważniejsze i jest de facto naszym najważniejszym lotniskowcem w tej części Europy i świata. To Polska” – zaznaczył minister cyfryzacji, podkreślając wyjątkową pozycję kraju. „Jak wchodzicie do domu to myjecie ręce. Kto z was widział bakterie na tych rękach? Ale myjecie, bakterii nie widzicie. No to myjcie w tym cyfrowym życiu też swoje dłonie z tego, co jest w cyfrowym świecie, bo bakterii nie widzimy, a higienę tę naszą normalną jesteśmy w stanie zaaplikować sobie myciem rąk” – apelował Krzysztof Gawkowski.

Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega. Szef MON apeluje do Polaków

Minister obrony narodowej zwrócił uwagę na to, jak bardzo zmieniły się dziś zadania powierzane żołnierzom. W obliczu ataków poniżej progu wojny to właśnie armia przejmuje odpowiedzialność za nieprzerwane dostarczanie najważniejszych świadczeń dla ludności cywilnej.

„W kluczowych obszarach w ogóle zarządzania państwem wojsko będzie odgrywać coraz większą rolę. Im bardziej jest niebezpiecznie, im bardziej trzeba sprawnie i szybko podejmować działania. Wojsko będzie wkraczać w coraz szersze dziedziny życia cywilnego. Nie żeby je zawłaszczać, ale żeby te cywilne nie upadły” – zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Najważniejszym orężem w starciach na tle informacyjnym staje się obecnie odpowiednie wykształcenie. Biegłość w odróżnianiu prawdy od manipulacji zyskała w dzisiejszych realiach miano umiejętności o wadze państwowej.

„Edukacja o prawdzie w internecie. Moim zdaniem to jest w szkole najważniejsza lekcja, jaka powinna się dzisiaj odbywać. Jak oddzielić prawdę od kłamstwa w internecie? Jeden fałszywy tweet, który zyskuje milion wyświetleń, jest w stanie zniszczyć wieloletnią strategię de facto państwa czasem” – stwierdził szef MON.

Szef ludowców głośno przestrzegał także przed radykalnymi podziałami społecznymi oraz domowymi sporami politycznymi. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza to właśnie głęboka polaryzacja stanowi idealną pożywkę dla zagranicznych kampanii dezinformacyjnych i siania zamętu.

„Jeżeli nie znajdziemy gdzieś jakieś zdolności do opamiętania się, to to czego ja się boję również w tej walce dezinformacyjnej, to że my sami siebie pokonamy, że my nie będziemy potrzebować nikogo z zewnątrz, żeby nas najeżdżał i niszczył. To ryzyko wewnętrznego zniszczenia jest dzisiaj moim zdaniem największe w polskiej historii” – ostrzegał Władysław Kosiniak-Kamysz.

W podsumowaniu swojego wystąpienia lider PSL zwrócił się do obywateli z prośbą o hartowanie własnej wytrzymałości psychicznej. Zalecił też przygotowanie się na ewentualność całkowitego paraliżu systemów informatycznych, w których zaawansowana technika po prostu odmówi posłuszeństwa.

Debata Kosiniaka-Kamysza i Gawkowskiego. Kluczowe elementy cyberbezpieczeństwa

„Bądźmy przygotowani, że kiedyś komórka nie zadziała i nie poświęcajmy tylko ufności w to, że zawsze coś znajdziemy i wygooglujemy, tylko musimy mieć swoją wiedzę i umiejętności nabyte i utrwalone. Musimy wiedzieć, jak się zachować w sytuacji kryzysowej, jak się na nią przygotować” – dodał minister obrony narodowej.

Sukcesy polskich służb. CERT Polska uchronił 10 milionów osób

Deklaracje czołowych polityków mają pełne pokrycie w twardych statystykach, doskonale obrazujących efektywność rodzimych organów ścigania w neutralizowaniu działań hakerów. Krzysztof Gawkowski wyliczył, że podejmowane kroki realnie zabezpieczają finanse Polaków, a w samym minionym roku udało się odciąć dostęp do 200 tysięcy niebezpiecznych adresów internetowych. Specjaliści z CERT Polska oceniają, że ich praca ocaliła majątek 10 milionów osób, które były narażone na wyłudzenia danych. Każdego dnia filtruje się również kilkadziesiąt tysięcy podejrzanych wiadomości tekstowych, choć największy niepokój ekspertów wzbudziło zdarzenie z końcówki 2024 roku, mogące przynieść Polsce opłakane w skutkach konsekwencje.

Przytoczone liczby pokazują czarno na białym, że krajowy system ochrony cyfrowej spełnia swoje zadanie, a pompowanie środków w sztuczną inteligencję i formowanie grup typu Cyberlegion to absolutna konieczność w obecnym stuleciu. Spotkanie zorganizowane pod egidą Portalu Obronnego dobitnie uświadomiło opinii publicznej, że dbanie o suwerenność Rzeczypospolitej spoczywa obecnie na barkach polityków, żołnierzy oraz wszystkich obywateli, i to nie tylko na ulicach miast, ale przede wszystkim w przestrzeni wirtualnej.

„Pod koniec ubiegłego roku gigantyczny atak, który jeżeli by przeszedł pomyślnie to wyłączyłby nawet 70% sieci elektroenergetycznych. Został zatrzymany właśnie przez skuteczność działania” – ujawnił wicepremier Gawkowski, przytaczając przykład udaremnionego ataku.

