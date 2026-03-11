Wręczenie sztandaru 2. Regionalnej Bazie Logistycznej. Wyjątkowa uroczystość wojskowa w sercu Warszawy

Uroczystość wręczenia sztandaru 2. Regionalnej Bazie Logistycznej rozpocznie się o godzinie 11:00 w symbolicznym dla polskiej wojskowości miejscu – na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Ceremonia zostanie przeprowadzona zgodnie z najwyższymi standardami ceremoniału wojskowego, co podkreśli jej doniosłość.

Wydarzenie poprzedzi uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczyć będzie Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. bp dr Wiesław Lechowicz. Duchowy wymiar ceremonii ma na celu podkreślenie wartości, które od wieków towarzyszą polskiemu żołnierzowi: wierności, honoru i poświęcenia.

W uroczystości weźmie udział blisko 1000 osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych. Spodziewana jest obecność reprezentantów:

Ministerstwa Obrony Narodowej,

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnią również przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich, wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce oraz 200 uczniów z klas mundurowych z całego kraju. Honorowy patronat nad inicjatywą objął Komitet Honorowy Sztandaru, na czele którego stoi Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Sztandar wojskowy – więcej niż symbol

Sztandar wojskowy to dla każdej jednostki znak najwyższej wartości. To nie tylko płat tkaniny, ale symbol honoru, męstwa i wierności złożonej przysiędze. Jego utrata w boju była historycznie równoznaczna z największą hańbą, a jego obrona – z najwyższym poświęceniem. Jak trafnie ujął to kardynał Stefan Wyszyński:

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”.

Nadanie sztandaru jest aktem potwierdzającym tożsamość jednostki, jej zakorzenienie w historii oraz ciągłość tradycji polskiego oręża. To moment, w którym współcześni żołnierze stają się spadkobiercami pokoleń walczących o niepodległość Polski.

2. Regionalna Baza Logistyczna – cichy filar polskiej armii

Choć często pozostaje w cieniu jednostek bojowych, 2. Regionalna Baza Logistyczna jest jednym z najważniejszych elementów systemu obronnego państwa. To właśnie ta jednostka odpowiada za zabezpieczenie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP na ogromnym obszarze, koordynując działania podległych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.

Efektywna logistyka wojskowa jest kręgosłupem każdej nowoczesnej armii. Bez niej niemożliwe byłoby prowadzenie jakichkolwiek działań operacyjnych. Do kluczowych zadań 2. RBL należą:

planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt wojskowy, amunicję, paliwa i żywność,

magazynowanie i dystrybucja środków materiałowych,

utrzymanie i serwisowanie infrastruktury wojskowej,

koordynacja transportu i zabezpieczenie mobilności wojsk.

Sprawność logistyków bezpośrednio przekłada się na gotowość bojową żołnierzy na pierwszej linii, zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych.

Patron – gen. August Emil Fieldorf „Nil”

Wybór patrona jednostki nie jest przypadkowy. Generał August Emil Fieldorf „Nil” to legendarny dowódca Kedywu Armii Krajowej i zastępca Komendanta Głównego AK. Był wzorem żołnierskiego profesjonalizmu, odwagi i niezłomności. Po wojnie, w wyniku sfingowanego procesu, został zamordowany przez władze komunistyczne w 1953 roku. Jego postać symbolizuje wierność ideałom do samego końca. Nadanie jego imienia bazie logistycznej ma przypominać, że za technicznymi aspektami funkcjonowania armii stoją fundamentalne wartości: honor, służba i odpowiedzialność za państwo.

Wspólna troska o pamięć i tradycję

Organizatorami uroczystości są 2. Regionalna Baza Logistyczna oraz Fundacja Kultura i Historia. Zaangażowanie fundacji, która od lat realizuje projekty edukacyjne i historyczne, podkreśla społeczny wymiar wydarzenia. Jej celem jest nie tylko wsparcie organizacyjne, ale również promocja wartości patriotycznych i budowanie mostów między wojskiem a społeczeństwem.

Uroczystość wręczenia sztandaru 2. Regionalnej Bazie Logistycznej jest więc czymś więcej niż wewnętrznym świętem wojskowym. To okazja do wspólnej refleksji nad znaczeniem tradycji, roli Sił Zbrojnych we współczesnym świecie oraz pamięci o bohaterach, którzy, jak generał „Nil”, oddali życie za wolną Polskę.

Na podstawie komunikatu prasowego