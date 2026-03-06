Europa przygotowuje plan ewakuacji cywilów. Wśród państw Polska i Niemcy

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-03-06 18:49

Kraje północnej Europy uzgodniły przygotowanie wspólnych planów ewakuacji ludności cywilnej na wypadek poważnego kryzysu lub konfliktu zbrojnego. Jak informuje Reuters, inicjatywa ma być odpowiedzią na doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie oraz rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa regionu.

  • Dziesięć państw Europy Północnej, w tym Polska i Niemcy, przygotowuje wspólne plany ewakuacji cywilów.
  • Inicjatywa jest odpowiedzią na doświadczenia wojny w Ukrainie i rosnące obawy o bezpieczeństwo regionu.
  • Współpraca ma na celu zwiększenie ochrony ludności cywilnej w przypadku poważnych kryzysów lub wojny.

Plan ewakuacji cywilów

Dziesięć państw północnej Europy rozpoczęło współpracę nad przygotowaniem planów transgranicznej ewakuacji cywilów w przypadku poważnego kryzysu lub konfliktu zbrojnego. Jak podaje Reuters, inicjatywa obejmuje Niemcy i Polskę oraz państwa NATO: Estonię, Łotwę, Litwę, Szwecję, Norwegię, Finlandię, Islandię i Danię.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szwedzkie ministerstwo obrony, wspólne przygotowania mają obejmować m.in. organizację transportu, procedury kontroli granicznych oraz wyznaczenie specjalnych korytarzy transportowych dla ewakuowanej ludności. Planowanie ma również uwzględniać kwestie przyjmowania i rejestrowania uchodźców oraz ochronę szczególnie wrażliwych grup społecznych.

"Szwecja podpisała memorandum o porozumieniu w sprawie ochrony ludności cywilnej w regionie Morza Bałtyckiego i krajach nordyckich - wspólnie z Danią, Estonią, Finlandią, Niemcami, Islandią, Łotwą, Litwą, Norwegią oraz Polską. Porozumienie to umożliwia tymczasowe przemieszczanie ludności przez granice państw w sytuacjach kryzysowych lub - w najgorszym wypadku - w czasie wojny" - można przeczytać w komunikacie.

Szwedzki resort obrony przypomniał, że memorandum zostało podpisane w związku ze spotkaniem zorganizowanym przez Szwecję 6 lutego 2026 roku. Uczestniczyły w nim przedstawicieli Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii i Polski, a tematem dyskusji była ochrona ludności cywilnej w regionie Morza Bałtyckiego i krajów nordyckich.

Współpraca dla budowania bezpieczeństwa

Jak wskazano w cytowanym komunikacie, doświadczenia z wojny w Ukrainie pokazały, że czasowe przemieszczanie ludności może umożliwić kontynuowanie obrony kraju przy jednoczesnej ochronie cywilów. Od czasu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku z Ukrainy uciekły miliony osób, z których większość znalazła schronienie w innych państwach Europy. Celem nowej inicjatywy jest zwiększenie ochrony ludności cywilnej w przypadku poważnych kryzysów lub potencjalnej wojny. W ostatnich latach wiele państw regionu intensyfikuje przygotowania na potencjalny konflikt z Rosją.

„Jesteśmy członkami NATO i sąsiadami, którzy wzajemnie polegają na sobie w kwestiach bezpieczeństwa. Niniejsze memorandum wyraża nasze pragnienie dalszego pogłębiania współpracy w naszym regionie oraz wzmacniania wspólnych zdolności w zakresie gotowości” - podkreślił szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin.

Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę

Podobne działania podejmowano już wcześniej. W 2024 roku Finlandia podpisała porozumienie ze Szwecją dotyczące współpracy w sytuacjach kryzysowych. Z kolei Estonia, Łotwa i Litwa opracowały wspólne plany na wypadek masowej ucieczki ludności w obliczu koncentracji rosyjskich wojsk lub ewentualnego ataku. Warto jednak zwrócić uwagę, że Moskwa wielokrotnie deklarowała, iż nie planuje inwazji na państwa NATO.

