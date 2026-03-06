USA i Korea Południowa negocjują przeniesienie systemów Patriot na Bliski Wschód. W tle napięcia z Iranem

USA i Korea Południowa negocjują przeniesienie amerykańskiego sprzętu wojskowego na Bliski Wschód w obliczu napięć z Iranem.

Rozmowy dotyczą relokacji systemów obrony powietrznej, w tym Patriotów, z Półwyspu Koreańskiego.

Minister spraw zagranicznych Korei Południowej potwierdza negocjacje, jednocześnie zapewniając o niezmienności zaangażowania USA w obronę Korei Południowej.

Relokacja sprzętu wojskowego a bezpieczeństwo regionu

Rozmowy między Seulem a Waszyngtonem koncentrują się na zarządzaniu strategicznymi zasobami wojskowymi. Minister Czo Hjun potwierdził, że wojskowi z obu krajów ściśle współpracują w kwestii zarządzania zasobami strategicznymi. Odmówił jednak podania szczegółów operacyjnych, zaznaczając, że każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie. Dziennik „DongA Ilbo” ujawnił, że USA rozważa przemieszczenie systemów obrony powietrznej, w tym THAAD i Patriot, na Bliski Wschód. Ma to na celu wzmocnienie obrony w obliczu rosnącego napięcia z Teheranem.

Dowództwo sił USA w Korei (USFK) nie skomentowało bezpośrednio doniesień o ruchach wojsk, podkreślając jednocześnie niezachwiane zaangażowanie w obronę Korei Południowej przed zagrożeniem ze strony Północy. Szef południowokoreańskiej dyplomacji, cytowany przez portal dziennika „Czosun Ilbo”, zapewnił, że operacje sił USA (stacjonujących) w Korei Południowej są przedmiotem ścisłych konsultacji między władzami wojskowymi obu krajów. Dodał również, że Waszyngton nie zwrócił się dotychczas z prośbą o bezpośrednie wsparcie wojskowe ze strony armii południowokoreańskiej. Obecnie w Korei Południowej stacjonuje około 27 tys. amerykańskich żołnierzy, których głównym celem jest odstraszanie reżimu w Pjongjangu.

Systemy Patriot w Korei Południowej

W Korei Południowej znajdują się zarówno południowokoreańskie, jak i amerykańskie systemy Patriot. Południowokoreańskie siły powietrzne kupiły łącznie 48 używanych wyrzutni PAC‑2 z Niemiec w ramach programu SAM‑X. Docelowo mają one tworzyć dwa bataliony Patriotów, włączone do krajowego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej KAMD. Część południowokoreańskich Patriotów jest modernizowana lub dozbrajana pociskami PAC‑3 MSE USA z kolei utrzymują w Korei Południowej osiem baterii Patriot w ramach US Forces Korea, rozmieszczonych przy głównych bazach.