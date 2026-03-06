Terytorialsi z wizytą w Stanach. Polacy i Amerykanie planują wspólne ćwiczenia

Podczas sześciodniowej wizyty roboczej w stanach zjednoczonych przedstawiciele CSWOT odbyli szereg odpraw koordynacyjnych dotyczących realizacji tegorocznej współpracy. W czasie spotkań podjęte zostały decyzje dotyczące organizacji wspólnych kursów przeznaczonych dla ponad stu Terytorialsów oraz utworzenia nowego kierunku szkolenia.

Nowy kierunek: bezzałogowe statki powietrzne

„Wyjazd do USA pozwolił nam nie tylko dograć szczegóły tegorocznych kursów, ale także ich rozszerzenia o kolejny kierunek szkolenia z wykorzystywania na polu walki bezzałogowych statków powietrznych” - powiedział płk Marcin Piwowarczyk, komendant Centrum Szkolenia WOT.

Tegoroczne szkolenia rozpoczną się pod koniec maja, udział w nich weźmie ponad stu Terytorialsów z różnych Brygad Obrony Terytorialnej. Do Centrum Szkolenia WOT przyjedzie kilkudziesięciu amerykańskich instruktorów, którzy wspólnie z kadrą dydaktyczną CSWOT zorganizują m.in. szkolenia instruktorskie przeznaczone dla snajperów oraz obserwatorów ognia, a także kursy przeznaczone dla ratowników pola walki, operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN czy też wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

Co ciekawe, w bieżącym roku żołnierze Centrum Szkolenia WOT po raz kolejny reprezentować będą polskie Siły Zbrojne w czasie organizowanych przez amerykanów zawodów „Best Warrior”. To właśnie w tych zawodach w 2025 roku reprezentanci CSWOT zajęli II miejsca w kategoriach podoficer oraz szeregowy, co było ogromnym i historycznym sukcesem Polskich żołnierzy.

Na podstawie komunikatu prasowego CSWOT