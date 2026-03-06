Spotkanie liderów sektora bezpieczeństwa

Konferencja odbyła się 3 marca 2026 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. Wydarzenie zostało wspólnie zorganizowane i wsparte przez Ambasadę Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Obrony Narodowej, w szczególności Radę do spraw Wojskowej Służby Kobiet, oraz firmę Babcock.

Celem spotkania było podkreślenie rosnącej roli kobiet w strukturach bezpieczeństwa państwowego, zarówno w siłach zbrojnych, administracji publicznej, jak i w przemyśle obronnym. W konferencji udział wzięli przedstawiciele najwyższego szczebla władz cywilnych i wojskowych, eksperci oraz liderki działające w sektorze obronnym w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Kobiety na froncie zmian i doświadczenia z Ukrainy

Jednym z głównych punktów programu był panel „Frontlines of Change: Women, Readiness & Ukraine”, który został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła doświadczeń związanych z wojną w Ukrainie oraz roli kobiet w budowaniu zdolności obronnych państw. Dyskusja koncentrowała się m.in. na rosnącym udziale kobiet w działaniach operacyjnych oraz znaczeniu ich doświadczeń dla nowoczesnych sił zbrojnych.

Druga część panelu poświęcona była kobietom służącym na pierwszej linii frontu. Eksperci omawiali kwestie wymagającego szkolenia wojskowego, odporności psychicznej oraz przygotowania operacyjnego, które umożliwiają kobietom pełnienie najbardziej wymagających ról bojowych. Moderatorką panelu była Ewa Kittel-Prejs, a w debacie udział wzięły: SLt Kathryn Moore, Jennifer Watt, płk Monika Duleba oraz ppłk Magdalena Kozak.

Kolejny panel: „From Awareness to Action: Driving Cultural Change in Defence” dotyczył przemian kulturowych w instytucjach obronnych. Moderowany przez płk. Simona Farebrothera MC panel zgromadził ekspertów reprezentujących różne obszary sektora bezpieczeństwa. W dyskusji udział wzięli: ppłk Katie Palastanga RA, Alice Stell, dr Joanna Siekiera, ppłk Fiona Rogers MBE AGC (ETS) oraz gen. broni Piotr Błazeusz.

Paneliści podkreślali, że zwiększanie udziału kobiet w sektorze obronnym wymaga nie tylko zmian instytucjonalnych, ale także ewolucji kultury organizacyjnej w siłach zbrojnych i instytucjach bezpieczeństwa. Dyskusja dotyczyła również działań sprzyjających budowaniu bardziej inkluzywnego środowiska pracy oraz tworzeniu równych możliwości rozwoju zawodowego.

Rekrutacja i utrzymanie kobiet w siłach zbrojnych

W panelu „Women in Defence & Security: Recruitment & Retention” uczestnicy skupili się na wyzwaniach związanych z przyciąganiem kobiet do służby wojskowej oraz utrzymaniem ich w strukturach bezpieczeństwa. Dyskusję moderowała prof. Katarzyna Pisarska. Wśród panelistów znaleźli się: Beata Koniarska, Wg Cdr Sarah Tunstall, gen. broni Piotr Błazeusz oraz Joanna Rayson.

Paneliści analizowali wyzwania związane z rekrutacją kobiet do sił zbrojnych oraz utrzymaniem ich w służbie. Wskazywano, że coraz więcej państw NATO traktuje różnorodność jako element wzmacniający potencjał operacyjny armii. W dyskusji pojawiły się także wątki dotyczące programów mentoringowych, elastycznych ścieżek kariery oraz działań mających ułatwić łączenie służby wojskowej z życiem rodzinnym.

W programie konferencji znalazł się również panel „Frontlines of Change: Women, Readiness & Ukraine”, przygotowany w formie nagrania wideo. Moderatorką dyskusji była Iryna Nykorak, deputowana do parlamentu Ukrainy. W panelu wystąpiły ukraińskie żołnierki, które podzieliły się doświadczeniami ze służby podczas trwającej wojny. Uczestniczki opowiadały o realiach służby na froncie, wyzwaniach związanych ze szkoleniem i przygotowaniem bojowym oraz o rosnącej roli kobiet w strukturach Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ostatni panel „Empowering Women in Combat: Training, Resilience & Operational Excellence” poświęcony był roli kobiet w działaniach bojowych oraz wyzwaniom związanym z przygotowaniem do służby w najbardziej wymagających obszarach operacyjnych. Dyskusję moderował ppłk Christopher Somers. Wśród panelistów znaleźli się: mjr Stephanie Shallow, prof. Julie Greeves, kpt. Sheridan Lucas oraz ppłk Katarzyna Rzadkowska. Rozmowa koncentrowała się na doświadczeniach związanych ze szkoleniem kobiet do służby bojowej, budowaniem odporności fizycznej i psychicznej oraz osiąganiem wysokiego poziomu gotowości operacyjnej. Paneliści omawiali również podejście Wielkiej Brytanii oraz polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej do wspierania kobiet pełniących służbę w jednostkach liniowych.

Przywództwo, mentoring i rola kobiet w sektorze obronnym

Istotnym elementem programu konferencji były również wystąpienia, w których zaproszeni eksperci i liderzy dzielili się doświadczeniami oraz refleksjami dotyczącymi roli kobiet w sektorze obronnym i bezpieczeństwa. Jedną z prelegentek była Aleksandra Wiśniewska-Uznańska, której wystąpienie koncentrowało się na wyzwaniach stojących przed współczesnym systemem bezpieczeństwa oraz roli kobiet w jego kształtowaniu. Jej wystąpienie stanowiło wprowadzenie do szerszej dyskusji o przywództwie i odpowiedzialności w środowisku międzynarodowym.

Wśród prelegentów była również Dame Ruth Cairnie, uznana liderka sektora przemysłu i obronności. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na znaczenie przywództwa, budowania kompetencji oraz wspierania kobiet w rozwoju kariery w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i rozwój technologiczny.

Wystąpienie prof. Sue Durbin zatytułowane „Mentoring for Impact: Moving Beyond Conversations to Drive Systemic Change” dotyczyło roli mentoringu w budowaniu trwałych zmian w instytucjach. Prelegentka podkreśliła, że skuteczne programy mentoringowe mogą wspierać rozwój zawodowy kobiet, a jednocześnie przyczyniać się do zmian strukturalnych w organizacjach sektora obronnego i technologicznego.

Z kolei Angela Owen w wystąpieniu „Women in Defence: Behind the Uniform” przedstawiła perspektywę kobiet pracujących w różnych obszarach sektora obronnego – zarówno w siłach zbrojnych, jak i w przemyśle oraz administracji publicznej. Jej prezentacja koncentrowała się na doświadczeniach zawodowych kobiet oraz na wyzwaniach, z jakimi mierzą się w środowisku bezpieczeństwa.

Wystąpienia stanowiły ważne uzupełnienie paneli dyskusyjnych, dostarczając uczestnikom inspiracji oraz szerszej perspektywy dotyczącej przywództwa, rozwoju zawodowego i roli kobiet w kształtowaniu współczesnego systemu bezpieczeństwa.