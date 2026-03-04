PGZ i Rolls-Royce Solutions GmbH zacieśniają współpracę. Polonizacja produkcji i rozwój zdolności obronnych

Celem umowy jest rozszerzenie współpracy w zakresie układów napędowych MTU, ze szczególnym uwzględnieniem polonizacji produkcji i wzmocnienia potencjału polskiego przemysłu obronnego.

PGZ zyskuje szansę na pozyskanie zdolności produkcyjnych w zakresie części zamiennych i komponentów jednostek napędowych oraz staje się potencjalnym kwalifikowanym dostawcą dla Rolls-Royce Solutions.

Silniki MTU będą wykorzystywane w bojowym wozie piechoty Borsuk oraz w okrętach budowanych w ramach programu Miecznik, co podkreśla strategiczne znaczenie porozumienia dla modernizacji polskiej armii.

Umowa, o której PGZ poinformowała na platformie X oraz w komunikacie prasowym, koncentruje się na kilku kluczowych obszarach. Określa zakres współpracy w zakresie obsługi i napraw silników MTU, które są wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP. Otwiera drogę do lokalnej produkcji kompletnych układów napędowych oraz poszczególnych komponentów silników. Planowane jest również nawiązanie współpracy dotyczącej silników przeznaczonych dla jednostek pływających.

Perspektywy polskiego przemysłu obronnego

Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes zarządu PGZ, podkreślił znaczenie porozumienia dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Wskazał, że PGZ już współpracuje z Rolls-Royce przy kluczowych projektach, takich jak produkcja bojowego wozu piechoty Borsuk oraz budowa okrętów w ramach programu Miecznik. Bąk zaznaczył, że nowa umowa stwarza PGZ szansę na pozyskanie zdolności produkcyjnych w zakresie części zamiennych i komponentów jednostek napędowych. Ponadto, umożliwi włączenie do globalnego łańcucha dostaw, co oznacza, że PGZ ma szansę stać się kwalifikowanym dostawcą dla Rolls-Royce Solutions (RRS). Umowa otwiera również drogę do realizacji wspólnych projektów dla państw trzecich, co może prowadzić do eksportu polskich rozwiązań i technologii.

- To kolejny krok w ważnej współpracy wzmacniającej potencjał polskiego przemysłu obronnego. Idea polonizacji nabiera tutaj realnego kształtu i ma szansę się dalej rozwijać – skomentował Bąk.

Zaangażowanie Rolls-Royce

Paul Röck, wiceprezes ds. sprzedaży w Rolls-Royce Power Systems, podkreślił długoletnie partnerstwo firmy z Siłami Zbrojnymi RP. Zaznaczył, że wiele pojazdów w polskiej flocie wojskowej jest już napędzanych silnikami MTU. Jako przykład podał nowy bojowy wóz piechoty Borsuk, zamówiony przez polską armię w liczbie ponad 1000 sztuk, który również będzie wyposażony w silnik MTU 8V199.

Rolls-Royce Solutions GmbH jest częścią niemieckiej firmy Rolls-Royce Power Systems, będącej spółką zależną brytyjskiego koncernu Rolls-Royce Holdings. Siedziba Rolls-Royce Power Systems znajduje się w Friedrichshafen w południowych Niemczech, a firma zatrudnia około 11 000 pracowników. Specjalizuje się w produkcji silników wysokoprężnych i systemów napędowych marki MTU, które znajdują zastosowanie w statkach, ciężkich pojazdach lądowych, kolejowych i obronnych, a także w przemyśle naftowym i gazowym.

